Alinhamento de planetas: quando será o próximo fenômeno raro?

Alinhamento de planetas: calendário inclui novos fenômenos após abril (NASA/JPL/Divulgação)
Redatora
Publicado em 16 de abril de 2026 às 23h22.
O alinhamento de planetas observado neste mês não será o único do ano. Após o evento entre os dias 16 e 23 de abril, novas formações devem ocorrer ao longo de 2026, com diferentes combinações de astros e condições de observação.
O próximo alinhamento de planetas relevante está previsto para 12 de junho de 2026. Na ocasião, Mercúrio, Júpiter e Vênus poderão ser vistos no céu ao entardecer, formando um agrupamento menor.
Esse tipo de formação é mais comum e tende a chamar menos atenção por envolver menos planetas visíveis ao mesmo tempo.
Além do evento de abril e do agrupamento de junho, o calendário astronômico prevê outros alinhamentos ao longo do ano:
Esses eventos variam em intensidade e visibilidade, dependendo da posição dos planetas e das condições do céu.
Apesar do nome, os planetas não ficam alinhados em linha reta no espaço. O fenômeno é um efeito visual. Vistos da Terra, os planetas parecem próximos porque orbitam o Sol em um plano semelhante, formando agrupamentos ao longo da eclíptica, a faixa do céu por onde o corpo celeste se move.
Esse tipo de ocorrência não é incomum, mas algumas formações chamam mais atenção do que outras.
Nem todos os alinhamentos de planetas são fáceis de observar. Alguns fatores fazem diferença:
Esses elementos explicam por que um evento pode ser visível em alguns lugares e passar despercebido em outros.