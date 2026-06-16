Esporte

Fase de grupos copa 2026

Áustria x Jordânia: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Seleções estreiam no Mundial nesta quarta-feira pela primeira rodada do Grupo J, que também conta com Argentina e Argélia

Áustria x Jordânia: confronto marca estreia da seleção do Levante na Copa (Imagem gerada por IA/EXAME)

Áustria x Jordânia: confronto marca estreia da seleção do Levante na Copa (Imagem gerada por IA/EXAME)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de junho de 2026 às 13h44.

Última atualização em 16 de junho de 2026 às 13h46.

A Áustria estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, contra a Jordânia. A partida será disputada às 1h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

O duelo marca o início da caminhada das duas seleções no Grupo J, que também conta com Argentina e Argélia. Enquanto a equipe austríaca busca avançar de fase em uma chave com a atual campeã mundial, a Jordânia disputa sua primeira participação na história da Copa do Mundo.

Onde assistir a Áustria x Jordânia?

O jogo entre Áustria e Jordânia terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Áustria x Jordânia?

A partida será realizada às 1h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.

Grupo da Áustria na Copa do Mundo

Grupo J:

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo da Jordânia na Copa do Mundo

Grupo J:

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia
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