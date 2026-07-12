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Tumba de 3.000 anos é descoberta no sul do Egito

Achado ocorreu perto da cidade de Luxor, local foi encontado por expedição holandesa

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 12 de julho de 2026 às 20h56.

Um grupo de arqueólogos descobriu uma tumba de 3.000 anos perto da cidade de Luxor, no sul do Egito, anunciaram autoridades neste domingo, 12.

A tumba, de um homem chamado Paser, foi descoberta por uma expedição holandesa da Universidade de Leiden, na necrópole tebana da região de Gourna, informou o Ministério egípcio de Turismo e Antiguidades.

Com base no estilo artístico de suas inscrições, especialistas estimam que a tumba seja do período Raméssida, que engloba a 19ª e a 20ª dinastias. Em seu pátio, arqueólogos descobriram elementos arquitetônicos bem preservados.

A equipe que realizou as escavações informou que dará prosseguimento aos trabalhos de documentação e estudo, para determinar quem era Paser e compreender melhor a época histórica e arqueológica.

A descoberta em Luxor, lar de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, ocorre no momento em que o Egito busca promover novos achados, para impulsionar o turismo, uma fonte de receita importante.

Com AFP.

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