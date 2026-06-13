Esporte

Fase de grupos copa 2026

Neymar, Vini Jr. ou Endrick? Veja quem é o jogador do Brasil mais buscado no Google

Poucas horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, levantamento do Google Trends para a EXAME mostra quais jogadores da Seleção despertaram mais interesse dos brasileiros na internet

Endrick: jogador supera Messi e Mbappé nas buscas no Brasil (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Endrick: jogador supera Messi e Mbappé nas buscas no Brasil (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 11h27.

A espera acabou. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

À medida que o interesse pelo Mundial cresce, também aumenta a curiosidade dos brasileiros sobre os protagonistas da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Um levantamento exclusivo do Google para a EXAME mostra quem são os jogadores da Seleção que mais despertaram atenção dos torcedores nos últimos sete dias.

Mesmo fora da estreia por questões físicas, Neymar segue como o principal nome da equipe quando o assunto é interesse do público. O camisa 10 lidera com folga o ranking de buscas no Google, registrando índice 100 e superando com ampla vantagem todos os demais jogadores brasileiros.

A principal surpresa do levantamento aparece logo atrás de Neymar. Com índice 32, Endrick ocupa a segunda posição entre os jogadores da Seleção mais pesquisados no Google pelos brasileiros nos últimos sete dias. O atacante supera Vinícius Júnior, que aparece em terceiro lugar com índice 22.

Na sequência aparecem Wesley (17), Ederson, goleiro (13), e Éderson, volante (11).

ACOMPANHE AO VIVO O JOGO BRASIL E MARROCOS NA EXAME

Interesse pela Seleção dispara antes da estreia

O levantamento mostra que o brasileiro finalmente empolgou com a Copa do Mundo 2026. Nos últimos sete dias, as pesquisas relacionadas ao torneio cresceram 150% no Brasil, enquanto as buscas sobre a Seleção Brasileira avançaram 30%.

Quando considerado o período dos últimos 30 dias, a alta é ainda mais expressiva: as consultas sobre a Copa cresceram 380%, enquanto as pesquisas sobre a Seleção avançaram 800%.

Além do Brasil, os países que demonstraram maior interesse pela Seleção Brasileira nos últimos sete dias foram Haiti, Egito, Bangladesh, Jamaica, Marrocos, Líbia, Líbano, Paraguai e Catar.

Clique aqui para baixar gratuitamente o guia da Copa do Mundo 2026 da EXAME e começar a montar suas previsões para o torneio

Jogadores da Seleção Brasileira mais buscados no Google nos últimos 7 dias

PosiçãoJogadorÍndice de busca*
1Neymar100
2Endrick32
3Vinícius Júnior22
4Wesley França17
5Ederson (goleiro)13
6Éderson (volante)11
7Estêvão6
8Casemiro6
9Alisson Becker6
10Lucas Paquetá6
11Igor Thiago6
12Raphinha6
13Gabriel Magalhães5
14Ibañez5
15Marquinhos4

*O índice de busca está em uma escala de 0 a 100. O índice 100 representa o jogador da Seleção Brasileira com maior interesse de busca no Google no período analisado.

Onde assistir ao jogo Brasil x Marrocos?

  • TV aberta: Globo
  • TV fechada: SporTV e NSports
  • Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.
Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Quem é Éderson, o 'motor' da Atalanta que vai reforçar o Brasil na Copa do Mundo

Quem é Léo Pereira, zagueiro que driblou críticas e chegou à Seleção

O ativo mais valioso da CazéTV que não é o direito de transmissão

Veja o ranking dos brasileiros com mais assistências na história das Copas

Mais na Exame

Mundo

Nome de Trump é removido da fachada do Kennedy Center após decisão judicial nos EUA

Esporte

Quem é Éderson, o 'motor' da Atalanta que vai reforçar o Brasil na Copa do Mundo

Future of Money

Pessoas físicas usam IA para consulta; fundos americanos usam como vantagem competitiva

Ciência

Cientistas identificam maior escorpião já registrado, com mais de um metro