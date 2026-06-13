Neymar, Vini Jr. ou Endrick? Veja quem é o jogador do Brasil mais buscado no Google

Endrick: jogador supera Messi e Mbappé nas buscas no Brasil (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Repórter
Publicado em 13 de junho de 2026 às 11h27.
A espera acabou. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
À medida que o interesse pelo Mundial cresce, também aumenta a curiosidade dos brasileiros sobre os protagonistas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Um levantamento exclusivo do Google para a EXAME mostra quem são os jogadores da Seleção que mais despertaram atenção dos torcedores nos últimos sete dias.
Mesmo fora da estreia por questões físicas, Neymar segue como o principal nome da equipe quando o assunto é interesse do público. O camisa 10 lidera com folga o ranking de buscas no Google, registrando índice 100 e superando com ampla vantagem todos os demais jogadores brasileiros.
A principal surpresa do levantamento aparece logo atrás de Neymar. Com índice 32, Endrick ocupa a segunda posição entre os jogadores da Seleção mais pesquisados no Google pelos brasileiros nos últimos sete dias. O atacante supera Vinícius Júnior, que aparece em terceiro lugar com índice 22.
Na sequência aparecem Wesley (17), Ederson, goleiro (13), e Éderson, volante (11).
O levantamento mostra que o brasileiro finalmente empolgou com a Copa do Mundo 2026. Nos últimos sete dias, as pesquisas relacionadas ao torneio cresceram 150% no Brasil, enquanto as buscas sobre a Seleção Brasileira avançaram 30%.
Quando considerado o período dos últimos 30 dias, a alta é ainda mais expressiva: as consultas sobre a Copa cresceram 380%, enquanto as pesquisas sobre a Seleção avançaram 800%.
Além do Brasil, os países que demonstraram maior interesse pela Seleção Brasileira nos últimos sete dias foram Haiti, Egito, Bangladesh, Jamaica, Marrocos, Líbia, Líbano, Paraguai e Catar.
|Posição
|Jogador
|Índice de busca*
|1
|Neymar
|100
|2
|Endrick
|32
|3
|Vinícius Júnior
|22
|4
|Wesley França
|17
|5
|Ederson (goleiro)
|13
|6
|Éderson (volante)
|11
|7
|Estêvão
|6
|8
|Casemiro
|6
|9
|Alisson Becker
|6
|10
|Lucas Paquetá
|6
|11
|Igor Thiago
|6
|12
|Raphinha
|6
|13
|Gabriel Magalhães
|5
|14
|Ibañez
|5
|15
|Marquinhos
|4
*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Seleção Brasileira com maior interesse de busca no Google no período analisado.