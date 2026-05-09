Você conseguirá ver o eclipse mais longo do século do Brasil? Fenômeno não se repetirá por 157 anos

O eclipse solar mais longo do século XXI ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e terá duração máxima de cerca de 6 minutos e 23 segundos. O fenômeno, classificado como eclipse solar total, deve provocar o escurecimento completo do céu por alguns minutos e só terá evento semelhante na mesma região após 157 anos.

Segundo informações da agência EFE, a Espanha aparece como um dos principais pontos de observação na Europa. No norte do país, o País Basco, com destaque para a província de Álava, reúne condições consideradas favoráveis para acompanhar o fenômeno, que só voltará a ser visível na região em 2183.

Durante o auge do eclipse, será possível observar estrelas e planetas devido à redução abrupta da luminosidade solar. Entre os efeitos registrados está o fenômeno conhecido como "Pérolas de Baily", flashes de luz que surgem quando a radiação solar atravessa irregularidades na superfície da Lua.

A faixa de visibilidade será restrita. O ponto de maior duração do eclipse estará concentrado sobre áreas da Groenlândia, Islândia e da Península Ibérica. O evento também poderá ser visto em regiões do Norte da África e do Oriente Médio, ainda que com variações na duração.

Outro efeito associado ao fenômeno é o chamado "Anel de Diamante", observado instantes antes e depois da totalidade. Nesse momento, apenas um ponto de luz permanece visível, formando um contraste luminoso com o restante do disco solar encoberto.

Como observar o fenômeno?

Especialistas recomendam o uso de equipamentos adequados para a observação do eclipse. Óculos com certificação específica são indicados durante quase todas as fases do evento. A exceção ocorre apenas no período de totalidade, quando o bloqueio da luz solar é completo.

Sem proteção, a exposição direta pode causar danos à visão. O uso de instrumentos improvisados não é indicado.

Em 26 de janeiro de 2028, um eclipse parcial também está previsto, integrando uma sequência de eventos astronômicos raros.