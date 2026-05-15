Shakira lança 'Dai Dai', sua música para a Copa do Mundo 2026; confira

A nova música da Copa do Mundo 2026, produzida por Shakira, foi lançada nesta quinta-feira, 14.

Com o título "Dai Dai", a popstar volta à sua tradição de fazer músicas temáticas para o torneio esportivo, iniciada em 2010, com o hit "Waka Waka (This Time for Africa)". Ela também foi responsável por "La La La", música pensada para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Confira a nova música de Shakira para a Copa do Mundo

A faixa tem produção em estilo Tropical House e conta com a participação do cantor nigeriano Burna Boy, que trás também um tempero de Afrobeat à música. Confira:

Videoclipe gravado no Maracanã

O videoclipe, que ainda não foi publicado, foi gravado no Maracanã. Uma prévia dele já foi divulgada uma semana atrás, no dia 7 de maio. Confira:

As músicas da Copa do Mundo 2026

O primeiro single temático oficial desta edição da Copa do Mundo foi "Lighter", do norte-americano Jelly Roll e do mexicano Carín Leon, lançada no dia 20 março.

A faixa é um híbrido de country e eletrônica, e teve rejeição de parte do público. Internautas até brincaram na época do lançamento, dizendo que uma música de Shakira era necessária, pedido que a cantora atendeu.

Shakira is needed badly here. — Ammar Ansar (@paswal_amar) March 17, 2026

Além de "Lighter", a Copa tem dois outros singles oficiais: "Por Ella", lançada por Los Angeles Azules e Belinda no dia 17 de abril, e "Echo", de Daddy Yankee e Shenseea, lançada no dia 27 de abril.