Por que benefícios não funcionam sem uma boa cultura organizacional

Um ambiente de trabalho saudável é o principal motor para engajar equipes e reter talentos (Master1305/Shutterstock)
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Publicado em 18 de julho de 2026 às 07h00.
Por Francisco Cantão*
Durante muitos anos, a saúde mental ocupou um espaço secundário dentro das empresas.
O tema costumava ganhar atenção apenas quando surgiam casos de burnout, afastamentos ou dificuldades para manter equipes engajadas.
Em muitos casos, a resposta vinha na forma de ações pontuais, como palestras, campanhas internas ou programas de apoio psicológico.
Esse cenário, no entanto, está mudando.
A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passou a incluir os riscos psicossociais na gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, consolida uma transformação importante na forma como as organizações precisam lidar com o tema.
A discussão deixa de estar centrada apenas no indivíduo e passa a considerar também a maneira como o trabalho é estruturado dentro das empresas.
Na prática, isso significa olhar para fatores como excesso de demandas, metas incompatíveis, jornadas prolongadas, falhas de comunicação, conflitos entre equipes, assédio e outros aspectos da organização do trabalho que podem comprometer a saúde emocional dos profissionais.
O foco da norma não é diagnosticar ou tratar transtornos mentais, mas identificar fatores que favorecem o adoecimento e criar medidas preventivas para reduzir esses riscos.
Essa mudança também representa uma evolução na gestão de pessoas.
Durante muito tempo, acreditou-se que oferecer benefícios relacionados ao bem-estar seria suficiente para demonstrar cuidado com os colaboradores.
Embora essas iniciativas continuem sendo importantes, elas não substituem a necessidade de construir ambientes de trabalho mais equilibrados, com lideranças preparadas, processos saudáveis e uma cultura organizacional que valorize as pessoas.
Ao mesmo tempo, isso não reduz a importância dos benefícios corporativos. Pelo contrário.
Quando fazem parte de uma estratégia consistente de qualidade de vida, eles se tornam aliados na construção de uma experiência mais positiva para os colaboradores.
Programas de bem-estar, acesso a atividades físicas, iniciativas voltadas à saúde emocional, clubes de vantagens e benefícios que estimulam lazer, cultura e desenvolvimento pessoal ajudam a fortalecer o vínculo entre empresas e profissionais, desde que estejam inseridos em um contexto organizacional saudável.
Essa visão se torna ainda mais relevante em um cenário no qual retenção de talentos e produtividade caminham lado a lado com a experiência do colaborador.
Profissionais estão cada vez mais atentos não apenas ao salário, mas também à cultura organizacional, à qualidade das relações de trabalho e ao cuidado que as empresas demonstram com seu capital humano.
Benefícios continuam sendo um diferencial competitivo, mas seu impacto é muito maior quando refletem uma preocupação genuína com o bem-estar das equipes.
Outro aspecto importante é que empresas também começam a perceber ganhos concretos quando investem em ambientes mais saudáveis.
Redução do turnover, menor índice de absenteísmo, aumento do engajamento e melhoria do clima organizacional são resultados frequentemente associados a organizações que adotam uma abordagem preventiva em relação à saúde mental.
Nesse contexto, a atualização da NR-1 pode ser entendida como um convite para que as empresas revisem suas práticas de gestão.
Mais do que atender a uma exigência regulatória, trata-se de compreender que saúde mental é consequência das condições de trabalho oferecidas aos colaboradores e da forma como as relações profissionais são construídas diariamente.
No fim, a principal mudança talvez seja justamente essa.
A saúde mental deixa de ser vista como responsabilidade exclusiva do colaborador e passa a integrar a estratégia das organizações.
Benefícios corporativos continuam tendo um papel importante nesse processo, mas seu valor aumenta quando fazem parte de uma cultura que promove equilíbrio, respeito e qualidade de vida.
Empresas que conseguirem unir esses elementos estarão mais preparadas para formar equipes engajadas, fortalecer sua reputação e construir relações mais sustentáveis no longo prazo.
*Francisco Cantão é CEO do Clube Ben, solução de clube de benefícios desenvolvida pela Proxy Media, empresa especializada em geração de tráfego e estratégias de marketing digital.