Eclipse solar total de 2026: quando acontecerá e em quais países poderá ser visto?

O eclipse solar total previsto para 12 de agosto de 2026 terá visibilidade completa em áreas da Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e em uma pequena porção de Portugal. As informações constam em registros astronômicos divulgados por plataformas de observação como Time and Date e The Sky Live.

O fenômeno ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando integralmente o disco solar para observadores localizados em uma faixa específica do planeta. Essa etapa recebe o nome de totalidade e representa o momento em que o Sol fica completamente encoberto pela Lua.

No eclipse de 2026, o ponto de máxima cobertura estará situado em águas internacionais, nas coordenadas 65° 13′ 24,4″ N e 65° 13′ 24,4″ E. Nessa região será registrado o instante de maior intensidade do fenômeno ao longo de sua trajetória pelo planeta.

A fase de totalidade terá duração de 2 minutos e 20 segundos, com o Sol posicionado a 26° acima do horizonte.

Faixa de totalidade e regiões alcançadas

O trajeto da faixa de totalidade passará por cinco territórios: Groenlândia, Islândia, Espanha, Rússia e uma pequena porção de Portugal. Nas demais áreas, o fenômeno aparecerá como um eclipse parcial. A observação parcial será possível em grande parte da Europa, da África, da América do Norte e em áreas dos oceanos Atlântico, Ártico e Pacífico.

As cidades que terão visibilidade total do eclipse incluem:

Reiquiavique (Islândia)

Nuuk (Groenlândia)

Oviedo (Espanha)

Bilbao (Espanha)

A Coruña (Espanha)

Todos os detalhes do eclipse solar total de agosto.

Em outros centros urbanos, o fenômeno será registrado de forma parcial, entre eles:

Madri (Espanha)

Barcelona (Espanha)

Paris (França)

Londres (Reino Unido)

Berlim (Alemanha)

Linha do tempo global do eclipse

De acordo com o site Time and Date, o avanço da sombra da Lua sobre a Terra fará com que o eclipse tenha horários distintos ao redor do planeta.

Os principais marcos do fenômeno em escala global são:

Primeiro local onde o eclipse parcial começa: 15:34:15 (UTC)

Primeiro local onde o eclipse total começa: 16:58:09 (UTC)

Eclipse máximo: 17:46:06 (UTC)

Último local onde o total termina: 18:34:07 (UTC)

Último local onde o eclipse parcial termina: 19:57:57 (UTC)

A estimativa do Time and Date aponta que quase 980 milhões de pessoas poderão acompanhar ao menos uma parte do eclipse solar de 2026. Desse contingente, cerca de 15,2 milhões estarão posicionadas dentro da faixa de totalidade, região em que o Sol ficará completamente encoberto pela Lua.