A hemoglobina glicada (HbA1c) é um exame de sangue que mostra a média dos níveis de glicose nos últimos dois a três meses, auxiliando no diagnóstico e no acompanhamento do diabetes.

A coleta não exige jejum e resultados abaixo de 5,7% são considerados normais. A partir desse limite, os valores podem indicar pré-diabetes ou diabetes.

Em resumo:

Para que serve: identificar alterações na glicose e acompanhar o controle do diabetes;

identificar alterações na glicose e acompanhar o controle do diabetes; Valor normal : abaixo de 5,7%, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD);

: abaixo de 5,7%, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD); Pré-diabetes: resultados entre 5,7% e 6,4%;

resultados entre 5,7% e 6,4%; Diabetes: valores a partir de 6,5%, com confirmação diagnóstica quando necessária;

valores a partir de 6,5%, com confirmação diagnóstica quando necessária; Preparo: a coleta não exige jejum, mas algumas condições de saúde podem interferir no resultado.

O que é hemoglobina glicada e para que serve o exame?

A hemoglobina glicada, também chamada de HbA1c, é um exame de sangue que mostra quanto açúcar circulou no sangue, em média, durante os últimos dois a três meses. Assim, permite identificar alterações na glicemia e acompanhar pacientes diagnosticados com diabetes.

A medição ocorre porque parte da glicose presente no sangue se liga à hemoglobina, proteína das hemácias responsável pelo transporte de oxigênio. Quanto maior a concentração de açúcar, maior tende a ser a proporção de hemoglobina glicada.

Como essas células permanecem na circulação por aproximadamente 120 dias, o resultado reflete os níveis de glicose ao longo de semanas, diferentemente de exames que registram apenas a concentração no momento da coleta.

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), em suas diretrizes, considera a HbA1c um dos principais exames para investigar alterações glicêmicas, ao lado da glicemia de jejum e do teste oral de tolerância à glicose.

Qual é o valor normal da hemoglobina glicada?

O resultado da hemoglobina glicada é considerado normal quando fica abaixo de 5,7%. Entre 5,7% e 6,4%, o exame indica pré-diabetes. A partir de 6,5%, o valor pode indicar diabetes, sendo necessária avaliação médica para confirmar o diagnóstico.

Resultado da HbA1c Classificação Abaixo de 5,7% Normal De 5,7% a 6,4% Pré-diabetes A partir de 6,5% Diabetes, mediante confirmação quando necessária

Os valores seguem os critérios definidos pelas diretrizes médicas, mas os resultados podem variar conforme o método utilizado pelo laboratório e as condições de saúde do paciente. Por isso, a interpretação deve considerar também o histórico clínico e os demais exames.

Porém, apenas um nível de hemoglobina glicada alterado pode não ser suficiente para diagnosticar as doenças. Na ausência de sintomas típicos de pré-diabetes ou diabetes, um resultado igual ou superior a 6,5% geralmente precisa ser confirmado por uma nova dosagem ou outro exame alterado, conforme orientação da SBD.

O que significa hemoglobina glicada de 5,4%, 5,6%, 5,7%, 6% ou 6,5%?

Os valores da hemoglobina glicada são interpretados conforme os limites estabelecidos para glicemia normal, pré-diabetes e diabetes.

Hemoglobina glicada de 5,4% ou 5,6% : estão dentro da faixa normal, pois permanecem abaixo de 5,7%. Ainda assim, pessoas com fatores de risco podem precisar de outros exames, conforme avaliação médica;

: estão dentro da faixa normal, pois permanecem abaixo de 5,7%. Ainda assim, pessoas com fatores de risco podem precisar de outros exames, conforme avaliação médica; Hemoglobina glicada de 5,7% : marca o início da faixa de pré-diabetes, condição em que o açúcar no sangue está acima do normal, mas ainda não atingiu os níveis de diabetes. O diagnóstico permite iniciar medidas para controlar a glicemia e reduzir o risco de desenvolver a doença;

: marca o início da faixa de pré-diabetes, condição em que o açúcar no sangue está acima do normal, mas ainda não atingiu os níveis de diabetes. O diagnóstico permite iniciar medidas para controlar a glicemia e reduzir o risco de desenvolver a doença; Hemoglobina glicada de 6% : indica pré-diabetes. O médico pode solicitar exames complementares para avaliar a alteração e os fatores de risco do paciente;

: indica pré-diabetes. O médico pode solicitar exames complementares para avaliar a alteração e os fatores de risco do paciente; Hemoglobina glicada de 6,5%: atinge o limite utilizado para diagnosticar diabetes. Quando necessário, o médico confirma a alteração por meio de uma nova dosagem ou de outro exame, como a glicemia de jejum.

Hemoglobina glicada e glicemia média: como interpretar os resultados?

O resultado da hemoglobina glicada também pode ser convertido em uma estimativa da concentração média de açúcar no sangue, expressa em mg/dL, unidade utilizada nos exames de glicemia.

A relação foi estabelecida pelo estudo A1c-Derived Average Glucose (ADAG), publicado na revista científica Diabetes Care, que comparou os resultados de HbA1c com medições de glicose realizadas durante três meses.

Hemoglobina glicada Glicemia média estimada 5% 97 mg/dL 6% 126 mg/dL 7% 154 mg/dL 8% 183 mg/dL 9% 212 mg/dL 10% 240 mg/dL

Uma hemoglobina glicada de 7%, por exemplo, corresponde a uma glicemia média estimada de 154 mg/dL. Essa conversão facilita a leitura do resultado, mas não mostra as variações que ocorrem ao longo do dia, como os aumentos de glicose após as refeições.

Hemoglobina glicada precisa de jejum? Como é feito o exame?

O exame de hemoglobina glicada não exige jejum, pois mede a exposição do organismo à glicose ao longo dos últimos meses, sem depender diretamente da alimentação anterior à coleta.

O procedimento é feito com uma amostra de sangue, geralmente retirada de uma veia do braço, e não exige preparo alimentar específico, conforme orientam laboratórios como o Fleury.

Entretanto, pode ser que, ao realizar outros exames em conjunto, seja necessário o jejum, por exemplo, quando a HbA1c é solicitada com a glicemia de jejum. Por isso, o paciente deve seguir as orientações correspondentes a cada procedimento.

Com que frequência repetir a hemoglobina glicada?

A frequência do exame de hemoglobina glicada depende do controle da glicose e das condições de saúde do paciente. Para pessoas com diabetes, a SBD recomenda avaliações geralmente a cada três meses quando os resultados estão fora da meta ou houve mudanças no tratamento. Nos casos estáveis, o intervalo costuma chegar a seis meses.

Para quem não tem diabetes, a periodicidade é definida conforme os resultados anteriores, orientação médica e os fatores de risco.

Qual é a diferença entre hemoglobina glicada e glicemia de jejum?

A glicemia de jejum mede a quantidade de açúcar no sangue no momento da coleta, e a hemoglobina glicada mostra a média dos últimos dois a três meses.

Sendo assim, por avaliarem períodos diferentes, os exames podem apresentar resultados que não correspondem à mesma classificação. Uma pessoa pode ter glicemia de jejum normal e hemoglobina glicada alterada, por exemplo.

A SBD recomenda utilizar os dois exames de forma complementar quando houver disponibilidade, pois ampliam as possibilidades de identificar alterações que poderiam passar despercebidas em uma avaliação isolada.

O que pode alterar o resultado da hemoglobina glicada?

Anemias, doenças renais e alterações da hemoglobina podem interferir no resultado da HbA1c, fazendo com que o valor apresentado no exame não corresponda à média real da glicose.

Isso ocorre porque a medição depende da hemoglobina presente nas hemácias, os glóbulos vermelhos. Doenças ou situações que alteram a duração dessas células no sangue podem elevar ou reduzir artificialmente o resultado.

Entre as principais interferências estão:

Anemia por deficiência de ferro : eleva artificialmente a HbA1c;

: eleva artificialmente a HbA1c; Anemia hemolítica ou perda recente de sangue : pode reduzir o resultado;

: pode reduzir o resultado; Doença renal crônica : compromete a interpretação do exame, especialmente em pacientes em diálise;

: compromete a interpretação do exame, especialmente em pacientes em diálise; Alterações hereditárias da hemoglobina : interfere na medição, dependendo do método utilizado;

: interfere na medição, dependendo do método utilizado; Transfusões recentes: podem modificar a proporção de hemácias e afetar o resultado.

Além disso, a gravidez também exige atenção no momento de avaliação do exame, devido às mudanças fisiológicas que ocorrem durante a gestação.

Portanto, para reduzir interferências, os laboratórios utilizam métodos padronizados, como os reconhecidos pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Caso haja suspeita de alteração no resultado, o médico poderá solicitar exames complementares.

Hemoglobina glicada alta: o que fazer e como baixar?

O controle da hemoglobina glicada alta pode envolver mudanças na alimentação, atividade física e tratamento médico, de acordo com a causa da alteração e as condições de saúde do paciente.

Uma rotina alimentar equilibrada, com atenção ao consumo de carboidratos e fibras, ajuda a controlar a glicose. A prática regular de exercícios também melhora o aproveitamento do açúcar pelo organismo e pode contribuir para a redução da HbA1c.

Em pessoas com pré-diabetes, essas medidas ajudam a diminuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Já pacientes com diabetes podem precisar de medicamentos, dependendo dos resultados dos exames e da resposta ao tratamento.

Como a hemoglobina glicada reflete os níveis de glicose dos últimos meses, com a melhora dos hábitos, a melhora aparece gradualmente. Por isso, a importância de contar sempre com acompanhamento médico para avaliar essa evolução e ajustar as medidas necessárias.

Perguntas frequentes sobre hemoglobina glicada

Entenda mais detalhes sobre esse exame de sangue e seus valores normais.

Hemoglobina glicada alta causa sintomas?

A hemoglobina glicada elevada não provoca sintomas diretamente, mas pode indicar excesso de glicose no sangue. Quando a glicemia está muito alta, podem surgir sede excessiva, vontade frequente de urinar, cansaço e visão turva.

Quanto tempo leva para baixar a hemoglobina glicada?

A redução ocorre gradualmente, conforme a melhora do controle glicêmico. Como o exame considera os últimos dois a três meses, uma nova dosagem nesse período pode ajudar a avaliar os resultados do tratamento.

Qual é a meta de hemoglobina glicada para quem tem diabetes?

A meta de hemoglobina glicada para pacientes diabéticos costuma ser inferior a 7%, conforme a atualização de 2026 da Sociedade Brasileira de Diabetes.

O limite pode variar de acordo com a idade, as condições de saúde e o risco de hipoglicemia. Para idosos com diabetes tipo 2 e boa capacidade funcional, por exemplo, a SBD admite metas entre 7% e 7,5%, enquanto pacientes mais frágeis podem precisar de objetivos menos rigorosos.

Gestantes podem fazer hemoglobina glicada?

O exame pode ser utilizado em determinadas situações durante a gravidez, mas não substitui os testes específicos para investigar diabetes gestacional. A interpretação depende do período da gestação e da avaliação médica.

O SUS e os planos de saúde cobrem hemoglobina glicada?

O exame de hemoglobina glicada está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Nos planos de saúde, o exame integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), respeitadas as regras de cobertura aplicáveis ao contrato.

O que significa HbA1c no exame de sangue?

HbA1c é a sigla usada para identificar a hemoglobina glicada, também chamada de hemoglobina A1c. O resultado é apresentado em porcentagem e indica a proporção de hemoglobina ligada à glicose.