Copa do Mundo: além de Anitta, relembre os brasileiros que cantaram na abertura do Mundial

A participação de Anitta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 coloca a artista em uma lista bastante restrita. Ao longo da história do torneio, poucos brasileiros tiveram a oportunidade de representar o país musicalmente no pontapé inicial do maior evento esportivo do planeta.

A cantora será uma das atrações da cerimônia organizada nos Estados Unidos, em Los Angeles, ao lado de nomes como Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla. A apresentação faz parte do formato inédito adotado pela Fifa, que realizará três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede do Mundial.

Mas Anitta não é a primeira artista brasileira a participar da abertura de uma Copa do Mundo.

Claudia Leitte abriu a Copa de 2014 em casa

O caso mais emblemático aconteceu justamente no Brasil. Na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2014, realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, Claudia Leitte foi uma das protagonistas do espetáculo. A cantora interpretou a música oficial do torneio, "We Are One (Ole Ola)", ao lado de Jennifer Lopez e Pitbull.

Por ser a representante do país anfitrião, Claudia acabou se tornando o principal rosto brasileiro da abertura daquele Mundial, que antecedeu a partida entre Brasil e Croácia.

Anitta amplia presença brasileira no palco global

Doze anos depois, Anitta assume o protagonismo brasileiro em um contexto diferente.

A cantora não é a intérprete da música oficial da Copa, mas integra uma das principais atrações da cerimônia norte-americana. Além disso, ela também participa da canção "Goals", lançada como parte do álbum oficial do Mundial ao lado de LISA e Rema.

Sua presença reforça o crescimento da influência internacional da música brasileira. Nos últimos anos, Anitta se consolidou como uma das artistas latino-americanas mais populares do streaming, abrindo espaço para que o Brasil voltasse a ter destaque em um dos maiores palcos do entretenimento mundial.

E antes de 2014?

Apesar da tradição musical brasileira, participações de artistas do país em cerimônias de abertura da Copa do Mundo são relativamente raras.

Ao longo das últimas décadas, a Fifa costuma priorizar artistas globais ou nomes diretamente ligados ao país-sede de cada edição. Por isso, poucos brasileiros conseguiram espaço nos shows inaugurais do torneio.

Nesse cenário, Claudia Leitte e agora Anitta aparecem como os exemplos mais relevantes da presença brasileira no espetáculo que marca o início da competição.

Um palco para bilhões de espectadores

Mais do que uma apresentação musical, participar da abertura de uma Copa representa uma vitrine global. As cerimônias costumam ser transmitidas para centenas de países e servem como cartão de visitas do torneio. Em 2026, com a expansão para 48 seleções e três países-sede, a expectativa da Fifa é ampliar ainda mais o alcance do evento.

Por isso, a presença de Anitta ganha peso simbólico. Assim como Claudia Leitte representou o Brasil na Copa disputada em casa, a cantora carioca será a responsável por levar a música brasileira ao palco de abertura do maior Mundial da história.