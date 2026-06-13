Neymar, Vini Jr. ou Endrick? Veja quem é o jogador do Brasil mais buscado no Google

A espera acabou. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

À medida que o interesse pelo Mundial cresce, também aumenta a curiosidade dos brasileiros sobre os protagonistas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Um levantamento exclusivo do Google para a EXAME mostra quem são os jogadores da Seleção que mais despertaram atenção dos torcedores nos últimos sete dias.

Mesmo fora da estreia por questões físicas, Neymar segue como o principal nome da equipe quando o assunto é interesse do público. O camisa 10 lidera com folga o ranking de buscas no Google, registrando índice 100 e superando com ampla vantagem todos os demais jogadores brasileiros.

A principal surpresa do levantamento aparece logo atrás de Neymar. Com índice 32, Endrick ocupa a segunda posição entre os jogadores da Seleção mais pesquisados no Google pelos brasileiros nos últimos sete dias. O atacante supera Vinícius Júnior, que aparece em terceiro lugar com índice 22.

Na sequência aparecem Wesley (17), Ederson, goleiro (13), e Éderson, volante (11).

Interesse pela Seleção dispara antes da estreia

O levantamento mostra que o brasileiro finalmente empolgou com a Copa do Mundo 2026. Nos últimos sete dias, as pesquisas relacionadas ao torneio cresceram 150% no Brasil, enquanto as buscas sobre a Seleção Brasileira avançaram 30%.

Quando considerado o período dos últimos 30 dias, a alta é ainda mais expressiva: as consultas sobre a Copa cresceram 380%, enquanto as pesquisas sobre a Seleção avançaram 800%.

Além do Brasil, os países que demonstraram maior interesse pela Seleção Brasileira nos últimos sete dias foram Haiti, Egito, Bangladesh, Jamaica, Marrocos, Líbia, Líbano, Paraguai e Catar.

Jogadores da Seleção Brasileira mais buscados no Google nos últimos 7 dias

Posição Jogador Índice de busca* 1 Neymar 100 2 Endrick 32 3 Vinícius Júnior 22 4 Wesley França 17 5 Ederson (goleiro) 13 6 Éderson (volante) 11 7 Estêvão 6 8 Casemiro 6 9 Alisson Becker 6 10 Lucas Paquetá 6 11 Igor Thiago 6 12 Raphinha 6 13 Gabriel Magalhães 5 14 Ibañez 5 15 Marquinhos 4

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Seleção Brasileira com maior interesse de busca no Google no período analisado.

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