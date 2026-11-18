GTA 6: jogo apresenta os protagonistas Jason e Lucia e estará disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X e S (Divulgação)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 15h05.
GTA 6, novo lançamento da Rockstar Games, chega em novembro com uma história independente de GTA 5. Apesar de compartilhar o mesmo universo, os jogos funcionam como obras separadas com enredos e personagens únicos. O jogo estará disponível inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series, com suporte a Cloud Gaming para versões antigas.
O jogo GTA 6, da Rockstar Games, estreia nesta quinta-feira, 19, a partir da meia-noite, no horário de Brasília. Esse é o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.
O novo lançamento tem levantado dúvidas entre jogadores que possuem um histórico mais recente no mundo dos videogames, como a ligação entre GTA 6 e seu antecessor de mais de uma década atrás.
Não é necessário jogar GTA 5 antes de GTA 6. A franquia, apesar de ser conectada, funciona com obras independentes, com seu próprio elenco inédito de protagonistas, conflitos e arcos dramáticos fechados.
É importante notar que, enquanto os jogos trabalham com linhas narrativas separadas, eles compartilham o mesmo universo e cronologia geral, com possíveis referências sutis a outras edições, como menções a eventos passados, easter eggs de rádio ou aparições rápidas de personagens secundários.
As duas edições digitais possuem o mesmo preço na PlayStation Store e na loja do Xbox.
A Rockstar também anunciou uma versão de varejo com código na caixa. Nesse formato, o jogador precisa resgatar o código na loja do console para baixar o jogo.
GTA 6 estreia no PlayStation 5, incluindo o PS5 Pro, e no Xbox Series X e Series S. PS4 e Xbox One ficam de fora, sendo possível acessar apenas pelo Cloud Gaming.
Por enquanto, a Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.
Não é necessário jogar GTA 5 antes de GTA 6. Os jogos têm protagonistas, conflitos e histórias independentes, embora compartilhem o mesmo universo e a cronologia geral.
GTA 6 estreia nesta quinta-feira, 19 de novembro, a partir da meia-noite, no horário de Brasília.
A edição digital Standard custa R$ 449,90 e inclui o jogo completo. A Ultimate Edition custa R$ 549,90 e inclui o jogo completo e itens extras para a campanha de Jason e Lucia.
GTA 6 estreia no PlayStation 5, incluindo o PS5 Pro, e no Xbox Series X e Series S. PS4 e Xbox One ficam de fora das versões nativas, mas o acesso é possível pelo Cloud Gaming; a Rockstar Games ainda não anunciou uma data para PC.
Segundo a Rockstar Games, GTA 6 pode exigir até 212 GB de espaço livre, dependendo do aparelho.
Quem comprar a versão com código na caixa precisa resgatá-lo na loja do console para baixar GTA 6. Depois, basta selecionar o jogo na biblioteca e iniciar o download.
Glossário
O que é Rockstar Games?
Estúdio de desenvolvimento de videogames responsável por franquias como GTA, Red Dead e Max Payne.
O que é Cloud Gaming?
Tecnologia que permite jogar videogames através da internet, sem necessidade de hardware de última geração instalando o jogo diretamente.