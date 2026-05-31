Quando é o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e marcará uma série de estreias na história do torneio. A competição será disputada simultaneamente nos Estados Unidos, México e Canadá, reunindo 48 seleções e um número recorde de partidas.

A abertura do Mundial está marcada para 11 de junho de 2026, quando México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 16h (de Brasília).

O duelo reedita a partida inaugural da Copa de 2010, disputada na África do Sul. O Azteca também entra para a história como o primeiro estádio a receber jogos de abertura em três edições diferentes do torneio.

Como será a Copa do Mundo de 2026?

Esta será a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, ampliando o número de participantes em relação às 32 equipes das edições anteriores.

As seleções foram divididas em 12 grupos de quatro times. Os dois melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória.

A principal novidade é a criação de uma etapa adicional de mata-mata, chamada Round of 32. Com isso, uma equipe que chegar à final poderá disputar até oito partidas, uma a mais do que no formato anterior.

Ao todo, a competição será realizada ao longo de 39 dias, distribuída por 16 cidades-sede nos três países organizadores.

Quando o Brasil estreia na Copa?

A seleção brasileira fará sua estreia dois dias após a abertura do torneio.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta Marrocos no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C.

Na sequência, o Brasil encara o Haiti em 19 de junho, às 21h30, e fecha sua participação na fase de grupos diante da Escócia em 24 de junho, às 19h.

A seleção busca o sexto título mundial, encerrando um jejum que dura desde a conquista da Copa de 2002.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A decisão do torneio está marcada para 19 de julho de 2026.

A final será disputada no MetLife Stadium, em East Rutherford, no estado de Nova Jersey.

Os organizadores também definiram horários adaptados ao público das Américas. Não haverá partidas antes das 13h nem após as 22h no horário de Brasília.