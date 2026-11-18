O jejum intermitente emagrece, mas não demonstrou resultados superiores aos de dietas convencionais, segundo uma revisão científica da Cochrane publicada em fevereiro de 2026. Embora a prática também seja associada ao controle da glicose, à saúde cardiovascular e à longevidade, as evidências sobre esses outros benefícios ainda são limitadas.

Por que o jejum intermitente ficou tão popular?

O jejum intermitente é uma prática alimentar que intercala períodos de jejum e de alimentação, com foco nos horários das refeições, em vez de estabelecer quais alimentos devem ser consumidos.

A prática ganhou popularidade nas redes sociais, impulsionada por celebridades, influenciadores e aplicativos que associam a restrição alimentar ao emagrecimento e à melhora da saúde metabólica. A visibilidade veio principalmente da ideia de que o jejum intermitente oferece benefícios como o controle da glicemia, a redução do risco de doenças cardiovasculares e até o aumento da longevidade.

Portanto, essas promessas levaram pesquisadores a investigar se mudar os horários das refeições oferece, de fato, vantagens em relação às dietas convencionais. Entretanto, uma revisão da organização internacional Cochrane reuniu os principais ensaios clínicos sobre o tema e concluiu que o jejum não apresenta benefícios relevantes adicionais para a perda de peso.

Jejum 16/8, 5:2 e dias alternados: quais são os tipos de jejum intermitente?

Os estudos científicos analisam diferentes modalidades de jejum intermitente, que variam conforme a distribuição dos períodos de alimentação e de restrição. Entre elas está o jejum 16/8, um dos modelos mais conhecidos, que organiza a alimentação em uma janela diária de oito horas.

Outras modalidades distribuem a restrição alimentar entre determinados dias da semana ou alternam períodos de consumo habitual e reduzido. Essa diversidade é, inclusive, o que dificulta a comparação direta entre as pesquisas, já que os resultados dependem do modelo estudado e das características dos participantes.

Tipo de jejum Como funciona Jejum 16/8 Divide o dia entre um período de jejum e outro reservado à alimentação Jejum 5:2 Alterna dias de alimentação habitual com dias de restrição alimentar Jejum em dias alternados Intercala dias com diferentes níveis de consumo alimentar Jejum prolongado Envolve períodos mais extensos sem alimentação e apresenta riscos adicionais

Quais são os benefícios do jejum intermitente, segundo a ciência?

A perda de peso é o efeito mais estudado do jejum intermitente, mas as pesquisas não conseguiram afirmar que essa prática é mais efetiva que uma dieta tradicional. Para os demais benefícios atribuídos à prática, os resultados são menos conclusivos, especialmente quando se trata de prevenção de doenças e longevidade.

Benefício investigado O que dizem os estudos Força da evidência Emagrecimento Resultados semelhantes aos de dietas convencionais Moderada, com limitações Massa muscular Alguns estudos observaram perda de massa magra Limitada Controle da glicemia Possíveis melhorias em determinados grupos, sem superioridade comprovada Limitada Saúde cardiovascular Não há comprovação de redução de infartos, AVCs ou mortalidade Inconclusiva Autofagia Resultados preliminares em humanos e evidências experimentais em animais Insuficiente Longevidade Não há comprovação de aumento da expectativa de vida humana Insuficiente

Emagrecimento

Como mencionado na pesquisa, o jejum intermitente pode favorecer a perda de peso, mas não apresentou resultados superiores aos de dietas convencionais, segundo uma revisão da Cochrane publicada em fevereiro de 2026.

A análise reuniu 22 ensaios clínicos com 1.995 adultos com sobrepeso ou obesidade, acompanhados, na maioria dos casos, por até 12 meses. Os pesquisadores compararam diferentes estratégias de jejum com orientações alimentares tradicionais e encontraram pouca ou nenhuma diferença na perda de peso.

Uma meta-análise publicada no British Medical Journal (BMJ), em 2025, chegou a uma conclusão semelhante ao avaliar 99 ensaios clínicos com 6.582 adultos. A pesquisa identificou resultados próximos entre a maioria das modalidades de jejum e as dietas com restrição calórica contínua. Apenas o jejum em dias alternados apresentou uma pequena vantagem média, de aproximadamente 1,3 quilo, considerada modesta pelos autores.

Os resultados também são compatíveis com um ensaio publicado no New England Journal of Medicine, em 2022, que acompanhou 139 adultos com obesidade durante um ano. Nesse estudo, restringir os horários das refeições não produziu uma perda de peso significativamente maior do que a obtida com a redução convencional de calorias.

A principal conclusão das pesquisas é que o horário das refeições, isoladamente, não demonstrou oferecer uma vantagem consistente para o emagrecimento. Os autores também destacaram a necessidade de estudos maiores, com acompanhamento prolongado e informações mais completas sobre efeitos adversos.

Massa muscular

O jejum intermitente pode estar associado à perda de massa magra, o que em geral é prejudicial para a saúde, embora os resultados variem entre os estudos e ainda não permitam determinar se o risco é maior do que em outras estratégias alimentares.

Um ensaio clínico publicado no JAMA Internal Medicine, em 2020, comparou a alimentação com horários restritos a um padrão alimentar convencional em adultos com sobrepeso ou obesidade. Os pesquisadores não encontraram diferença significativa na perda de peso entre os grupos, mas identificaram uma redução de massa magra entre os participantes submetidos à restrição de horários.

A descoberta é relevante porque a massa muscular contribui para a força, a mobilidade e a manutenção das funções físicas, especialmente durante o envelhecimento. No entanto, o tamanho reduzido do estudo impede generalizar os resultados para todas as modalidades de jejum.

Glicemia e diabetes

Alguns estudos apontam melhorias no controle da glicose e na sensibilidade à insulina, mas ainda não há evidências consistentes de que o jejum intermitente seja superior a outras intervenções alimentares.

A insulina é o hormônio que facilita a entrada da glicose nas células. Quando o organismo desenvolve resistência à sua ação, o pâncreas precisa produzir quantidades maiores para manter o açúcar no sangue dentro dos valores normais, processo associado ao desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Assim, pesquisadores investigam se a organização dos horários das refeições pode influenciar esses mecanismos. No entanto, o ensaio publicado no New England Journal of Medicine não identificou benefícios metabólicos adicionais relevantes quando a restrição de horários foi comparada à redução convencional de calorias.

Para pessoas com diabetes, também existe uma preocupação com a segurança. A Associação Americana de Diabetes (ADA) alerta que períodos sem alimentação podem aumentar o risco de hipoglicemia, especialmente entre pacientes que utilizam insulina ou medicamentos que estimulam sua produção.

Por isso, pessoas com diabetes não devem adotar períodos prolongados de restrição alimentar sem avaliação médica, já que o tratamento e o risco de alterações glicêmicas variam conforme o paciente.

Coração e colesterol

Ainda não há comprovação de que o jejum intermitente reduza o risco de infarto, AVC ou morte por doenças cardiovasculares. Algumas pesquisas identificaram mudanças favoráveis na pressão arterial e no colesterol, mas os resultados não são suficientes para demonstrar proteção de longo prazo.

Ainda, uma análise preliminar apresentada em um congresso da Associação Americana do Coração (AHA) associou determinados padrões de restrição alimentar a um risco 91% maior de morte cardiovascular.

O levantamento utilizou dados de mais de 20 mil adultos americanos, mas apresentava limitações importantes, já que as informações sobre alimentação foram registradas pelos próprios participantes em apenas dois dias.

Como se tratava de um estudo observacional, os pesquisadores identificaram uma associação estatística, sem demonstrar que o jejum tenha causado o aumento do risco. Até porque, outros fatores relacionados à saúde e ao estilo de vida podem ter influenciado os resultados.

A própria AHA destacou a necessidade de cautela na interpretação. Portanto, não há evidências suficientes para afirmar que o jejum intermitente proteja ou prejudique diretamente a saúde cardiovascular.

Autofagia

O jejum pode influenciar mecanismos relacionados à autofagia, mas os efeitos dessa prática em humanos ainda não estão suficientemente comprovados.

A autofagia é um processo natural de reciclagem celular, no qual o organismo degrada e reaproveita componentes danificados ou que deixaram de funcionar adequadamente. O mecanismo participa da manutenção das células e é investigado por sua possível relação com o envelhecimento.

Grande parte das evidências sobre os efeitos da restrição alimentar nesse processo vem de pesquisas experimentais com animais. Em humanos, os estudos ainda são limitados.

Para entender mais esses efeitos, uma pesquisa exploratória publicada no The Journal of Physiology acompanhou adultos com obesidade e encontrou diferenças em um marcador de autofagia entre os grupos avaliados após seis meses.

Os autores, porém, não observaram aumento significativo em relação ao início do estudo dentro do próprio grupo submetido ao jejum intermitente. Por isso, consideraram os resultados preliminares e destacaram a necessidade de novas investigações.

Portanto, o estudo contribui para compreender os possíveis efeitos do jejum sobre o funcionamento celular, mas não comprova que a prática previna doenças ou retarde o envelhecimento.

Longevidade

Não existem evidências suficientes de que o jejum intermitente aumente a expectativa de vida humana. A hipótese surgiu principalmente de pesquisas com animais, nas quais diferentes formas de restrição alimentar foram associadas a alterações em processos biológicos relacionados ao envelhecimento.

Os dados de estudos disponíveis ainda não sustentam uma recomendação ampla do jejum como estratégia para aumentar a longevidade.

Isso porque, entre os principais desafios está o tempo de acompanhamento. Embora algumas alterações metabólicas possam ser observadas em semanas ou meses, demonstrar aumento da expectativa de vida exige pesquisas prolongadas, capazes de considerar fatores como genética, alimentação, atividade física e condições de saúde.

Para quem o jejum intermitente pode fazer sentido?

A adequação de qualquer estratégia alimentar depende das necessidades nutricionais, das condições de saúde e da capacidade de manter uma alimentação suficiente e equilibrada.

Como os estudos não demonstraram vantagens consistentes do jejum intermitente sobre dietas convencionais, a escolha de uma abordagem alimentar não deve se basear na expectativa de resultados superiores, e deve ser sempre discutida com um profissional.

Além disso, a revisão publicada na Cochrane apontou lacunas sobre a segurança e os efeitos de longo prazo, o que reforça a importância da avaliação médica e nutricional antes de adotar práticas restritivas, especialmente entre pessoas com doenças metabólicas ou necessidades nutricionais específicas.

Quem não deve fazer jejum intermitente?

O jejum intermitente pode apresentar riscos para pessoas com determinadas condições de saúde, principalmente quando interfere nas necessidades nutricionais ou no controle de doenças.

A restrição alimentar deve ser evitada ou avaliada individualmente por profissionais de saúde, especialmente nos seguintes grupos:

Crianças e adolescentes : precisam de alimentação regular e suficiente para o crescimento e o desenvolvimento;

: precisam de alimentação regular e suficiente para o crescimento e o desenvolvimento; Gestantes e lactantes : apresentam necessidades nutricionais específicas;

: apresentam necessidades nutricionais específicas; Pessoas com histórico de transtornos alimentares : práticas restritivas podem agravar comportamentos prejudiciais

: práticas restritivas podem agravar comportamentos prejudiciais Pessoas com diabetes que utilizam insulina ou determinados medicamentos: apresentam maior risco de hipoglicemia;

apresentam maior risco de hipoglicemia; Idosos com fragilidade ou perda de massa muscular: podem ter maior risco de desnutrição e comprometimento funcional.

Entre os possíveis efeitos adversos estão dor de cabeça, tontura, cansaço e dificuldade de concentração. Períodos prolongados sem alimentação podem aumentar os riscos, sobretudo quando realizados sem acompanhamento profissional.

Jejum intermitente funciona? Em parte

O jejum intermitente pode contribuir para a perda de peso em adultos, mas não demonstrou superioridade em relação às dietas convencionais, conforme a revisão Cochrane de 2026.

Os possíveis benefícios para o controle da glicemia ainda apresentam resultados limitados, enquanto as promessas de proteção cardiovascular, maior autofagia e aumento da longevidade carecem de comprovação consistente em humanos.

As pesquisas indicam que a prática não oferece vantagens gerais comprovadas que justifiquem tratá-la como uma estratégia superior para a saúde. A adequação nutricional e a segurança continuam sendo os principais critérios na avaliação de qualquer intervenção alimentar.