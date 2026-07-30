Mil patrocínios na camisa? Para driblar crise financeira, clube peruano inova em ativação

É possível um clube de futebol ter mil patrocínios na camisa? O Deportivo Municipal, do Peru, provou que sim. Para driblar a crise financeira, a diretoria promoveu uma campanha batizada de “Os Mil Patrocinadores do Muni”, colocando à venda mil espaços publicitários no uniforme, cada um deles pelo valor de 200 soles (cerca de R$ 300). Após três meses, conseguiu preencher todos eles com marcas, empresas, comércios e empreendedores.

A nova camisa apresenta um padrão quadriculado em preto e branco. Cada espaço é destinado ao logotipo ou nome de um patrocinador. Sobre o design inovador, foram preservados os elementos tradicionais do clube, como a clássica faixa diagonal vermelha e o escudo.

A iniciativa foi viabilizada por um site exclusivo no qual os torcedores preenchiam um formulário para atrair o interesse de marcas, empresários e comércios locais. Em troca, o Deportivo Municipal ofereceu contrapartidas como ingressos e camisas com valores especiais. O formato funcionou como um financiamento coletivo alternativo que mobilizou a comunidade e ajudou a reorganizar as finanças da instituição.

"Existe um limite para essa estratégia. Quanto maior o número de marcas expostas, mais do que proporcionalmente menor tende a ser o valor individual de cada propriedade comercial, porque o patrocinador perde exclusividade e destaque. No longo prazo, o objetivo de qualquer clube continua sendo fortalecer sua marca para vender menos espaços por valores maiores. A pulverização costuma ser mais uma solução de sobrevivência do que um modelo definitivo de negócios," afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças do futebol, com atuação nas áreas de reestruturação financeira e operacional.

O momento do clube

Tetracampeão peruano, o clube foi rebaixado no último ano para a Copa Perú (equivalente à terceira divisão) após enfrentar graves problemas com dívidas, o que também afastou os patrocinadores tradicionais.

Segundo a diretoria, os recursos arrecadados vão garantir a participação do time na Liga 3 e na Liga de Ascenso feminina nesta temporada, além de subsidiar investimentos nas categorias de base de ambos os gêneros.

Os especialistas em marketing esportivo se dividem com relação à estratégia do clube peruano.

"É uma solução criativa e coerente com o momento do clube. Eles entenderam a realidade que enfrentam e responderam a ela de forma inteligente, transformando uma dificuldade financeira em uma ação de engajamento. Mas é importante diferenciar uma boa solução para uma crise de um modelo sustentável de negócios. O ideal continua sendo construir uma base sólida de patrocinadores estratégicos e receitas recorrentes", aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“Do ponto de vista do marketing esportivo, esse modelo representa mais um sintoma de fragilidade financeira do que uma inovação. Uma camisa com centenas ou milhares de patrocinadores perde sua principal característica comercial: a capacidade de gerar destaque e diferenciação para cada marca. Quando todos aparecem, ninguém se destaca", explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

"É uma iniciativa criativa e que transforma um problema financeiro em uma campanha de mobilização coletiva. Mais do que vender mil espaços na camisa, o Deportivo Municipal vendeu um sentimento de pertencimento. Ao mesmo tempo, é importante entender que esse tipo de estratégia nasce de uma situação emergencial e dificilmente substitui um modelo sustentável de patrocínio baseado em parceiros de longo prazo", analisa Wagner Leitzke, Head de Desenvolvimento de Negócios (Business Development) da Agência End to End.

"Bato palmas para a iniciativa, pois conseguiu uma receita por meio de uma inovação na área de patrocínios. Ter patrocínios com prazos maiores e criados em alinhamento com a marca patrocinadora é um exercício que precisa ser feito, mas pode ter um planejamento nesta busca em que existam ações como essa para resolver problemas pontuais", acrescenta Rene Salviano, CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo.