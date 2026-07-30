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Fase de grupos copa 2026

Grêmio x Bolívar: horário e onde assistir ao jogo da Sul-Americana hoje

O confronto entre o Tricolor e a equipe boliviana será pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Marlon: o Grêmio encara o Bolívar pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Marlon: o Grêmio encara o Bolívar pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de julho de 2026 às 05h59.

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O Grêmio encara o Bolívar nesta quinta-feira, 30, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na partida de ida, disputada na Bolívia, o time gaúcho foi derrotado por 3 a 2. Para avançar, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. Já os bolivianos jogam por um empate para se classificar.

No último final de semana, o Grêmio entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. Em campo, o Tricolor empatou em 1 a 1, ficando com 22 pontos na competição e ocupando a 15ª colocação.

Já o Bolívar encarou o Real Potosí no domingo, 26, pelo Campeonato Boliviano, e venceu por 2 a 1.

Onde assistir Grêmio x Bolívar

O duelo entre Grêmio e Bolívar terá transmissão do Paramount+.

Que horas é o jogo Grêmio x Bolívar?

A partida de hoje começa às 19h (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Grêmio x Bolívar

Grêmio

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Marlon; Nardoni, Villasanti e Leonel Perez; Amuzu, Carlos Vinícius e Tetê.

Técnico: Luís Castro.

Bolívar

Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chavez; Romero, Caute e Patito Rodríguez.

Técnico: Alejandro Restrepo.

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