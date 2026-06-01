A 10 dias da Copa, obras na Cidade do México seguem inacabadas

Junho começou e, a dez dias da Copa do Mundo de 2026, pelo menos cinco obras sob responsabilidade da administração municipal da Cidade do México seguem inacabadas. Os projetos ainda não foram inaugurados ou tiveram os prazos adiados, apesar de previsão inicial de conclusão até o fim de maio.

Entre as intervenções de maior relevância está o Parque Elevado da Calzada de Tlalpan, que se estende da Plaza Pino Suárez até a estação de metrô Chabacano. A entrega, antes prevista para 31 de maio, deve ocorrer entre os dias 7 e 8 de junho, segundo informou, na semana passada, a prefeita Clara Brugada — poucos dias antes da abertura do torneio, que será realizada no Estádio Azteca.

No dia 27 de maio, a prefeita visitou a obra acompanhada do secretário de Obras e Serviços Públicos, Raúl Basulto. Na ocasião, afirmou que o parque permanecerá para uso da população após a Copa. O projeto, com quase 2 quilômetros de extensão, prevê elevadores, integração com o transporte público e ciclovia, segundo o El Universal.

Em 29 de maio, durante a apresentação de uma plataforma de transparência sobre os gastos relacionados ao evento, foi informado que o parque elevado custou 2.002.399.037 pesos mexicanos (mais de R$ 580 milhões), com recursos do Fundo de Infraestrutura, Mobilidade, Água e Segurança (FIMAS). O fundo foi criado em 5 de março de 2025 e é financiado por um aumento de 1% no Imposto sobre a Folha Salarial (ISN) da capital.

De acordo com a Secretaria de Obras, a construção foi adjudicada à empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., pelo valor de 1.913.934.355,96 pesos, com prazo previsto até 30 de maio de 2026. Já a supervisão está a cargo da Delta, Proyectos y Desarrollo, S.A. de C.V., com contrato de 88.464.647,74 pesos, válido até 19 de junho.

Outra obra pendente é a reforma da Linha 2 do Metrô, que liga Tasqueña a Cuatro Caminos. Passageiros relatam a necessidade de desviar de equipes que trabalham para concluir a intervenção, inicialmente prevista também para 31 de maio. Segundo a prefeitura, a entrega deve ocorrer na primeira semana de junho, e o projeto inclui modernização do sistema, além de melhorias estruturais.

Investimento bilionário

O investimento total no metrô, incluindo a Linha 2, soma 2,463 bilhões de pesos. Desse montante, 1,629538 bilhão é destinado à manutenção geral e ao material rodante, enquanto 833,951643 milhões financiam obras de reforma e modernização de estações.

A reforma dos cais de Xochimilco, iniciada no ano passado, também segue em andamento. Em coletiva, Clara Brugada declarou que os píeres de Nativitas e Cuemanco serão inaugurados antes da Copa, já que as obras estão em fase final. O governo informou valores de investimento de 182 milhões e 170 milhões de pesos, segundo o El Universal.

As passagens subterrâneas da Calzada de Tlalpan, entre a estação Chabacano e a Plaza Tlaxcoaque, permanecem inconclusas. Em março, a prefeita havia garantido que sete dessas estruturas estariam prontas antes do início do torneio. No entanto, as intervenções seguem em curso.

Sobre o tema, o secretário Raúl Basulto afirmou, em 29 de maio, que várias obras já foram iniciadas, mas não podem ser executadas simultaneamente para evitar impactos maiores na mobilidade. Segundo ele, há projetos em andamento e outros que ainda serão iniciados, alguns deles relacionados a questões técnicas do Parque Elevado.

No setor de transporte, a Linha 0, também chamada de “Rota Chapulín”, que percorrerá o Anel Viário Interno, ainda não foi inaugurada. O investimento previsto é de 164 milhões de pesos.

Já a Rota 14, que ligará a Universidade ao Centro de Transferência Multimodal de Huipulco (CETRAM), também está pendente. O governo divulgou dois valores de investimento para o projeto — 636 milhões e 444 milhões de pesos — e informou que a conclusão deve ocorrer nos próximos dias.