Quando é o próximo eclipse? Veja o calendário completo até 2030

Os próximos anos terão uma sequência de eclipses solares e lunares em diferentes regiões do mundo, com alguns eventos visíveis, ao menos parcialmente, no Brasil.

Entre os destaques está o eclipse solar total de 12 de agosto de 2026, que poderá ser visto em regiões como Groenlândia, Islândia e Espanha. No Brasil, o fenômeno será observado apenas parcialmente.

No mesmo mês, entre 27 e 28 de agosto de 2026, ocorre um eclipse lunar parcial visível na maioria do planeta, incluindo o território brasileiro.

Data Tipo de eclipse Observação (visibilidade no mundo) 12 de agosto de 2026 Eclipse solar total Visível no Ártico, Groenlândia, Islândia, Espanha, Norte da África e nordeste dos Estados Unidos; no Brasil, apenas de forma parcial. 27 a 28 de agosto de 2026 Eclipse lunar parcial Visível nas Américas, Europa, África e Ásia; o Brasil verá a fase parcial. 6 de fevereiro de 2027 Eclipse solar anular Visível em partes da África, Oriente Médio e Índia; no Brasil, apenas uma fase parcial muito discreta. 2 de agosto de 2027 Eclipse solar total Visível no Oriente Médio, Norte da África e Espanha; não será visível no Brasil. 20 de fevereiro de 2029 Eclipse solar anular Visível na América do Norte e no Atlântico; no Brasil, apenas uma fase parcial muito pequena. 1º de junho de 2030 Eclipse solar anular Visível na Europa, Norte da África, Oriente Médio e Ásia; no Brasil, apenas de forma parcial.

Eclipses solares até 2030

Outros eventos solares relevantes incluem o eclipse anular de 6 de fevereiro de 2027, visível na África, Oriente Médio e Índia, com visibilidade limitada no Brasil.

Já o eclipse total de 2 de agosto de 2027 não poderá ser observado no país.

Em 20 de fevereiro de 2029 e 1º de junho de 2030, eclipses anulares ocorrerão com visibilidade principal em outras regiões, enquanto o Brasil terá apenas observação parcial.

Eclipses lunares visíveis no Brasil

Os eclipses lunares seguem mais acessíveis ao público brasileiro.

Em 28 de agosto de 2026 e 12 de janeiro de 2028, eclipses parciais poderão ser vistos no país.

Em 20 de fevereiro de 2029, ocorre um eclipse penumbral, com efeito visual mais sutil.

Os principais eventos são os eclipses totais de 26 de junho de 2029 e 20 de dezembro de 2029, quando a chamada “Lua de sangue” poderá ser observada integralmente no Brasil.

A visibilidade exata depende da localização e das condições climáticas em cada cidade.