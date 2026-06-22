Esporte

Fase de grupos copa 2026

Como está a classificação do Grupo J da Copa do Mundo? Veja tabela

Grupo segue equilibrado após a primeira rodada da Copa do Mundo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 12h02.

O Grupo J da Copa do Mundo chega à sequência da fase de classificação com Argentina e Áustria na liderança da chave.

As duas seleções venceram na estreia e somam três pontos cada. Jordânia e Argélia ainda buscam os primeiros pontos no torneio e seguem na disputa por uma vaga nas oitavas de final ou entre os melhores terceiros colocados.

2ª rodada (hoje)

Como funciona a classificação da Copa do Mundo

Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados do grupo, além dos oito melhores terceiros lugares entre todas as 12 chaves da competição.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate seguem, na ordem: saldo de gols, gols pró, confronto direto e sorteio, conforme o regulamento da competição.

Legenda: P = Pontos | J = Jogos | V = Vitórias | E = Empates | D = Derrotas | GP = Gols Pró | GC = Gols Contra | SG = Saldo de Gols | % = Aproveitamento

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