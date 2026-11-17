O pré-diabetes ocorre quando a glicose no sangue está acima do normal, mas ainda não atingiu os níveis que caracterizam o diabetes tipo 2.

A condição costuma não apresentar sintomas e pode ser revertida com mudanças de hábitos e acompanhamento médico. Na glicemia de jejum, valores entre 100 e 125 mg/dL já indicam pré-diabetes.

Em resumo:

O que é: alteração dos níveis de glicose no sangue que aumenta o risco de diabetes tipo 2;

alteração dos níveis de glicose no sangue que aumenta o risco de diabetes tipo 2; Valores : glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL ou hemoglobina glicada de 5,7% a 6,4%;

: glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL ou hemoglobina glicada de 5,7% a 6,4%; Sintomas : a maioria das pessoas não apresenta sinais perceptíveis;

: a maioria das pessoas não apresenta sinais perceptíveis; Pré-diabetes tem cura ?A glicose pode voltar aos níveis normais, mas o acompanhamento deve continuar;

?A glicose pode voltar aos níveis normais, mas o acompanhamento deve continuar; Tratamento: alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico ajudam a controlar a condição.

O que é pré-diabetes?

O pré-diabetes é uma alteração metabólica em que os níveis de glicose no sangue estão acima do normal, mas ainda não atingiram os valores que caracterizam o diabetes tipo 2.

Elas ocorre frequentemente devido à resistência à insulina, quando as células passam a responder menos à ação do hormônio responsável por facilitar a entrada do açúcar nas células para a produção de energia.

Para compensar essa dificuldade, o pâncreas aumenta a produção de insulina, mas nem sempre consegue manter a glicemia dentro dos valores normais.

Já o diabetes tipo 1 tem uma origem diferente: é uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Embora também possa apresentar fases iniciais antes do diagnóstico clínico, sua evolução não segue necessariamente o mesmo processo de resistência à insulina associado ao pré-diabetes.

Como a alteração ainda não atingiu os critérios para o diagnóstico de diabetes, sua identificação precoce permite iniciar medidas para controlar o açúcar no sangue e reduzir o risco de progressão para a doença, conforme orienta a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Quais valores de glicemia indicam pré-diabetes?

O pré-diabetes pode ser identificado por exames de sangue. Na glicemia de jejum, que mede a quantidade de açúcar no sangue após um período sem comer, resultados entre 100 e 125 mg/dL indicam a condição.

Já na hemoglobina glicada, exame que avalia a média da glicose nos últimos dois a três meses, os valores ficam entre 5,7% e 6,4%, segundo dados da SBD.

Além desses, outro exame utilizado é o teste oral de tolerância à glicose, conhecido como curva glicêmica, que mede a resposta do organismo após a ingestão de uma solução com glicose.

Para comparação, os valores a seguir seguem os critérios de diagnóstico da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Embora esses limites sejam padronizados, os resultados podem apresentar pequenas variações conforme o laboratório, o método de análise e as condições de coleta. Por isso, a interpretação deve considerar os valores de referência do laudo e a avaliação médica.

Exame Normal Pré-diabetes Diabetes Glicemia de jejum Abaixo de 100 mg/dL 100 a 125 mg/dL A partir de 126 mg/dL Hemoglobina glicada (HbA1c) Abaixo de 5,7% 5,7% a 6,4% A partir de 6,5% Curva glicêmica — 1 hora Abaixo de 155 mg/dL 155 a 208 mg/dL A partir de 209 mg/dL Curva glicêmica — 2 horas Abaixo de 140 mg/dL 140 a 199 mg/dL A partir de 200 mg/dL

Pré-diabetes tem sintomas?

O pré-diabetes geralmente não causa sintomas, pois os níveis de açúcar no sangue ainda não estão altos o suficiente para provocar os sinais típicos do diabetes. Por isso, é mais comum que a condição seja descoberta em exames de rotina.

Um dos sinais que podem indicar resistência à insulina é a acantose nigricans, condição que causa o escurecimento e espessamento da pele de forma repentina, principalmente no pescoço e nas axilas.

Já sintomas como sede excessiva, vontade frequente de urinar, cansaço, visão turva e perda de peso sem explicação são mais comuns quando a glicose atinge níveis elevados, um indicativo mais forte da diabetes de fato.

Apesar disso, como reforça a SBD, a ausência de sintomas não descarta a condição, razão pela qual os exames são importantes para pessoas com fatores de risco.

Quem tem mais risco de desenvolver pré-diabetes?

O risco de pré-diabetes é maior entre pessoas com histórico familiar de diabetes tipo 2, sedentarismo, hipertensão e alterações no colesterol ou nos triglicerídeos.

Outros sinais que podem contribuir para o surgimento da condição são:

Sobrepeso ou obesidade, especialmente com acúmulo de gordura abdominal;

Histórico de diabetes gestacional;

Síndrome dos ovários policísticos;

Doenças cardiovasculares;

Presença de acantose nigricans.

Além disso, o risco de pré-diabetes também aumenta com a idade, já que o envelhecimento pode reduzir a sensibilidade das células à insulina, dificultando o controle da glicose no sangue. A condição, porém, também pode atingir adultos mais jovens, especialmente aqueles com histórico familiar de diabetes ou outros fatores de risco.

A partir de qual idade é necessário fazer exames?

A SBD recomenda o rastreamento do pré-diabetes a partir dos 35 anos, mesmo para pessoas sem sintomas. Antes dessa idade, os exames são indicados quando há sobrepeso ou obesidade associados a outros fatores de risco.

Em casos assintomáticos, a investigação pode incluir glicemia de jejum e hemoglobina glicada.

Já para pacientes diagnosticados com pré-diabetes, a entidade recomenda uma nova avaliação em aproximadamente 12 meses, enquanto pessoas com resultados normais e baixo risco podem repetir os exames após três anos.

O intervalo entre os exames pode variar conforme os resultados anteriores e o histórico de saúde de cada paciente e, por isso, é importante sempre seguir orientação médica.

Pré-diabetes tem cura?

O pré-diabetes pode ser revertido, com o retorno da glicemia aos níveis normais, principalmente quando a alteração é identificada precocemente. Mudanças na alimentação e a prática regular de atividade física estão entre as principais medidas para reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Uma das principais evidências vem do Diabetes Prevention Program, estudo publicado em 2002 no New England Journal of Medicine, que acompanhou um grupo de pessoas com risco elevado de diabetes.

Os pesquisadores dividiram os participantes em três grupos: o primeiro recebeu orientações para melhorar a alimentação e praticar atividades físicas regularmente; o segundo utilizou medicamentos; e o terceiro recebeu placebo, uma substância sem efeito terapêutico.

Após quase três anos de acompanhamento, aqueles que tiveram mudanças de hábitos apresentaram resultados superiores aos do tratamento medicamentoso, com reduções no risco de desenvolver diabetes tipo 2 de:

58% entre os participantes que mudaram a alimentação e passaram a praticar exercícios físicos;

31% entre aqueles que receberam medicamentos.

Qual é o risco de o pré-diabetes evoluir para diabetes?

O risco de progressão do pré-diabetes para a doença em si depende dos níveis de glicose, da idade, do histórico familiar e de outras condições de saúde. Pessoas com resultados próximos aos limites utilizados para diagnosticar diabetes apresentam maior probabilidade de desenvolver a doença.

Isso porque, nem todos os pacientes com pré-diabetes evoluem para diabetes tipo 2, orienta a SBD, especialmente quando recebem acompanhamento e conseguem controlar os fatores de risco.

Como reverter o pré-diabetes?

O pré-diabetes pode ser revertido com mudanças na alimentação, prática regular de exercícios físicos e acompanhamento médico. Essas medidas ajudam a controlar a glicose no sangue e a melhorar a resposta do organismo à insulina, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Alimentação

Uma alimentação equilibrada ajuda a controlar a glicemia e a melhorar a resposta do organismo à insulina. Para isso, é importante priorizar verduras, legumes, frutas, grãos integrais e alimentos ricos em fibras, além de reduzir o consumo frequente de bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados.

Apesar disso, não existe uma dieta única para reverter o pré-diabetes. O planejamento alimentar, que deve ser acompanhado por um profissional de saúde, como um nutricionista, deve considerar as necessidades individuais, sem recorrer a restrições extremas ou produtos que prometam reduzir rapidamente a glicose.

Também é importante nunca cortar grupos de alimentos, como carboidratos, sem orientação médica, mesmo com a confirmação do pré-diabetes.

Atividade física

A prática regular de exercícios contribui para o controle da glicemia e melhora a sensibilidade à insulina, facilitando o aproveitamento do açúcar pelas células.

No Diabetes Prevention Program, uma das metas do grupo de mudanças de hábitos era realizar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física. O tipo e a intensidade dos exercícios devem ser adequados às condições de saúde de cada pessoa.

Sono e acompanhamento médico

O sono também faz parte da avaliação da saúde metabólica, já que alterações persistentes podem estar associadas a dificuldades no controle da glicose.

O acompanhamento médico permite verificar a evolução dos exames, identificar fatores de risco e ajustar o tratamento conforme a resposta individual.

Até porque, nem todas as pessoas com pré-diabetes precisam de medicamentos. O tratamento geralmente começa com mudanças de hábitos, mas o médico pode considerar o uso de remédios em pacientes com maior risco de desenvolver diabetes tipo 2.

A decisão depende dos resultados laboratoriais, do histórico clínico e de outras condições de saúde. O uso de medicamentos exige prescrição e acompanhamento profissional.

Quantos brasileiros têm pré-diabetes?

O pré-diabetes pode atingir quase um em cada cinco adultos brasileiros, segundo uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), publicada em 2021 na revista científica Ciência & Saúde Coletiva.

O levantamento, baseado em exames realizados entre 2014 e 2015, estimou que 18,5% dos adultos apresentavam pré-diabetes, conforme os critérios da Associação Americana de Diabetes (ADA). A pesquisa também identificou maior prevalência da condição entre pessoas mais velhas.

Perguntas frequentes sobre pré-diabetes

Entenda mais sobre os riscos da pré-diabetes.

Pré-diabetes é uma doença?

O pré-diabetes é uma condição metabólica caracterizada por glicose acima do normal, mas abaixo dos níveis de diabetes. O diagnóstico indica maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Quem tem pré-diabetes pode comer doce?

O pré-diabetes não exige a exclusão de todos os doces, mas o consumo deve ser considerado no planejamento alimentar. A quantidade e a frequência dependem das necessidades individuais e das orientações dos profissionais de saúde.

Pré-diabetes engorda?

O pré-diabetes não provoca necessariamente ganho de peso. A condição pode estar associada à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura abdominal, mas o peso corporal, isoladamente, não permite identificar alterações na glicemia.

Glicemia de jejum de 100 mg/dL é pré-diabetes?

Segundo os critérios da Sociedade Brasileira de Diabetes, 100 mg/dL é o limite inicial da faixa de glicemia de jejum alterada, utilizada para identificar o pré-diabetes. O resultado deve ser avaliado pelo médico juntamente com o histórico clínico e outros exames.

O pré-diabetes pode voltar depois de ser revertido?

Mesmo após a normalização da glicose, o pré-diabetes pode reaparecer, especialmente quando persistem fatores de risco. Por isso, o acompanhamento periódico continua importante.

Medicamentos como Ozempic são indicados para pré-diabetes?

O diagnóstico de pré-diabetes não significa que medicamentos utilizados no tratamento de doenças metabólicas sejam automaticamente indicados, como o Ozempic. A necessidade de tratamento farmacológico depende da avaliação médica e das indicações aprovadas para cada medicamento.