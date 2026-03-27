Inglaterra x Uruguai: onde assistir e qual horário do jogo hoje

Inglaterra: equipe se prepara para o amistoso contra Uruguai em Wembley (Eddie Keogh / Getty Images)
Freelancer
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h15.
Última atualização em 27 de março de 2026 às 06h24.
A Inglaterra recebe o Uruguai nesta sexta-feira, 27, no estádio Wembley, em Londres, em amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo.
O jogo está previsto para começar às 16h45 no horário de Brasília.
A seleção inglesa entra no amistoso como forte candidata para a Copa. A equipe encerrou as Eliminatórias com 100% de aproveitamento, sendo a ultima partida a vitória por 2 a 0 sobre a Albânia, em 16 de novembro de 2025.
Para o jogo desta sexta, o técnico Thomas Tuchel conta com o retorno de Harry Maguire, de volta à seleção após dois anos, e com Jude Bellingham, recuperado de lesão. Já Trent Alexander Arnold ficou fora da convocação.
O Uruguai também já está garantido na Copa do Mundo. A Fifa informou que a Celeste terminou as Eliminatórias Sul Americanas em quarto lugar, com vaga direta no Mundial. A equipe ainda fechou a campanha à frente do Brasil.
O último jogo da equipe uruguaia foi contra os Estados Unidos, em 18 de novembro de 2025, e terminou com derrota por 5 a 1.
O jogo entre Inglaterra x Uruguai terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming. A bola rola às 16h45, no horário de Brasília.
A partida será disputada às 16h45, de Brasília, nesta sexta-feira, 27 de março. O duelo acontece em Wembley, em Londres, e faz parte da agenda de amistosos da Data Fifa antes do Mundial de 2026.
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Henderson; Burn, Quansah, Stones e O'Reilly; Adam Wharton, Rice e Bellingham; Eze, Harry Kane e Bowen.
Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)
Muslera; Varela, Ronald Araújo, Cáceres e Viña; Ugarte, Arrascaeta e Valverde; Brian Rodríguez, Darwin Núñez e Canobbio.