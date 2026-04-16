Alinhamento de planetas: quando será o próximo fenômeno raro?

O alinhamento de planetas observado neste mês não será o único do ano. Após o evento entre os dias 16 e 23 de abril, novas formações devem ocorrer ao longo de 2026, com diferentes combinações de astros e condições de observação.

Quando será o próximo alinhamento de planetas?

O próximo alinhamento de planetas relevante está previsto para 12 de junho de 2026. Na ocasião, Mercúrio, Júpiter e Vênus poderão ser vistos no céu ao entardecer, formando um agrupamento menor.

Esse tipo de formação é mais comum e tende a chamar menos atenção por envolver menos planetas visíveis ao mesmo tempo.

Outros alinhamentos de planetas em 2026

Além do evento de abril e do agrupamento de junho, o calendário astronômico prevê outros alinhamentos ao longo do ano:

12 de agosto de 2026 : alinhamento mais amplo com seis planetas — Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Netuno — visível ao amanhecer;

: alinhamento mais amplo com seis planetas — — visível ao amanhecer; 14 de novembro de 2026: novo agrupamento com Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter.

Esses eventos variam em intensidade e visibilidade, dependendo da posição dos planetas e das condições do céu.

O que é um alinhamento de planetas?

Apesar do nome, os planetas não ficam alinhados em linha reta no espaço. O fenômeno é um efeito visual. Vistos da Terra, os planetas parecem próximos porque orbitam o Sol em um plano semelhante, formando agrupamentos ao longo da eclíptica, a faixa do céu por onde o corpo celeste se move.

Esse tipo de ocorrência não é incomum, mas algumas formações chamam mais atenção do que outras.

Alinhamentos com 2 ou 3 planetas são frequentes,

são frequentes, Formações com 4 ou mais planetas são menos comuns,

são menos comuns, Eventos com muitos astros visíveis ao mesmo tempo tendem a ser mais raros.

O que influencia a visibilidade dos alinhamentos?

Nem todos os alinhamentos de planetas são fáceis de observar. Alguns fatores fazem diferença:

Horário do fenômeno (amanhecer ou entardecer)

Posição dos planetas no horizonte

Condições climáticas

Poluição luminosa

Região do observador

Esses elementos explicam por que um evento pode ser visível em alguns lugares e passar despercebido em outros.