Você está usando IA do jeito errado? Os erros que fazem profissionais perderem produtividade

Quem usa inteligência artificial diariamente espera ganhar tempo. Na prática, isso nem sempre acontece. Em vez de acelerar tarefas, muitos profissionais acabam gastando minutos ou até horas ajustando respostas, refazendo comandos e corrigindo informações que poderiam ter sido evitadas com uma abordagem diferente.

O problema não está necessariamente na ferramenta, mas na forma como ela é utilizada. Especialistas em IA e engenharia de prompts apontam que pequenos ajustes na maneira de interagir com modelos como ChatGPT, Gemini e Claude podem aumentar significativamente a qualidade das respostas e reduzir o retrabalho.

Fazer pedidos vagos

Um dos erros mais comuns é escrever comandos muito amplos, como "faça um relatório sobre marketing" ou "escreva um e-mail". Quanto menos contexto a IA recebe, maior a probabilidade de produzir respostas genéricas.

Em vez disso, vale informar o objetivo da tarefa, o público-alvo, o formato esperado e o tom desejado. Um comando como "Escreva um e-mail de até 150 palavras para um cliente que cancelou o contrato, adotando um tom cordial e propondo uma nova reunião" tende a gerar um resultado muito mais próximo do esperado.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Aceitar a primeira resposta

Outro hábito frequente é considerar a primeira resposta como definitiva. Modelos de IA funcionam melhor quando a conversa evolui em etapas. Em vez de começar um novo chat sempre que o resultado não agrada, é possível pedir ajustes específicos, como simplificar um texto, acrescentar exemplos, alterar o nível de formalidade ou reorganizar as informações. Esse refinamento costuma produzir resultados superiores sem a necessidade de recomeçar o trabalho.

Não fornecer contexto

A inteligência artificial responde com base nas informações disponíveis. Quando o usuário omite detalhes importantes, a ferramenta precisa preencher lacunas por conta própria, o que pode resultar em respostas menos úteis.

Explicar o cenário, informar quem utilizará o conteúdo, mencionar limitações ou apresentar exemplos do resultado esperado ajuda a reduzir interpretações equivocadas e melhora a qualidade da resposta.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Usar a IA apenas para escrever

Embora a produção de textos seja uma das aplicações mais conhecidas, limitar a inteligência artificial a essa função significa deixar de aproveitar boa parte do seu potencial.

As ferramentas também podem organizar informações, resumir documentos extensos, comparar cenários, estruturar apresentações, criar planos de ação, revisar argumentos, sugerir perguntas para entrevistas e auxiliar na análise de dados.

O maior ganho de produtividade está justamente nessas tarefas de apoio ao raciocínio.

Não revisar o resultado

Mesmo os modelos mais avançados podem apresentar informações incorretas, interpretações equivocadas ou referências imprecisas. Por isso, utilizar a resposta exatamente como foi gerada representa um risco, principalmente em atividades profissionais.

A recomendação é tratar a IA como uma assistente de trabalho, e não como uma fonte definitiva. Conferir dados, revisar informações sensíveis e adaptar o conteúdo ao contexto continuam sendo etapas essenciais antes da entrega final.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Produtividade depende da forma de uso

A inteligência artificial pode reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas repetitivas, mas isso depende da qualidade da interação entre usuário e ferramenta. Em vez de esperar respostas perfeitas logo no primeiro comando, profissionais que fornecem contexto, refinam as respostas e utilizam a IA como parceira de trabalho costumam obter resultados mais consistentes.