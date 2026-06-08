O que o Brasil pode esperar do Marrocos? Último amistoso expõe forças e fraquezas

O empate por 1 a 1 contra a Noruega deixou sinais mistos para o Marrocos a poucos dias da estreia na Copa do Mundo. Se, por um lado, a equipe mostrou força ofensiva e intensidade nos minutos iniciais, por outro terminou a partida cercada de dúvidas após perder rendimento e sofrer com a pressão adversária na etapa final.

O duelo, realizado neste domingo, serviu como último teste dos marroquinos antes do confronto contra o Brasil, marcado para o próximo sábado, em Nova Jersey.

Um início de jogo para empolgar

Durante boa parte do primeiro tempo, o Marrocos confirmou por que chega ao Mundial cercado de expectativa. Com marcação agressiva e linhas adiantadas, a equipe dificultou a construção de jogo da Noruega e dominou as ações nos minutos iniciais.

A pressão surtiu efeito rapidamente. Recuperando bolas ainda no campo de ataque, os africanos criaram diversas oportunidades e abriram o placar com Brahim Diaz, principal referência técnica do setor ofensivo.

A movimentação constante de jogadores como Ounahi, Ezzalzouli e Saibari também chamou atenção. O quarteto ofensivo trocava posições com frequência e encontrava espaços para acelerar as jogadas, especialmente pelos lados do campo.

Torcida pode ser fator contra o Brasil

Além do desempenho dentro das quatro linhas, outro aspecto observado foi a presença maciça dos torcedores marroquinos.

A arquibancada transformou o amistoso praticamente em um jogo em casa, empurrando a equipe durante os momentos de maior intensidade. A expectativa é que o cenário se repita na Copa do Mundo, especialmente diante da Seleção Brasileira.

Administrar a pressão inicial e controlar o ambiente devem ser desafios importantes para a equipe de Carlo Ancelotti.

Queda física mudou a partida

O panorama do jogo começou a mudar ainda antes do intervalo. Com menos intensidade na marcação, o Marrocos passou a recuar suas linhas e permitiu que a Noruega tivesse mais posse de bola.

Mesmo assim, a equipe seguiu levando perigo em contra-ataques rápidos, principalmente pelo lado direito, onde a parceria entre Hakimi e Brahim Diaz apareceu diversas vezes.

O problema surgiu quando o desgaste físico começou a ficar evidente. Sem conseguir repetir a pressão dos minutos iniciais, os marroquinos passaram a conceder espaços no meio-campo e tiveram dificuldade para controlar as ações ofensivas dos europeus.

Espaços pelo centro preocupam

Na segunda etapa, a Noruega assumiu definitivamente o controle da partida. Com mais liberdade para trocar passes próximo à área adversária, os europeus encontraram espaços frequentes na região central do campo. A entrada da área se mostrou um setor vulnerável da defesa marroquina, permitindo finalizações e infiltrações perigosas.

Foi justamente por ali que surgiu o gol de empate. Aos 30 minutos do segundo tempo, Odegaard apareceu livre para concluir uma jogada construída por Oscar Bobb e deixar tudo igual no placar.

Após o empate, a sensação era de que a virada norueguesa estava mais próxima do que um novo gol marroquino.

O que o Brasil pode tirar do amistoso

Apesar de continuar sendo apontado como o principal rival do Brasil na fase de grupos, o Marrocos mostrou que também possui fragilidades que podem ser exploradas.

A equipe apresenta um ataque veloz, jogadores tecnicamente qualificados e uma pressão inicial capaz de incomodar qualquer adversário. Em compensação, sofre quando perde intensidade física e encontra dificuldades para proteger os espaços à frente da defesa.

Esses aspectos certamente entraram na análise da comissão técnica brasileira, que acompanhou o amistoso de perto antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo.

O confronto entre Brasil e Marrocos acontece no próximo sábado, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.