Ciência

Maior eclipse solar do século já tem data definida; veja onde observar

Fenômeno raro transformará o dia em noite por mais de seis minutos e poderá ser visto em diferentes países

Eclipse total: alinhamento entre Sol, Lua e Terra proporcionará um raro espetáculo celeste (Josh Edelson/AFP)

Eclipse total: alinhamento entre Sol, Lua e Terra proporcionará um raro espetáculo celeste (Josh Edelson/AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 07h47.

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O eclipse solar total mais longo do século XXI já tem data para acontecer. Em 2 de agosto de 2027, a Lua passará exatamente entre a Terra e o Sol, provocando um período de escuridão que poderá durar até 6 minutos e 22 segundos em algumas regiões do planeta — um tempo considerado excepcional para esse tipo de fenômeno astronômico.

Segundo informações da Nasa, o eclipse cruzará uma faixa de aproximadamente 258 quilômetros de largura e será visível em partes da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. O ponto de maior duração será registrado no Egito.

Onde será possível observar o eclipse solar total?

O fenômeno terá início sobre o oceano Atlântico, seguirá pelo Estreito de Gibraltar e atravessará diversos países antes de terminar no leste da África.

Entre os locais que estarão na faixa de totalidade estão Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita e Somália.

Já o Brasil ficará fora da área de observação. Nessas condições, o eclipse total não poderá ser visto do território brasileiro.

Por que esse eclipse será tão longo?

Durante o evento, a Lua estará no perigeu, o ponto de sua órbita em que fica mais próxima da Terra. Nessa posição, ela aparenta um tamanho maior no céu e consegue encobrir completamente o disco solar.

Ao mesmo tempo, o Sol estará em uma posição da órbita terrestre em que seu tamanho aparente é ligeiramente menor. Essa combinação favorece uma fase de totalidade mais prolongada do que a observada na maioria dos eclipses solares.

Conforme destaca a Nasa, essa configuração permitirá que o Sol permaneça totalmente encoberto por mais de seis minutos em algumas localidades.

O que acontece durante um eclipse solar total?

Um eclipse solar total ocorre quando Sol, Lua e Terra ficam perfeitamente alinhados e a Lua bloqueia completamente a luz solar para uma faixa estreita da superfície terrestre.

Durante esse período, é possível observar a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol, normalmente invisível devido ao intenso brilho da estrela. Esse tipo de eclipse é considerado raro, uma vez que depende de um alinhamento preciso entre os três corpos celestes.

O último grande eclipse solar total ocorreu em abril de 2024 e pôde ser observado em partes do México, dos Estados Unidos e do Canadá, permanecendo visível por cerca de quatro minutos.

Como observar um eclipse com segurança?

A observação direta do Sol sem proteção adequada pode causar danos permanentes à visão.

A recomendação é utilizar apenas óculos para observação solar certificados pela norma ISO 12312-2 ou vidros de soldador número 14. Equipamentos como telescópios, câmeras e binóculos também precisam de filtros específicos para esse tipo de observação.

Segundo astrônomos, óculos escuros, chapas de raio X e outros materiais improvisados não oferecem proteção suficiente contra a radiação solar.

Além dos equipamentos adequados, a presença de céu limpo aumenta as chances de uma boa observação, tornando o eclipse um dos fenômenos astronômicos mais aguardados dos próximos anos.

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