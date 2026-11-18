Satélites: novo sistema brasileiro abrangerá etapas do planejamento ao descarte dos equipamentos (Freepik)
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Publicado em 18 de novembro de 2026 às 13h41.
O Brasil lançou um novo sistema de satélites para fortalecer a defesa nacional e as comunicações estratégicas do governo. O Sistema de Satélites de Defesa e Comunicações Estratégicas (SSDC) centraliza o desenvolvimento, lançamento e operação de satélites sob coordenação estatal. A medida busca modernizar a infraestrutura de conectividade segura para Forças Armadas e instituições governamentais, substituindo estruturas antigas e promovendo transferência de tecnologia para a indústria nacional.
O Brasil criou um sistema de satélites voltado à defesa nacional e às comunicações estratégicas do governo federal. A medida foi oficializada por um decreto publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira, 17.
Chamado de Sistema de Satélites de Defesa e Comunicações Estratégicas (SSDC), o projeto estabelece uma estrutura para coordenar o desenvolvimento, a fabricação, o lançamento e a operação de equipamentos destinados às necessidades do Estado.
O objetivo é ampliar a infraestrutura nacional de comunicações por satélite e fortalecer a capacidade tecnológica brasileira.
O SSDC reunirá iniciativas relacionadas a satélites de comunicações desenvolvidos, fabricados, integrados, lançados e operados por iniciativa do Estado brasileiro.
O decreto abrange diferentes etapas das missões espaciais, desde a definição de objetivos e o planejamento até a fabricação, o lançamento, a operação e o descarte dos equipamentos. Também estão previstas a implantação e a adequação de infraestruturas terrestres necessárias ao funcionamento dos satélites.
O primeiro equipamento incorporado ao sistema será o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1), utilizado pelo governo brasileiro desde 2017.
O sistema foi criado para atender às demandas de comunicação dos órgãos de defesa e de outras instituições governamentais. De acordo com o Ministério das Comunicações, a iniciativa busca organizar os serviços de conectividade e comunicações seguras utilizados pelo governo e pelas Forças Armadas.
O novo modelo substitui a estrutura anterior, estabelecida em 2012, e passa a reunir as demandas governamentais em um sistema permanente de coordenação.
O decreto também prevê que satélites com aplicações civis e militares sejam operados pela Telebras e pelo Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, conforme suas competências.
Uma das medidas previstas é a elaboração de um plano de absorção e transferência de tecnologia relacionado aos projetos de satélites. O planejamento envolverá a Agência Espacial Brasileira, o Comando da Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Telebras.
O documento deverá estabelecer mecanismos para acompanhar os resultados, definir regras sobre propriedade intelectual e orientar a participação de instituições públicas e privadas brasileiras. A proposta é ampliar a capacidade tecnológica nacional e estimular a atuação da indústria brasileira no setor espacial.
A Telebras também poderá contratar empresas para fornecer equipamentos, executar obras de engenharia e prestar serviços relacionados à fabricação, integração e lançamento dos satélites.
A administração será dividida entre duas instâncias: um comitê diretor e um grupo executivo.
O comitê diretor, presidido pelo Ministério das Comunicações, ficará responsável pela coordenação estratégica do sistema. Também participarão da governança os ministérios da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
O grupo executivo, por sua vez, prestará apoio técnico e consultivo às decisões do comitê, com participação de representantes de órgãos e instituições ligados aos setores espacial, de defesa e de telecomunicações.