Ciência

Quando será o próximo eclipse solar total de 2026? Veja onde observar

Fenômeno poderá ser visto por cerca de 980 milhões de pessoas em todo o mundo

(Getty Images/Getty Images)

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Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 22 de março de 2026 às 06h40.

O eclipse solar total de 2026 acontece no dia 12 de agosto e poderá ser observado de forma completa em partes da Europa e do Atlântico Norte. O fenômeno será visível de forma total em regiões como Islândia, Groenlândia, Espanha, Rússia e uma pequena área de Portugal, segundo dados de plataformas de monitoramento astronômico.

O que é um eclipse solar total?

Eclipse solar total é o nome que se dá quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol e cobre completamente o disco solar em uma faixa específica do planeta, chamada de faixa de totalidade.

Durante esse período, o céu escurece temporariamente e o Sol fica totalmente encoberto.

Onde será visível o eclipse solar?

A faixa de totalidade do eclipse solar total de 2026 atravessará cinco territórios:

  • Groenlândia
  • Islândia
  • Espanha
  • Rússia
  • Portugal (região limitada)

Entre as cidades onde o fenômeno poderá ser visto de forma total estão:

  • Reiquiavique (Islândia)
  • Nuuk (Groenlândia)
  • Oviedo (Espanha)
  • Bilbao (Espanha)
  • A Coruña (Espanha)

Em outras regiões, o eclipse será parcial, incluindo países da Europa, África e América do Norte. De acordo com estimativas da plataforma Time and Date, cerca de 980 milhões de pessoas poderão observar ao menos parte do fenômeno, enquanto aproximadamente 15 milhões estarão na faixa de totalidade, onde o Sol será completamente encoberto.

Quanto tempo dura o eclipse solar total?

O ponto de maior intensidade do eclipse solar de 2026 ocorrerá sobre o oceano em águas internacionais. Nesse local, a fase de totalidade deve durar 2 minutos e 20 segundos.

Durante esse período, o Sol ficará completamente encoberto pela Lua, com o fenômeno ocorrendo com o astro a cerca de 26 graus acima do horizonte.

Horários do eclipse solar em 2026

O eclipse ocorrerá em diferentes horários ao redor do mundo, conforme o deslocamento da sombra da Lua. Os principais momentos globais são:

  • Início do eclipse parcial: 15h34 (UTC)
  • Início da totalidade: 16h58 (UTC)
  • Máximo do eclipse: 17h46 (UTC)
  • Fim da totalidade: 18h34 (UTC)
  • Fim do eclipse parcial: 19h57 (UTC)
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