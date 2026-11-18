O Brasil criou um sistema de satélites voltado à defesa nacional e às comunicações estratégicas do governo federal. A medida foi oficializada por um decreto publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira, 17.

Chamado de Sistema de Satélites de Defesa e Comunicações Estratégicas (SSDC), o projeto estabelece uma estrutura para coordenar o desenvolvimento, a fabricação, o lançamento e a operação de equipamentos destinados às necessidades do Estado.

O objetivo é ampliar a infraestrutura nacional de comunicações por satélite e fortalecer a capacidade tecnológica brasileira.

Como funcionará o novo sistema de satélites do Brasil?

O SSDC reunirá iniciativas relacionadas a satélites de comunicações desenvolvidos, fabricados, integrados, lançados e operados por iniciativa do Estado brasileiro.

O decreto abrange diferentes etapas das missões espaciais, desde a definição de objetivos e o planejamento até a fabricação, o lançamento, a operação e o descarte dos equipamentos. Também estão previstas a implantação e a adequação de infraestruturas terrestres necessárias ao funcionamento dos satélites.

O primeiro equipamento incorporado ao sistema será o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1), utilizado pelo governo brasileiro desde 2017.

Qual será a função dos satélites na defesa nacional?

O sistema foi criado para atender às demandas de comunicação dos órgãos de defesa e de outras instituições governamentais. De acordo com o Ministério das Comunicações, a iniciativa busca organizar os serviços de conectividade e comunicações seguras utilizados pelo governo e pelas Forças Armadas.

O novo modelo substitui a estrutura anterior, estabelecida em 2012, e passa a reunir as demandas governamentais em um sistema permanente de coordenação.

O decreto também prevê que satélites com aplicações civis e militares sejam operados pela Telebras e pelo Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, conforme suas competências.

Projeto prevê transferência de tecnologia para o Brasil

Uma das medidas previstas é a elaboração de um plano de absorção e transferência de tecnologia relacionado aos projetos de satélites. O planejamento envolverá a Agência Espacial Brasileira, o Comando da Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Telebras.

O documento deverá estabelecer mecanismos para acompanhar os resultados, definir regras sobre propriedade intelectual e orientar a participação de instituições públicas e privadas brasileiras. A proposta é ampliar a capacidade tecnológica nacional e estimular a atuação da indústria brasileira no setor espacial.

A Telebras também poderá contratar empresas para fornecer equipamentos, executar obras de engenharia e prestar serviços relacionados à fabricação, integração e lançamento dos satélites.

Quem será responsável pelo novo sistema de satélites?

A administração será dividida entre duas instâncias: um comitê diretor e um grupo executivo.

O comitê diretor, presidido pelo Ministério das Comunicações, ficará responsável pela coordenação estratégica do sistema. Também participarão da governança os ministérios da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O grupo executivo, por sua vez, prestará apoio técnico e consultivo às decisões do comitê, com participação de representantes de órgãos e instituições ligados aos setores espacial, de defesa e de telecomunicações.