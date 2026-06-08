Abertura da Copa do Mundo 2026 pode atrasar após alerta de tempestade

A abertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para esta quinta-feira, 11, pode ser impactada pelo mau tempo. Autoridades mexicanas emitiram alerta laranja para chuvas intensas na Cidade do México, sede da partida entre México e África do Sul, no Estádio Azteca.

A previsão indica risco de tempestades, trovoadas e ventos fortes durante o dia do jogo. A partida está marcada para as 13h no horário local (16h de Brasília) e será o primeiro compromisso do torneio disputado em Estados Unidos, México e Canadá.

O Serviço Meteorológico Nacional do México prevê chuvas significativas para a capital do país nas próximas horas. Junho está entre os meses mais chuvosos na Cidade do México, com frequência elevada de tempestades e temperaturas médias próximas de 25°C durante o dia.

Nos últimos dias, diversos pontos da cidade registraram alagamentos após precipitações intensas, aumentando a preocupação dos organizadores com as condições para a partida de abertura.

Show de Shakira também pode ser afetado

As condições climáticas não preocupam apenas pelo impacto na partida. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo está programada para ocorrer 90 minutos antes do pontapé inicial e terá como principal atração a cantora Shakira.

A artista apresentará a música "Dai Dai", tema oficial do Mundial, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. O evento ainda contará com apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Esta será a primeira das três cerimônias de abertura previstas para a Copa do Mundo de 2026.

Como funciona o protocolo da FIFA para tempestades

A FIFA possui um protocolo específico para situações envolvendo raios e tempestades.

Caso descargas elétricas sejam detectadas entre 13 e 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores, membros das comissões técnicas e arbitragem deixam o campo, enquanto os torcedores são direcionados para áreas protegidas.

O jogo só pode ser retomado 30 minutos após o último raio registrado. Se uma nova descarga elétrica ocorrer durante esse período, a contagem é reiniciada.

Embora não exista um limite oficial para adiamentos, interrupções prolongadas podem provocar impactos no cronograma da competição.

Outros jogos também estão sob observação

A preocupação com as condições climáticas não se restringe ao duelo de abertura. Outras partidas da rodada inicial, como Coreia do Sul e República Tcheca, em Guadalajara, também podem ser afetadas pelas tempestades previstas para a região.

A organização monitora ainda riscos relacionados ao calor extremo, à alta umidade e até à fumaça provocada por incêndios florestais em algumas áreas da América do Norte.

Quando começa a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com partidas realizadas em México, Estados Unidos e Canadá.

O duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, abre oficialmente a competição.