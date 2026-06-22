De olho na Copa do Mundo, Opera lança concurso no Brasil com prêmios para fãs de futebol

A Opera, companhia de navegadores e soluções de inteligência artificial, anunciou o lançamento do Opera Replay, iniciativa que vai premiar brasileiros que compartilharem registros de momentos marcantes relacionados ao futebol. A ação busca reunir lembranças que retratem a emoção, a atmosfera e a experiência dos torcedores em torno do esporte mais acompanhado do planeta.

Para participar, os interessados devem enviar uma foto ou vídeo por meio da página oficial da campanha, acompanhados de uma legenda curta que explique a história registrada. As memórias podem retratar diferentes situações ligadas ao futebol, desde encontros entre amigos para assistir a partidas até gols decisivos ou momentos vividos diante da televisão.

A proposta aceita conteúdos antigos e recentes. Segundo a empresa, não há exigência de produções elaboradas. O objetivo é destacar registros autênticos que representem experiências pessoais ligadas ao futebol.

A campanha foi divulgada junto aos resultados de uma pesquisa global realizada pela Opera com mais de 77 mil torcedores em mais de 190 países. O levantamento analisou hábitos de consumo de conteúdo esportivo e as formas utilizadas pelos fãs para acompanhar partidas quando não conseguem assistir aos jogos ao vivo.

Os dados apontam que 86% dos entrevistados pretendem acompanhar o principal torneio internacional de futebol e que mais de 38% utilizam apenas o navegador, sem recorrer a aplicativos dedicados. Em resposta a esse comportamento, a empresa passou a disponibilizar recursos como placares ao vivo, notificações de partidas e estatísticas esportivas em um hub dedicado.

No mercado brasileiro, 100% dos participantes da pesquisa afirmaram que pretendem acompanhar o maior evento esportivo do mundo. Entre eles, 45% disseram que utilizarão placares ao vivo no Opera para Android ou outros serviços de resultados em tempo real. O percentual supera o consumo de conteúdos de highlights e publicações em redes sociais. Segundo a empresa, o comportamento demonstra uma busca por acompanhamento contínuo das partidas por meio do celular.

Como será a premiação do concurso?

O participante vencedor receberá um churrasco exclusivo para acompanhar a final da principal competição internacional de futebol ao lado de 29 convidados. O prêmio também inclui uma Smart TV e um smartphone.

Os participantes que ficarem na segunda e terceira posições ganharão um smartphone e uma camisa da Opera. Já os classificados entre o quarto e o décimo lugar receberão uma camisa da marca.

As inscrições para brasileiros começaram na sexta-feira, 12 de junho, por meio do site da Opera. O prazo para concorrer ao prêmio principal termina em 9 de julho, enquanto o anúncio do vencedor está previsto para 10 de julho.

Para os demais prêmios, o período de participação seguirá até 20 de julho. Os vencedores dessas categorias serão divulgados em 22 de julho.