Copa do Mundo 2026: veja como ficaram os grupos do torneio pós repescagem

A Copa do Mundo de 2026 teve seus 12 grupos definidos após a conclusão das repescagens europeia e intercontinental, que garantiram as últimas vagas para o torneio.

Esta será a primeira edição com 48 seleções, ampliando o formato e a disputa por vagas no mata-mata.

Distribuídas em 12 grupos de quatro equipes, as seleções terão um novo modelo de classificação: avançam à próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros.

Ao todo, 32 times seguem para os 16-avos de final.

Organizada nos Estados Unidos, México e Canadá, a competição será disputada entre 11 de junho e 19 de julho.

As seleções anfitriãs entram como cabeças de chave: o México no Grupo A, o Canadá no Grupo B e os Estados Unidos no Grupo D.

A ampliação do torneio aumenta o número de jogos e abre espaço para seleções menos tradicionais, ao mesmo tempo em que mantém potências do futebol mundial como favoritas ao título.

Veja como ficaram os grupos

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca

Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

Brasil estreia em grupo acessível

A seleção brasileira caiu no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. Em tese, o cenário é considerado favorável para a classificação às fases eliminatórias, embora o Marrocos tenha se consolidado como uma equipe competitiva em torneios recentes.

Outros grupos chamam atenção pelo equilíbrio, como o Grupo H, que reúne Espanha e Uruguai, e o Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana — apontado como um dos mais difíceis desta edição.