Argentina pode se classificar nesta segunda; veja o que precisa acontecer

A Argentina entra em campo nesta segunda-feira, 22, com a chance de assegurar não apenas a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, mas também a liderança do Grupo J com uma rodada de antecedência.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia, a equipe de Lionel Messi depende de uma combinação de resultados para atingir o objetivo já na segunda rodada.

O primeiro passo é vencer a Áustria, em Dallas. Além disso, os argentinos precisam torcer para que a Jordânia não derrote a Argélia.

Mudança no regulamento influencia contas do grupo

O cenário está diretamente ligado a uma alteração importante no regulamento desta edição do Mundial. Diferentemente de torneios anteriores, o primeiro critério de desempate deixou de ser o saldo de gols e passou a ser o confronto direto.

Com uma vitória sobre a Áustria, a Argentina chegaria aos seis pontos e teria vantagem sobre dois dos três adversários do grupo. Dessa forma, apenas a Jordânia ainda poderia alcançá-la na tabela, já que será justamente a rival dos argentinos na última rodada.

Por isso, um tropeço jordaniano diante da Argélia é fundamental para que a classificação e a liderança sejam confirmadas antecipadamente.

Áustria também sonha com vaga antecipada

A situação é semelhante para a Áustria. Após vencer a Jordânia na primeira rodada, os europeus também podem encaminhar a classificação já nesta segunda-feira.

Para isso, além de derrotarem a Argentina, precisarão torcer para que a Argélia supere a Jordânia no outro confronto do grupo.

Horários dos jogos

Argentina e Áustria abrem a rodada do Grupo J às 14h (de Brasília), em Dallas. Mais tarde, à meia-noite de segunda para terça-feira, Jordânia e Argélia encerram a segunda rodada da chave.

Os classificados do Grupo J enfrentarão equipes do Grupo H, formado por Arábia Saudita, Cabo Verde, Espanha e Uruguai.

O líder do Grupo J terá pela frente o segundo colocado do Grupo H, em partida marcada para Miami, no dia 3. Já o segundo colocado da chave enfrentará o líder do Grupo H, em Los Angeles, no dia 2.

Vale lembrar que a Copa do Mundo também classifica os oito melhores terceiros colocados para a fase eliminatória. Os cruzamentos dessas equipes, porém, só serão definidos após o encerramento de toda a fase de grupos.