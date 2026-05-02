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Chuvas em PE deixam mortos e colocam sete municípios em alerta; Defesa Civil é acionada

Pernambuco registra acumulados acima de 180 mm, 4 mortes confirmadas e risco crescente de transbordamentos.

Temporais atingem Pernambuco, deixam vítimas no Recife e mobilizam apoio emergencial do Governo Federal. (Divulgação/Prefeitura de Timbaúba)

Temporais atingem Pernambuco, deixam vítimas no Recife e mobilizam apoio emergencial do Governo Federal. (Divulgação/Prefeitura de Timbaúba)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 2 de maio de 2026 às 13h21.

As fortes chuvas que ocorreram em Pernambuco mobilizaram o Governo Federal nesta sexta-feira, 1, após temporais atingirem diversas cidades do estado e provocarem mortes, alagamentos e risco de desastres em áreas vulneráveis. 2 mil pessoas estão desalojadas e 4 morreram.

Em resposta, equipes da Defesa Civil Nacional foram enviadas ao estado para atuar no apoio às autoridades locais e na avaliação dos impactos causados pelo volume intenso de chuva. O presidente Lula se manifestou sobre a situação na rede social X.

A decisão foi anunciada após contato entre o Governo Federal e autoridades estaduais e municipais. Os técnicos atuarão em conjunto com as defesas civis locais no monitoramento das áreas afetadas e nas ações emergenciais.

Chuvas em PE colocam municípios em alerta

De acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado nesta sexta-feira, Pernambuco está com sete municípios em alerta após registros expressivos de chuva nas últimas 24 horas.

Os maiores acumulados registrados foram:

  • Goiana – 181 mm;
  • Abreu e Lima – 144,8 mm;
  • Paulista – 142,9 mm;
  • Igarassu – 140,5 mm;
  • Condado – 129,6 mm;
  • Itaquitinga – 120,8 mm;
  • Itambé – 117,6 mm.

No Recife, também foram registrados pontos de alagamento.

Risco de alagamentos, rios transbordando e deslizamentos

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, equipes técnicas também realizam monitoramento hidrológico em rios da Mata Norte de Pernambuco.

O cenário segue em evolução, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas urbanas e regiões consideradas vulneráveis.

Desde quinta-feira, 30, a região metropolitana do Recife acumulou mais de 100 milímetros de chuva.

Chuvas deixam mortos em Recife

As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde ontem já deixaram vítimas. Segundo o prefeito do Recife, Victor Marques, duas pessoas morreram em decorrência dos temporais.

Diante da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou apoio imediato do Governo Federal às cidades atingidas.

O ministro Waldez Góes também entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, para orientar sobre os procedimentos de reconhecimento da situação de emergência.

Paraíba também recebe apoio federal

Além de Pernambuco, a Paraíba também enfrenta temporais e receberá apoio da Defesa Civil Nacional.

O estado está sob alerta laranja de perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, além de ventos intensos, possibilidade de alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Entre os municípios em alerta estão:

  • João Pessoa;
  • Bayeux;
  • Cabedelo;
  • Santa Rita;
  • Conde;
  • Sapé;
  • Rio Tinto;
  • Alhandra;
  • Areia;
  • Bananeiras;
  • Mamanguape.

O monitoramento segue nas duas regiões, enquanto equipes federais avaliam os impactos provocados pelas chuvas.

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