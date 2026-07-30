Ingressos para o show do Jão: venda geral abre hoje - veja preços e setores

A venda geral de ingressos para o primeiro show da “Turnê Memórias Póstumas”, novo álbum de Jão, será aberta nesta quinta-feira, 30, às 10h.

Nesta etapa, a compra será liberada para o público geral, que terá a opção de comprar pelo site da Eventim ou pela Bilheteria Oficial.

O show está marcado para 25 de setembro, às 20h, no Nubank Parque, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 130.

Que horas abre a venda de ingressos para o show do Jão?

A venda geral começa às 10h desta quinta-feira, 30, pelo site. Na bilheteria oficial, as entradas começarão a ser comercializadas às 11h.

Quanto custam os ingressos para o show do Jão?

Os valores dos ingressos para o show do Jão variam de R$ 130 a R$ 995, de acordo com o setor e a modalidade escolhida. No site, será possível parcelar em até 10 vezes. Na bilheteria não tem parcelamento.

O limite durante a venda gera será de 6 ingressos por CPF, dos quais até dois podem ser de meia-entrada.

Rascunho divulgado mostra a estrutura de palco 360° idealizada por Jão para a apresentação no Nubank Parque. (Divulgação)

Cadeira superior

Meia-entrada: R$ 130

Cliente Itaú: R$ 182

Ingresso social: R$ 208

Inteira: R$ 260

Cadeira inferior

Meia-entrada: R$ 220

Cliente Itaú: R$ 308

Ingresso social: R$ 352

Inteira: R$ 440

Pista

Meia-entrada: R$ 247,50

Cliente Itaú: R$ 346,50

Ingresso social: R$ 396

Inteira: R$ 495

Pacote VIP Super Fã Itaú

Meia-entrada: R$ 747,50

Cliente Itaú: R$ 846,50

Ingresso social: R$ 896

Inteira: R$ 995

O pacote VIP inclui um ingresso para o setor Pista, entrada antecipada por fila exclusiva, credencial especial, pôster da turnê em edição limitada e um kit com produtos exclusivos.

Os horários da experiência VIP serão divulgados até 48 horas antes do evento, pelas redes sociais e pelo e-mail cadastrado no momento da compra.

Onde comprar ingressos para o show do Jão?

Os ingressos serão vendidos pelo site oficial da Eventim.

Na abertura da venda geral, nesta quinta-feira, 30, também será possível comprar presencialmente na Bilheteria B do Nubank Parque, a partir das 11h.

Nos demais dias, o atendimento será realizado na Bilheteria A, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h. Os pontos fecham em feriados, emendas de feriados, dias de jogos e datas com eventos realizados por outras empresas.

A taxa administrativa será cobrada em todos os canais. As compras também estão sujeitas à taxa de processamento, exceto nos pagamentos em dinheiro.

Bilheteria B — no dia de abertura da venda geral

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Portão B, Água Branca, São Paulo.

Bilheteria A — demais dias

Endereço: Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo.

Como será o show de 'Memórias Póstumas'?

Jão anunciou a apresentação na segunda-feira, 27, após passar mais de um ano afastado dos palcos. O espetáculo será realizado pela 30e em parceria com a U.F.O Produções e terá um palco 360º instalado no centro do estádio.

Rascunho do palco da apresentação de Jão

Antes do anúncio, o cantor publicou uma contagem regressiva e um rascunho do palco em seu site. A estrutura era um desejo de Jão desde a turnê anterior.

Sucessor de “SUPER”, lançado em 2023, “Memórias Póstumas” marca o retorno do artista após o período longe dos holofotes.