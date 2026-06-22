Esporte

Fase de grupos copa 2026

Como está a classificação do Grupo H da Copa do Mundo? Veja tabela

Apenas três pontos separam o líder do lanterna no Grupo H antes da rodada decisiva

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 11h55.

O Grupo H da Copa do Mundo chega à última rodada da fase de classificação com a Espanha na liderança da chave.

A seleção espanhola soma quatro pontos e depende apenas de si para garantir a classificação às oitavas de final. Uruguai e Cabo Verde, ambos com dois pontos, seguem na disputa pela vaga direta, enquanto a Arábia Saudita, com um ponto, ainda mantém chances de avançar ao mata-mata ou entre os melhores terceiros colocados.

2ª rodada (resultados):

  • Espanha 4 x 0 Arábia Saudita (21/06, em Atlanta)
  • Uruguai 2 x 2 Cabo Verde (21/06, em Miami).

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento

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