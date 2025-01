Pássaros estão usando pele de cobra para afastar predadores — e está dando certo

Na construção dos ninhos, pássaros podem usar desde gravetos até lama, algodão e pelos de animais. Porém, algumas espécies encontraram um aliado surpreendente para aumentar a segurança de seus filhotes: a pele de cobra.

Um estudo recente, publicado na revista The American Naturalist, revelou que o material, além de uma escolha peculiar, é uma estratégia eficaz para afastar predadores. O comportamento foi observado principalmente entre aves da ordem dos passeriformes que constroem ninhos em cavidades — estruturas cobertas com pequenas aberturas. Essas espécies usam peles de cobra para enganar camundongos e outros pequenos mamíferos, que evitam predadores naturais, como serpentes.

“Predadores de pequeno porte, como esquilos voadores, têm medo de cobras, o que muda completamente sua decisão de invadir um ninho com pele de cobra”, explicou o pesquisador Vanya Rohwer, autor principal do estudo.

Os pesquisadores analisaram grandes bancos de dados históricos, como os arquivos da Western Foundation of Vertebrate Zoology. E os resultados mostraram que a proporção de ninhos com pele de cobra é 6,5 vezes maior em ninhos de cavidade do que em ninhos abertos.

Evolução do reino animal, na prática

Para testar os benefícios dessa decoração inusitada, os cientistas montaram um experimento em Ithaca, Nova York, utilizando 140 ninhos artificiais: 60 caixas-ninho simulavam ninhos de cavidade, enquanto 80 ninhos replicavam os tordos-americanos, que nidificam nas copas das árvores.

Metade dos ninhos recebeu pedaços de pele de cobra, e todos foram monitorados por câmeras. O resultado foi claro: os ninhos de cavidade, decorados com pele de cobra, tiveram taxas de sobrevivência significativamente maiores. As câmeras revelaram que pequenos mamíferos, como esquilos voadores, evitavam ninhos com pele de cobra.

Já nos ninhos abertos, a presença do material não fez diferença.

Embora o uso de pele de cobra já fosse conhecido, o estudo ajuda a entender por que as aves investem tanto esforço em coletar esse material raro. “A presença da pele é um indicativo do histórico evolutivo de interação entre predadores e pássaros”, afirmou Rohwer.