Ciência

Caneta que evitou tragédia na Apollo 11 é leiloada por mais de US$ 850 mil

Buzz Aldrin usou o objeto para improvisar um interruptor após um defeito no módulo lunar durante a missão histórica

Caneta da Apollo 11: improviso evitou que um defeito comprometesse o retorno dos astronautas (AFP/AFP)

Caneta da Apollo 11: improviso evitou que um defeito comprometesse o retorno dos astronautas (AFP/AFP)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de julho de 2026 às 06h46.

Tudo sobreEspaço
Saiba mais

A caneta usada por Buzz Aldrin para evitar um possível fracasso da missão Apollo 11 foi vendida por US$ 857.600 (cerca de R$ 4,38 milhões, na cotação atual) em um leilão da Sotheby's realizado na última quarta-feira, 15, em Nova York. O objeto foi o item mais valioso da venda, que reuniu artefatos históricos ligados à exploração espacial.

O leilão também incluiu uma bandeira da antiga União Soviética levada à Lua, um broche do Snoopy que viajou ao espaço e outros objetos utilizados em missões dos programas Gemini e Apollo. As informações foram destacadas pela Popular Science.

Como a caneta ajudou a salvar a Apollo 11?

O episódio aconteceu em 20 de julho de 1969, logo após Neil Armstrong e Buzz Aldrin concluírem a coleta de amostras na superfície da Lua.

Ao retornar ao módulo lunar, Aldrin acidentalmente quebrou um disjuntor responsável por acionar o motor necessário para a decolagem da Lua. Sem esse sistema funcionando, os astronautas não conseguiriam reencontrar Michael Collins, que os aguardava em órbita, tampouco iniciar a viagem de volta à Terra.

Para resolver o problema, Aldrin improvisou utilizando uma caneta como ferramenta para pressionar o mecanismo do disjuntor e ativar o motor. A solução funcionou e permitiu que a missão prosseguisse normalmente.

Anos depois, Neil Armstrong afirmou que o componente acionado pela caneta controlava o motor que recolocou o módulo lunar em órbita, tornando o improviso decisivo para o sucesso da missão.

Caneta Apollo 11 - Foto: Divulgação/Sotheby's

Caneta Apollo 11 - Foto: Divulgação/Sotheby's (Sotheby's/Divulgação)

Leilão reuniu relíquias da corrida espacial

Além da caneta da Apollo 11, a Sotheby's colocou à venda diversos objetos ligados à história da exploração espacial, entre eles:

  • Bandeira da antiga União Soviética levada à Lua durante a missão Apollo 11, vendida por US$ 102.400;
  • Broche de prata do Snoopy que viajou à órbita lunar, arrematado por US$ 12.160;
  • Luva de treinamento do astronauta Gordon Cooper, negociada por US$ 21.760;
  • Jaqueta da Apollo 11 da coleção pessoal de Buzz Aldrin, vendida por US$ 20.480;
  • Fragmento do tecido utilizado por Buzz Aldrin para limpar a janela da cápsula Gemini XII durante uma caminhada espacial, arrematado por US$ 5.120;
  • Tampão do escudo térmico da Apollo 8, vendido por US$ 8.960;
  • Bandeira americana levada ao espaço na missão Gemini IV, arrematada por US$ 35.840.
Acompanhe tudo sobre:LeilõesEspaço

Mais de Ciência

Surto de doença do legionário torna-se fatal em Nova York

Maior tubarão-branco já monitorado reaparece após meses desaparecido

Câncer de próstata ganha dois novos tratamentos aprovados pelo CFM

JBS amplia aposta em ciência do colágeno com plataforma para profissionais da saúde

Mais na Exame

Esporte

Duelo entre França e Inglaterra carrega rivalidade que vai além do futebol

Inteligência Artificial

Portas abertas: como os modelos de IA de código aberto estão democratizando o acesso à tecnologia

Ciência

Surto de doença do legionário torna-se fatal em Nova York

Mercado Imobiliário

Miami tem região com metro quadrado a R$ 100 mil - e os brasileiros estão investindo lá