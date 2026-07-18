Fifa espera que a final da Copa do Mundo ocorra apesar da fumaça de incêndios florestais

A FIFA mantém, até o momento, a programação da final da Copa do Mundo e não prevê alterar a data da decisão marcada para domingo, apesar da fumaça provocada pelos incêndios florestais no Canadá afetar a qualidade do ar na região de Nova York. A informação foi confirmada por pessoas com conhecimento das discussões.

O tema chegou a ser tratado em conversas informais entre representantes da FIFA e Andrew Giuliani, responsável pela força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo. Segundo uma autoridade do governo dos Estados Unidos, porém, não há reuniões formais previstas para discutir uma eventual mudança no cronograma da partida.

A final entre Espanha e Argentina está marcada para as 15h, no horário local, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, arena com capacidade para cerca de 80 mil espectadores. Durante toda a competição, equipes do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) permaneceram no centro de comando da FIFA, em Miami, e continuarão acompanhando a evolução das condições atmosféricas, informou um porta-voz do órgão.

De acordo com Bob Oravec, meteorologista sênior do Centro de Previsão do Tempo dos EUA, a concentração de fumaça deve aumentar na região de Nova York ao longo de sábado, mas a expectativa é de melhora antes da decisão do torneio.

"O domingo não será ruim para a Copa do Mundo. Tudo indica que a fumaça estará se dissipando no domingo", afirmou Oravec.

Os incêndios florestais que atingem o Canadá foram intensificados por uma combinação de temperaturas elevadas e clima seco, cenário associado aos efeitos das mudanças climáticas. As queimadas espalharam fumaça por diversas áreas da América do Norte e afetaram a qualidade do ar em diferentes regiões.

O impacto já provocou alterações no calendário esportivo dos Estados Unidos. Na quinta-feira, uma partida da Major League Soccer (MLS), em Chicago, foi adiada, enquanto um jogo da Major League Baseball (MLB), na Filadélfia, teve seu horário antecipado em uma hora por causa das condições atmosféricas.

As autoridades também emitiram alertas de qualidade do ar em diversos centros urbanos. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) classificou os níveis de poluição em cidades como Detroit e Minneapolis na categoria considerada "perigosa".

O monitoramento da qualidade do ar não é uma novidade para a FIFA. Durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a entidade utilizou uma estrutura formada por sensores alimentados por energia solar e estações de medição instaladas nos oito estádios que receberam partidas do torneio.