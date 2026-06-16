Áustria x Jordânia: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

A Áustria estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, contra a Jordânia. A partida será disputada às 1h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

O duelo marca o início da caminhada das duas seleções no Grupo J, que também conta com Argentina e Argélia. Enquanto a equipe austríaca busca avançar de fase em uma chave com a atual campeã mundial, a Jordânia disputa sua primeira participação na história da Copa do Mundo.

Onde assistir a Áustria x Jordânia?

O jogo entre Áustria e Jordânia terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv e Cazé TV.

Que horas é o jogo de Áustria x Jordânia?

A partida será realizada às 1h (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17 de junho.

Grupo da Áustria na Copa do Mundo

Grupo J:

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo da Jordânia na Copa do Mundo

Grupo J: