Copa do Mundo 2026: quem vai cantar na cerimônia de abertura? Veja o que se sabe

A Copa do Mundo está cada vez mais perto, e uma dúvida domina as buscas: quem vai cantar na cerimônia de abertura? Até o momento, a FIFA não divulgou o nome da atração que fará o show de abertura do torneio. Enquanto o anúncio não sai, relembramos as últimas quatro estrelas que marcaram essa tradicional festa.

Quem cantou nas últimas Copas

Para entender o que pode vir esse ano, vale olhar o roteiro recente das cerimônias. Em 2022, no Catar, a abertura teve Jungkook, do grupo coreano de K-pop BTS, dividindo o palco com o cantor catari Fahad Al Kubaisi na música “Dreamers”, dentro de um espetáculo que também contou com participação do ator Morgan Freeman.

Em 2018, na Rússia, a atração musical foi Robbie Williams, com participação da soprano russa Aida Garifullina em um dueto na cerimônia.

Em 2014, no Brasil, a abertura ficou marcada pela execução da música oficial “We Are One”, com Pitbull e Claudia Leitte.

Indo um pouco mais atrás, em 2010, na África do Sul, a abertura do Mundial reuniu um elenco de estrelas com Shakira, Black Eyed Peas, Alicia Keys e outros nomes em um concerto de celebração que virou parte da memória daquela Copa.

O que esse histórico sugere para esse ano é que a Federação deve misturar um ou dois nomes globais de alto alcance com artistas ligados aos países que irão receber o Mundial, criando um show curto, altamente televisivo e com “momento viral” planejado.

Quem vai cantar na abertura da Copa 2026

Até esta atualização, não há lista oficial de atrações do show de abertura divulgada pela FIFA. A cerimônia tradicionalmente acontece minutos antes da partida inaugural, dentro do protocolo do evento, mas os nomes costumam ser anunciados mais perto do torneio. Enquanto isso, o que a FIFA já colocou no papel foi a programação artística do sorteio final, com Andrea Bocelli, Robbie Williams (com Nicole Scherzinger) e o Village People como parte do show do evento.

Quando é, onde será e como acompanhar a cerimônia

O Mundial começa em 11 de junho de 2026, e o jogo de abertura será na Cidade do México, no Estádio Azteca, no duelo entre México e África do Sul. A FIFA também já definiu que a final será em New York/New Jersey, em 19 de julho de 2026, reforçando o desenho oficial do torneio.

No Brasil, a federação anunciou um acordo para que a CazéTV exiba os 104 jogos do torneio no país, incluindo o jogo de abertura e tudo o que o cerca, como a cerimônia. Já o Grupo Globo, que reúne TV Globo, SporTV, GE TV e Globoplay, transmitirá até 55 partidas. SBT e NSports exibirão 32 jogos.

Como vai funcionar o novo formato da Copa 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história em escala: 48 seleções, com um calendário que termina em 19 de julho e um total de 104 partidas. A FIFA aprovou o formato de 12 grupos com 4 seleções, com classificação para o mata-mata dos dois primeiros de cada grupo e dos oito melhores terceiros colocados, o que leva a uma fase eliminatória com 32 times. Na prática, o torneio ganha mais jogos, mais dias de cobertura e uma fase de mata-mata mais “cheia” desde o início.

