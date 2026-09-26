Cientistas descobrem 'falha' por trás da fraqueza muscular com a idade

Uma falha na comunicação entre nervos e músculos pode contribuir para a perda de força que ocorre com o envelhecimento. Pesquisadores descobriram que essa conexão se torna menos confiável com a idade e identificaram um mecanismo capaz de melhorar a resposta dos músculos aos sinais nervosos em um modelo animal.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, em colaboração com cientistas de outros países. O estudo foi publicado no The Journal of Clinical Investigation e investigou mecanismos envolvidos na sarcopenia, condição marcada pelo declínio da força e da função muscular relacionado à idade.

O problema identificado está na junção neuromuscular, região onde os nervos enviam sinais que fazem as fibras musculares se contraírem. Até então, uma das hipóteses predominantes era que essa comunicação permanecesse confiável durante o envelhecimento.

Segundo os pesquisadores, a sarcopenia afeta quase metade dos adultos com mais de 80 anos. Entender por que essa comunicação perde eficiência pode abrir novos caminhos para investigar formas de preservar a força muscular durante o envelhecimento.

Por que os músculos perdem força com a idade?

Durante décadas, pesquisas sobre o envelhecimento muscular concentraram atenção principalmente na perda gradual de massa muscular e na redução dos neurônios responsáveis por ativar os músculos. O novo trabalho investigou outro ponto desse sistema: a comunicação entre nervos e fibras musculares.

Para um músculo se contrair, um nervo precisa transmitir um sinal até a junção neuromuscular. Essa região funciona como um ponto de comunicação entre o sistema nervoso e o músculo.

Em condições normais, o processo ocorre de maneira confiável. Os sinais enviados pelos nervos conseguem ativar repetidamente as fibras musculares. Os pesquisadores encontraram evidências, porém, de que essa comunicação perde eficiência durante o envelhecimento.

Proteína pode estar ligada à falha muscular

A equipe associou parte dessa perda de confiabilidade a níveis menores de uma proteína chamada NaV1.4. Ela participa da resposta das fibras musculares aos sinais enviados pelos nervos. Com sua redução, essa etapa final da comunicação pode se tornar menos eficiente.

Segundo W. David Arnold, pesquisador da Universidade de Missouri que liderou o trabalho, a junção neuromuscular era considerada relativamente estável durante o envelhecimento.

O estudo encontrou sinais de falha nessa comunicação tanto em humanos quanto em modelos animais. A descoberta acrescenta, portanto, outro possível componente à perda de força associada à idade, além das alterações já conhecidas nos músculos e neurônios.

Cientistas conseguiram aumentar força muscular em modelo animal

Depois de identificar o problema, os pesquisadores testaram uma maneira de tornar os músculos envelhecidos mais sensíveis aos sinais enviados pelos nervos. A estratégia teve como alvo outra proteína, chamada ClC-1. Em colaboração com a empresa dinamarquesa NMD Pharma, a equipe bloqueou parcialmente sua atividade.

O objetivo não era substituir músculos ou neurônios perdidos, mas melhorar a capacidade das fibras musculares existentes de responder às mensagens recebidas. No modelo animal, a intervenção tornou os músculos envelhecidos mais responsivos aos sinais nervosos e aumentou a força muscular.

Os resultados indicam que pelo menos parte da falha identificada pode ser reversível. Isso não significa, porém, que a estratégia já tenha demonstrado capacidade de tratar a sarcopenia em pessoas.

Medicamento experimental já foi testado em outra doença

A proteína ClC-1 também é alvo do ignaseclant, medicamento experimental desenvolvido pela NMD Pharma. Arnold participou de um ensaio clínico multicêntrico que avaliou o medicamento em pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth, uma condição neuromuscular hereditária.

Segundo o material divulgado pela universidade, os pesquisadores observaram melhorias em diferentes medidas de força muscular e função física. Os principais resultados foram apresentados na Conferência Clínica e Científica da Associação de Distrofia Muscular de 2026.

Esses participantes, porém, não tinham sarcopenia. Portanto, os resultados não demonstram que o medicamento possa prevenir ou reverter a perda de força causada pelo envelhecimento.

A possibilidade levantada pelos pesquisadores é investigar futuramente essa estratégia em adultos mais velhos com sarcopenia.

Descoberta abre nova frente para estudar a sarcopenia

Os resultados apontam para um mecanismo diferente daqueles tradicionalmente investigados na perda muscular relacionada à idade. Em vez de olhar apenas para a quantidade de músculo ou para a perda de neurônios, o estudo chama atenção para a eficiência da comunicação entre os dois.

A possibilidade de modificar essa comunicação também oferece um novo caminho de pesquisa para tratamentos contra a fraqueza muscular no envelhecimento. No entanto, ainda serão necessários estudos para determinar se a estratégia observada em modelos animais consegue produzir benefícios semelhantes em pessoas com sarcopenia.