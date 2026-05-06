Células guardam 'memória da obesidade' mesmo após emagrecimento, diz estudo

Mesmo que você passe por uma extensa perda de peso, seja por meio de exercícios, cirurgias ou substâncias emagrecedoras, seu corpo pode não esquecer totalmente a obesidade. Um estudo publicado no final de abril indica que o sistema imunológico registra esse histórico e mantém seus efeitos mesmo após o emagrecimento.

Pesquisadores identificaram que o sistema imunológico pode registrar uma “memória” do excesso de peso, efeito que persiste mesmo após perda significativa de massa corporal. O estudo foi conduzido pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e publicado na revista EMBO Reports, um periódico do grupo Nature, o mais respeitado no meio científico. A análise acompanhou pacientes por até uma década.

Os cientistas observaram alterações duradouras no DNA de células imunológicas chamadas linfócitos T auxiliares (CD4+). Essas mudanças ocorrem por meio da "metilação do DNA", mecanismo que regula o comportamento celular.

Segundo os dados, essas marcas funcionam como um registro do histórico metabólico do organismo. Elas podem permanecer por um período de cinco a dez anos após o emagrecimento. A pesquisa também utilizou modelos em ratos com dieta rica em gordura e amostras de sangue humano. O objetivo foi entender os mecanismos da desregulação imunológica associada à obesidade.

De acordo com os autores, a perda de peso no curto prazo pode não reduzir imediatamente riscos de doenças como diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer.

Impactos no sistema imunológico

As alterações afetam processos como a autofagia, responsável pela limpeza celular, e a senescência imunológica, ligada ao envelhecimento das células de defesa. Na prática, o organismo pode continuar desregulado mesmo após a redução de peso. Isso ajuda a explicar a persistência de doenças associadas à obesidade.

Os pesquisadores indicam que o controle contínuo do peso pode reduzir gradualmente essa memória, embora o processo leve anos. O estudo também aponta possibilidades terapêuticas, como o uso de medicamentos para reduzir inflamação e eliminar células envelhecidas.