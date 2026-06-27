Mistério dos leopardos 'anões' finalmente ganha explicação científica

Os leopardos que vivem na Região Florística do Cabo, na África do Sul, chamam a atenção por uma característica incomum: são muito menores do que outros leopardos africanos. Em alguns casos, esses felinos apresentam apenas metade da massa corporal observada em populações de outras regiões do continente.

Um estudo divulgado pela plataforma The Conversation e repercutido pela ScienceDaily na quarta-feira, 24, sugere que o tamanho reduzido desses animais é resultado de uma longa história de isolamento geográfico e adaptação ao ambiente local.

A análise de genomas completos revelou que os leopardos do Cabo formam uma população geneticamente distinta, separada de outros leopardos africanos há cerca de 20 mil anos.

Leopardos do Cabo são geneticamente diferentes

A pesquisa analisou o genoma completo de leopardos da Região Florística do Cabo e comparou os dados com os de animais de outras partes da África.

Os resultados mostraram que os leopardos do Cabo não são apenas menores. Eles também constituem um grupo genético próprio, com pouca evidência de mistura recente com outras populações.

Segundo os pesquisadores, o isolamento prolongado permitiu que esses felinos seguissem uma trajetória evolutiva independente, acumulando características adaptadas às condições específicas da região.

O isolamento começou durante a última era glacial

As análises indicam que a separação entre os leopardos do Cabo e outras populações africanas começou entre 20 mil e 24 mil anos atrás, durante o Último Máximo Glacial, período mais frio da última era do gelo.

Naquela época, o sul da África tornou-se mais frio e seco, reduzindo a disponibilidade de alimento e dificultando o deslocamento dos animais entre diferentes áreas.

Com o passar dos milênios, os leopardos da região permaneceram relativamente isolados, enquanto outras populações continuaram trocando material genético em diferentes partes do continente.

Além dos fatores naturais, a ação humana também influenciou a história desses felinos. A caça, a perda de habitat e sistemas de recompensa que incentivavam a eliminação de leopardos provocaram uma forte redução populacional entre os séculos XIX e XX.

Por que os leopardos ficaram menores?

Os pesquisadores também investigaram quais fatores poderiam explicar o tamanho reduzido dos animais. A análise identificou cerca de 90 genes associados ao crescimento corporal, ao desenvolvimento muscular, à formação óssea e ao uso de energia que aparecem com maior frequência nos leopardos do Cabo.

Essas características parecem estar relacionadas ao ambiente em que vivem. Ao contrário de outras regiões africanas, onde leopardos podem caçar grandes mamíferos, os felinos do Cabo dependem principalmente de presas menores e mais dispersas pela paisagem. Entre elas estão espécies como o hirax-das-rochas, o klipspringer e o grysbok-do-cabo.

Segundo os autores, os resultados indicam que o tamanho reduzido não é apenas consequência do isolamento genético. Os dados sugerem que houve uma adaptação evolutiva ao tipo de alimento disponível na região.

Diversidade genética surpreendeu os pesquisadores

Uma das descobertas mais inesperadas do estudo envolve a diversidade genética da população. Como existem menos de mil leopardos na região e eles permaneceram isolados durante milhares de anos, os cientistas esperavam encontrar sinais mais fortes de empobrecimento genético.

No entanto, os leopardos do Cabo preservaram boa parte de sua diversidade genética. A descoberta é considerada positiva para a conservação, já que populações geneticamente diversas costumam apresentar maior capacidade de adaptação a desafios futuros, como mudanças climáticas, doenças e alterações no habitat.

O que a descoberta significa para a conservação?

Os pesquisadores classificam os leopardos do Cabo como uma população evolutivamente significativa, ou seja, um grupo que representa uma trajetória única dentro da história evolutiva da espécie. Por isso, eles defendem estratégias específicas de conservação para garantir a sobrevivência desses animais.

Entre os principais desafios estão a fragmentação do habitat, os conflitos com atividades humanas, a caça furtiva e os atropelamentos.

Segundo os autores, manter corredores ecológicos que permitam o deslocamento seguro dos leopardos e ampliar a colaboração com proprietários rurais e comunidades locais serão medidas importantes para preservar essa população única.