Ciência

Alinhamento de planetas: quando será o próximo fenômeno raro?

Após evento de abril, novas formações com até seis planetas estão previstas ao longo do ano

Alinhamento de planetas: calendário inclui novos fenômenos após abril (NASA/JPL/Divulgação)

Alinhamento de planetas: calendário inclui novos fenômenos após abril (NASA/JPL/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23h22.

O alinhamento de planetas observado neste mês não será o único do ano. Após o evento entre os dias 16 e 23 de abril, novas formações devem ocorrer ao longo de 2026, com diferentes combinações de astros e condições de observação.

Quando será o próximo alinhamento de planetas?

O próximo alinhamento de planetas relevante está previsto para 12 de junho de 2026. Na ocasião, Mercúrio, Júpiter e Vênus poderão ser vistos no céu ao entardecer, formando um agrupamento menor.

Esse tipo de formação é mais comum e tende a chamar menos atenção por envolver menos planetas visíveis ao mesmo tempo.

Outros alinhamentos de planetas em 2026

Além do evento de abril e do agrupamento de junho, o calendário astronômico prevê outros alinhamentos ao longo do ano:

  • 12 de agosto de 2026: alinhamento mais amplo com seis planetas — Júpiter, Mercúrio, Marte, Urano, Saturno e Netuno — visível ao amanhecer;
  • 14 de novembro de 2026: novo agrupamento com Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter.

Esses eventos variam em intensidade e visibilidade, dependendo da posição dos planetas e das condições do céu.

O que é um alinhamento de planetas?

Apesar do nome, os planetas não ficam alinhados em linha reta no espaço. O fenômeno é um efeito visual. Vistos da Terra, os planetas parecem próximos porque orbitam o Sol em um plano semelhante, formando agrupamentos ao longo da eclíptica, a faixa do céu por onde o corpo celeste se move.

Esse tipo de ocorrência não é incomum, mas algumas formações chamam mais atenção do que outras.

  • Alinhamentos com 2 ou 3 planetas são frequentes,
  • Formações com 4 ou mais planetas são menos comuns,
  • Eventos com muitos astros visíveis ao mesmo tempo tendem a ser mais raros.

O que influencia a visibilidade dos alinhamentos?

Nem todos os alinhamentos de planetas são fáceis de observar. Alguns fatores fazem diferença:

  • Horário do fenômeno (amanhecer ou entardecer)
  • Posição dos planetas no horizonte
  • Condições climáticas
  • Poluição luminosa
  • Região do observador

Esses elementos explicam por que um evento pode ser visível em alguns lugares e passar despercebido em outros.

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