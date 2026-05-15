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Shakira lança 'Dai Dai', sua música para a Copa do Mundo 2026; confira

A popstar volta à sua tradição de fazer músicas temáticas para o torneio esportivo

Shakira: faixa da cantora colombiana para a Copa do Mundo 2026 já foi divulgada (Reprodução / @shakira/Instagram)

Shakira: faixa da cantora colombiana para a Copa do Mundo 2026 já foi divulgada (Reprodução / @shakira/Instagram)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07h26.

Última atualização em 15 de maio de 2026 às 07h46.

A nova música da Copa do Mundo 2026, produzida por Shakira, foi lançada nesta quinta-feira, 14.

Com o título "Dai Dai", a popstar volta à sua tradição de fazer músicas temáticas para o torneio esportivo, iniciada em 2010, com o hit "Waka Waka (This Time for Africa)". Ela também foi responsável por "La La La", música pensada para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

Confira a nova música de Shakira para a Copa do Mundo

A faixa tem produção em estilo Tropical House e conta com a participação do cantor nigeriano Burna Boy, que trás também um tempero de Afrobeat à música. Confira:

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Videoclipe gravado no Maracanã

O videoclipe, que ainda não foi publicado, foi gravado no Maracanã. Uma prévia dele já foi divulgada uma semana atrás, no dia 7 de maio. Confira:

As músicas da Copa do Mundo 2026

O primeiro single temático oficial desta edição da Copa do Mundo foi "Lighter", do norte-americano Jelly Roll e do mexicano Carín Leon, lançada no dia 20 março.

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A faixa é um híbrido de country e eletrônica, e teve rejeição de parte do público. Internautas até brincaram na época do lançamento, dizendo que uma música de Shakira era necessária, pedido que a cantora atendeu.

Além de "Lighter", a Copa tem dois outros singles oficiais: "Por Ella", lançada por Los Angeles Azules e Belinda no dia 17 de abril, e "Echo", de Daddy Yankee e Shenseea, lançada no dia 27 de abril.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoShakiraMúsica

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