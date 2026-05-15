Shakira lança 'Dai Dai', sua música para a Copa do Mundo 2026; confira

Shakira: faixa da cantora colombiana para a Copa do Mundo 2026 já foi divulgada (Reprodução / @shakira/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 15 de maio de 2026 às 07h26.
Última atualização em 15 de maio de 2026 às 07h46.
A nova música da Copa do Mundo 2026, produzida por Shakira, foi lançada nesta quinta-feira, 14.
Com o título "Dai Dai", a popstar volta à sua tradição de fazer músicas temáticas para o torneio esportivo, iniciada em 2010, com o hit "Waka Waka (This Time for Africa)". Ela também foi responsável por "La La La", música pensada para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
A faixa tem produção em estilo Tropical House e conta com a participação do cantor nigeriano Burna Boy, que trás também um tempero de Afrobeat à música. Confira:
O videoclipe, que ainda não foi publicado, foi gravado no Maracanã. Uma prévia dele já foi divulgada uma semana atrás, no dia 7 de maio. Confira:
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN
— Shakira (@shakira) May 7, 2026
O primeiro single temático oficial desta edição da Copa do Mundo foi "Lighter", do norte-americano Jelly Roll e do mexicano Carín Leon, lançada no dia 20 março.
A faixa é um híbrido de country e eletrônica, e teve rejeição de parte do público. Internautas até brincaram na época do lançamento, dizendo que uma música de Shakira era necessária, pedido que a cantora atendeu.
— .𝔭𝔞𝔯𝔬𝔵𝔶𝔰𝔪. (@hackagibson) March 17, 2026
Shakira is needed badly here.
— Ammar Ansar (@paswal_amar) March 17, 2026
Além de "Lighter", a Copa tem dois outros singles oficiais: "Por Ella", lançada por Los Angeles Azules e Belinda no dia 17 de abril, e "Echo", de Daddy Yankee e Shenseea, lançada no dia 27 de abril.