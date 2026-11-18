O jogo GTA 6, da Rockstar Games, estreia nesta quinta-feira, 19, a partir da meia-noite, no horário de Brasília. Esse é o primeiro título principal da franquia desde GTA 5, lançado em 2013.

O novo lançamento tem levantado dúvidas entre jogadores que possuem um histórico mais recente no mundo dos videogames, como a ligação entre GTA 6 e seu antecessor de mais de uma década atrás.

Precisa jogar GTA 5 antes de GTA 6?

Não é necessário jogar GTA 5 antes de GTA 6. A franquia, apesar de ser conectada, funciona com obras independentes, com seu próprio elenco inédito de protagonistas, conflitos e arcos dramáticos fechados.

É importante notar que, enquanto os jogos trabalham com linhas narrativas separadas, eles compartilham o mesmo universo e cronologia geral, com possíveis referências sutis a outras edições, como menções a eventos passados, easter eggs de rádio ou aparições rápidas de personagens secundários.

Quanto custa o GTA 6?

As duas edições digitais possuem o mesmo preço na PlayStation Store e na loja do Xbox.

Standard — R$ 449,90. Inclui o jogo completo.

Inclui o jogo completo. Ultimate Edition — R$ 549,90. Inclui o jogo completo e itens extras para a campanha de Jason e Lucia.

A Rockstar também anunciou uma versão de varejo com código na caixa. Nesse formato, o jogador precisa resgatar o código na loja do console para baixar o jogo.

Em quais plataformas dá para jogar GTA 6?

GTA 6 estreia no PlayStation 5, incluindo o PS5 Pro, e no Xbox Series X e Series S. PS4 e Xbox One ficam de fora, sendo possível acessar apenas pelo Cloud Gaming.

Por enquanto, a Rockstar ainda não anunciou uma data para a versão de PC.

Como baixar e jogar GTA 6?

Compre a edição desejada na loja digital do seu console. Se comprou a versão com código na caixa, resgate-o na loja correspondente. Abra a biblioteca do console, selecione Grand Theft Auto VI e inicie o download. Segundo a Rockstar Games, o arquivo pode exigir até 212 GB de espaço livre, dependendo do aparelho. Com o jogo instalado, abra-o a partir da meia-noite. Quem concluir o download antecipado poderá iniciar a campanha individual assim que o acesso for liberado.