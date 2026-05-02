Chuvas em PE deixam mortos e colocam sete municípios em alerta; Defesa Civil é acionada

Temporais atingem Pernambuco, deixam vítimas no Recife e mobilizam apoio emergencial do Governo Federal. (Divulgação/Prefeitura de Timbaúba)
Colaboradora
Publicado em 2 de maio de 2026 às 13h21.
As fortes chuvas que ocorreram em Pernambuco mobilizaram o Governo Federal nesta sexta-feira, 1, após temporais atingirem diversas cidades do estado e provocarem mortes, alagamentos e risco de desastres em áreas vulneráveis. 2 mil pessoas estão desalojadas e 4 morreram.
Em resposta, equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas ao estado para atuar no apoio às autoridades locais e na avaliação dos impactos causados pelo volume intenso de chuva. O presidente Lula se manifestou sobre a situação na rede social X.
Conversei hoje pela manhã por telefone com o ex-prefeito João Campos e o senador Humberto Costa sobre as fortes chuvas que caem no Grande Recife e em outras regiões de Pernambuco. Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais. O ministro da Integração…
— Lula (@LulaOficial) May 1, 2026
A decisão foi anunciada após contato entre o Governo Federal e autoridades estaduais e municipais. Os técnicos atuarão em conjunto com as defesas civis locais no monitoramento das áreas afetadas e nas ações emergenciais.
De acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado nesta sexta-feira, Pernambuco está com sete municípios em alerta após registros expressivos de chuva nas últimas 24 horas.
Os maiores acumulados registrados foram:
No Recife, também foram registrados pontos de alagamento.
Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, equipes técnicas também realizam monitoramento hidrológico em rios da Mata Norte de Pernambuco.
O cenário segue em evolução, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas urbanas e regiões consideradas vulneráveis.
Desde quinta-feira, 30, a região metropolitana do Recife acumulou mais de 100 milímetros de chuva.
As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde ontem já deixaram vítimas. Segundo o prefeito do Recife, Victor Marques, duas pessoas morreram em decorrência dos temporais.
Diante da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou apoio imediato do Governo Federal às cidades atingidas.
O ministro Waldez Góes também entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, para orientar sobre os procedimentos de reconhecimento da situação de emergência.
Além de Pernambuco, a Paraíba também enfrenta temporais e receberá apoio da Defesa Civil Nacional.
O estado está sob alerta laranja de perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, além de ventos intensos, possibilidade de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.
Entre os municípios em alerta estão:
O monitoramento segue nas duas regiões, enquanto equipes federais avaliam os impactos provocados pelas chuvas.