O que significa o nome 'Shakira'? Entenda a origem da cantora colombiana

Antes de alcançar projeção internacional, Shakira construiu sua identidade artística a partir de influências culturais e da própria origem familiar. A cantora, nascida na Colômbia e fluente em diferentes idiomas, se apresenta neste sábado, 2, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O nome artístico tem origem no árabe. "Shakira" deriva de shākira, termo que significa "grata" ou "agradecida", ligado à palavra shukr, que expressa agradecimento. A artista nasceu como Shakira Isabel Mebarak Ripoll, em 2 de fevereiro de 1977, na cidade de Barranquilla, com ascendência libanesa por parte do pai e raízes colombianas e catalãs pela mãe.

A cantora descreveu sua formação cultural como resultado de múltiplas influências familiares e musicais. Em entrevista, afirmou: “"Eu sou uma fusão. Essa é minha personalidade. Eu sou uma fusão entre preto e branco, entre pop e rock, entre culturas, entre meu pai libanês e o sangue espanhol de minha mãe, o folclore colombiano e a dança árabe que amo com a música americana"”.

A relação com a cultura árabe aparece desde a infância. O contato inicial com a dança do ventre ocorreu ainda na infância, ao ouvir músicas do Oriente Médio em um restaurante. A partir desse momento, a prática passou a integrar sua formação artística.

A artista desenvolveu fluência em seis idiomas ao longo da carreira, com destaque para espanhol, inglês e português. O domínio de diferentes línguas está associado à atuação internacional e à produção musical em diversos mercados.

O aprendizado do português ocorreu em 1995, durante passagem pelo Brasil para divulgação do álbum “Pies descalzos”. Segundo relatos, a cantora permaneceu cerca de 30 dias no país e adquiriu o idioma por meio de contato com rádio e televisão.

Outras línguas, como italiano, francês e árabe, foram incorporadas por interesse cultural. O catalão passou a fazer parte do cotidiano durante o período em que viveu em Barcelona, entre 2011 e 2022.

Repertório do Show e expectativa de público no Rio

A apresentação na Praia de Copacabana deve reunir cerca de 2 milhões de pessoas. O show integra o projeto "Todo Mundo no Rio" e marca a participação da artista em evento de grande porte no Brasil.

O repertório previsto inclui músicas de diferentes fases da carreira, como "Rabiosa", "She Wolf", "Choka Choka", "Loba" e "Estoy aquí". A faixa “Choka Choka” conta com participação de Anitta.

Há expectativa de participações especiais durante o evento, com menções a possíveis presenças de artistas brasileiros. A programação oficial não detalha os convidados confirmados até o momento.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.