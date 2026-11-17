Exame revela a média da glicose no sangue nos últimos três meses e ajuda a identificar pré-diabetes e diabetes. (Gab13/Thinkstock)
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Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11h51.
Última atualização em 17 de novembro de 2026 às 11h52.
A hemoglobina glicada (HbA1c) é um exame de sangue que mostra a média dos níveis de glicose nos últimos dois a três meses, auxiliando no diagnóstico e no acompanhamento do diabetes.
A coleta não exige jejum e resultados abaixo de 5,7% são considerados normais. A partir desse limite, os valores podem indicar pré-diabetes ou diabetes.
Em resumo:
A hemoglobina glicada, também chamada de HbA1c, é um exame de sangue que mostra quanto açúcar circulou no sangue, em média, durante os últimos dois a três meses. Assim, permite identificar alterações na glicemia e acompanhar pacientes diagnosticados com diabetes.
A medição ocorre porque parte da glicose presente no sangue se liga à hemoglobina, proteína das hemácias responsável pelo transporte de oxigênio. Quanto maior a concentração de açúcar, maior tende a ser a proporção de hemoglobina glicada.
Como essas células permanecem na circulação por aproximadamente 120 dias, o resultado reflete os níveis de glicose ao longo de semanas, diferentemente de exames que registram apenas a concentração no momento da coleta.
A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), em suas diretrizes, considera a HbA1c um dos principais exames para investigar alterações glicêmicas, ao lado da glicemia de jejum e do teste oral de tolerância à glicose.
O resultado da hemoglobina glicada é considerado normal quando fica abaixo de 5,7%. Entre 5,7% e 6,4%, o exame indica pré-diabetes. A partir de 6,5%, o valor pode indicar diabetes, sendo necessária avaliação médica para confirmar o diagnóstico.
|Resultado da HbA1c
|Classificação
|Abaixo de 5,7%
|Normal
|De 5,7% a 6,4%
|Pré-diabetes
|A partir de 6,5%
|Diabetes, mediante confirmação quando necessária
Os valores seguem os critérios definidos pelas diretrizes médicas, mas os resultados podem variar conforme o método utilizado pelo laboratório e as condições de saúde do paciente. Por isso, a interpretação deve considerar também o histórico clínico e os demais exames.
Porém, apenas um nível de hemoglobina glicada alterado pode não ser suficiente para diagnosticar as doenças. Na ausência de sintomas típicos de pré-diabetes ou diabetes, um resultado igual ou superior a 6,5% geralmente precisa ser confirmado por uma nova dosagem ou outro exame alterado, conforme orientação da SBD.
Os valores da hemoglobina glicada são interpretados conforme os limites estabelecidos para glicemia normal, pré-diabetes e diabetes.
O resultado da hemoglobina glicada também pode ser convertido em uma estimativa da concentração média de açúcar no sangue, expressa em mg/dL, unidade utilizada nos exames de glicemia.
A relação foi estabelecida pelo estudo A1c-Derived Average Glucose (ADAG), publicado na revista científica Diabetes Care, que comparou os resultados de HbA1c com medições de glicose realizadas durante três meses.
|Hemoglobina glicada
|Glicemia média estimada
|5%
|97 mg/dL
|6%
|126 mg/dL
|7%
|154 mg/dL
|8%
|183 mg/dL
|9%
|212 mg/dL
|10%
|240 mg/dL
Uma hemoglobina glicada de 7%, por exemplo, corresponde a uma glicemia média estimada de 154 mg/dL. Essa conversão facilita a leitura do resultado, mas não mostra as variações que ocorrem ao longo do dia, como os aumentos de glicose após as refeições.
O exame de hemoglobina glicada não exige jejum, pois mede a exposição do organismo à glicose ao longo dos últimos meses, sem depender diretamente da alimentação anterior à coleta.
O procedimento é feito com uma amostra de sangue, geralmente retirada de uma veia do braço, e não exige preparo alimentar específico, conforme orientam laboratórios como o Fleury.
Entretanto, pode ser que, ao realizar outros exames em conjunto, seja necessário o jejum, por exemplo, quando a HbA1c é solicitada com a glicemia de jejum. Por isso, o paciente deve seguir as orientações correspondentes a cada procedimento.
A frequência do exame de hemoglobina glicada depende do controle da glicose e das condições de saúde do paciente. Para pessoas com diabetes, a SBD recomenda avaliações geralmente a cada três meses quando os resultados estão fora da meta ou houve mudanças no tratamento. Nos casos estáveis, o intervalo costuma chegar a seis meses.
Para quem não tem diabetes, a periodicidade é definida conforme os resultados anteriores, orientação médica e os fatores de risco.
A glicemia de jejum mede a quantidade de açúcar no sangue no momento da coleta, e a hemoglobina glicada mostra a média dos últimos dois a três meses.
Sendo assim, por avaliarem períodos diferentes, os exames podem apresentar resultados que não correspondem à mesma classificação. Uma pessoa pode ter glicemia de jejum normal e hemoglobina glicada alterada, por exemplo.
A SBD recomenda utilizar os dois exames de forma complementar quando houver disponibilidade, pois ampliam as possibilidades de identificar alterações que poderiam passar despercebidas em uma avaliação isolada.
Anemias, doenças renais e alterações da hemoglobina podem interferir no resultado da HbA1c, fazendo com que o valor apresentado no exame não corresponda à média real da glicose.
Isso ocorre porque a medição depende da hemoglobina presente nas hemácias, os glóbulos vermelhos. Doenças ou situações que alteram a duração dessas células no sangue podem elevar ou reduzir artificialmente o resultado.
Entre as principais interferências estão:
Além disso, a gravidez também exige atenção no momento de avaliação do exame, devido às mudanças fisiológicas que ocorrem durante a gestação.
Portanto, para reduzir interferências, os laboratórios utilizam métodos padronizados, como os reconhecidos pelo National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP). Caso haja suspeita de alteração no resultado, o médico poderá solicitar exames complementares.
O controle da hemoglobina glicada alta pode envolver mudanças na alimentação, atividade física e tratamento médico, de acordo com a causa da alteração e as condições de saúde do paciente.
Uma rotina alimentar equilibrada, com atenção ao consumo de carboidratos e fibras, ajuda a controlar a glicose. A prática regular de exercícios também melhora o aproveitamento do açúcar pelo organismo e pode contribuir para a redução da HbA1c.
Em pessoas com pré-diabetes, essas medidas ajudam a diminuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Já pacientes com diabetes podem precisar de medicamentos, dependendo dos resultados dos exames e da resposta ao tratamento.
Como a hemoglobina glicada reflete os níveis de glicose dos últimos meses, com a melhora dos hábitos, a melhora aparece gradualmente. Por isso, a importância de contar sempre com acompanhamento médico para avaliar essa evolução e ajustar as medidas necessárias.
Entenda mais detalhes sobre esse exame de sangue e seus valores normais.
A hemoglobina glicada elevada não provoca sintomas diretamente, mas pode indicar excesso de glicose no sangue. Quando a glicemia está muito alta, podem surgir sede excessiva, vontade frequente de urinar, cansaço e visão turva.
A redução ocorre gradualmente, conforme a melhora do controle glicêmico. Como o exame considera os últimos dois a três meses, uma nova dosagem nesse período pode ajudar a avaliar os resultados do tratamento.
A meta de hemoglobina glicada para pacientes diabéticos costuma ser inferior a 7%, conforme a atualização de 2026 da Sociedade Brasileira de Diabetes.
O limite pode variar de acordo com a idade, as condições de saúde e o risco de hipoglicemia. Para idosos com diabetes tipo 2 e boa capacidade funcional, por exemplo, a SBD admite metas entre 7% e 7,5%, enquanto pacientes mais frágeis podem precisar de objetivos menos rigorosos.
O exame pode ser utilizado em determinadas situações durante a gravidez, mas não substitui os testes específicos para investigar diabetes gestacional. A interpretação depende do período da gestação e da avaliação médica.
O exame de hemoglobina glicada está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Nos planos de saúde, o exame integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), respeitadas as regras de cobertura aplicáveis ao contrato.
HbA1c é a sigla usada para identificar a hemoglobina glicada, também chamada de hemoglobina A1c. O resultado é apresentado em porcentagem e indica a proporção de hemoglobina ligada à glicose.