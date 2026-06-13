Esporte

Fase de grupos copa 2026

Se ganhar, Marrocos pode passar Brasil no ranking da FIFA; entenda

Seleções entram em campo separadas por pouco mais de 10 pontos no ranking da FIFA

Sistema utilizado pela FIFA leva em conta força do adversário e importância da competição (Foto; IA)

Sistema utilizado pela FIFA leva em conta força do adversário e importância da competição (Foto; IA)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 12h54.

O confronto entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo 2026 pode provocar mudanças no Ranking Mundial da FIFA. Antes da partida, a Seleção Brasileira ocupa a sexta colocação, com 1.765,86 pontos, enquanto os marroquinos aparecem logo atrás, em sétimo lugar, com 1.755,10 pontos.

A diferença entre as duas equipes é de apenas 10,76 pontos, o que torna o resultado do jogo decisivo para a disputa direta por posição na classificação mundial.

Desde 2018, a FIFA utiliza o algoritmo SUM para atualizar o ranking das seleções.

O sistema não soma pontos fixos por vitória ou derrota. Em vez disso, calcula a variação de pontos após cada partida com base no resultado obtido, na força do adversário e na importância do jogo.

A fórmula é:

P = Pantes + I x (W - We)

Onde:

  • P = nova pontuação da seleção;
  • Pₐₙₜₑₛ = pontuação antes da partida;
  • I = peso da competição;
  • W = resultado obtido no jogo;
  • Wₑ = resultado esperado pela FIFA.

Por isso, seleções mais bem colocadas entram em campo como favoritas. Por isso, vitórias contra equipes abaixo no ranking geram ganhos menores, enquanto empates e derrotas costumam ter impacto mais relevante.

O que acontece se o Brasil vencer?

Uma vitória sobre o Marrocos deve manter o Brasil na sexta posição do ranking da FIFA.

Como a diferença entre as seleções é pequena, o resultado também ampliaria a vantagem brasileira sobre os marroquinos, mas sem provocar mudanças significativas na classificação.

E se houver empate contra o Marrocos?

O empate pode fazer com que o Marrocos tome a sexta posição no ranking, e que o Brasil caia para a sétima.

Por estar à frente do Marrocos no ranking, a Seleção Brasileira entra em campo como favorita. Nesse cenário, a igualdade no placar reduziria a pontuação do Brasil e diminuiria a distância entre as duas equipes na classificação mundial.

Brasil pode perder posição para o Marrocos?

Uma derrota pode fazer o Brasil cair para a sétima colocação do ranking da FIFA.

Com apenas pouco mais de 10 pontos de diferença entre as seleções antes da partida, um revés seria suficiente para o Marrocos ultrapassar a equipe brasileira na próxima atualização da classificação.

Se isso ocorrer, os marroquinos assumirão o sexto lugar, enquanto o Brasil ficará na sétima posição.

Ranking da FIFA antes de Brasil x Marrocos

6º lugar: Brasil com 1.765,86 pontos;

7º lugar: Marrocos com 1.755,10 pontos;

Diferença: 10,76 pontos.

Por que o jogo vale mais do que três pontos?

Além da disputa pela liderança do grupo na Copa do Mundo, Brasil e Marrocos entram em campo em um confronto direto entre duas seleções que ocupam posições consecutivas no ranking da FIFA.

Com o cálculo feito pelo sistema SUM, uma diferença inferior a 11 pontos, o resultado pode alterar a ordem das equipes na classificação mundial e influenciar o posicionamento das seleções nas próximas atualizações do ranking.

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