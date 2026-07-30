Polônia x Ucrânia pela VNL masculina: onde assistir ao jogo das quartas de final

Vôlei: equipes se enfrentam em decisão pelas quartas de final da VNL (Foto: IA)
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Publicado em 30 de julho de 2026 às 05h46.
Polônia e Ucrânia entram em quadra nesta quinta-feira, 30, às 8h30, de Brasília, em Ningbo Beilun, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e da VBTV.
O confronto vale vaga nas semifinais e reúne duas seleções que fizeram campanhas sólidas na primeira fase da competição.
A Polônia garantiu classificação ao mata-mata na vice-liderança da fase classificatória. A equipe somou 29 pontos, com campanha de 10 vitórias e apenas duas derrotas em 12 partidas.
Já a Ucrânia terminou a primeira fase na sexta colocação, com 23 pontos. A seleção venceu sete jogos e perdeu cinco para assegurar uma vaga entre as oito melhores equipes da VNL.
Os dois países já mediram forças nesta edição da competição. No encontro pela fase classificatória, a Polônia protagonizou uma grande reação: após perder os dois primeiros sets, buscou a virada e venceu por 3 sets a 2.
O histórico recente aumenta a expectativa para o confronto das quartas de final. A partida da primeira fase foi uma das mais disputadas da VNL, e agora as duas seleções voltam a se enfrentar em um duelo eliminatório, valendo vaga nas semifinais do torneio.