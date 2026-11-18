Mais de 100 milhões de caranguejos-vermelhos começaram a migrar pelas florestas e estradas da Ilha Christmas, território australiano no Oceano Índico. O deslocamento anual transforma a paisagem da região, cobrindo trechos de vias e áreas naturais com milhares de crustáceos.

O fenômeno ocorre durante a estação chuvosa, quando os animais deixam as florestas e seguem em direção ao mar para se reproduzir. Para garantir a passagem dos caranguejos, autoridades locais fecham estradas, instalam barreiras e preparam estruturas que permitem a travessia dos animais.

Segundo a Parks Australia, responsável pela administração do Parque Nacional da Ilha Christmas, a migração é influenciada pelas chuvas, pelas marés e pelas fases da Lua. A agência também disponibilizou transmissões da migração de 2026, incluindo registros.

Por que milhões de caranguejos migram na Austrália?

A migração ocorre anualmente para permitir a reprodução dos caranguejos-vermelhos, conhecidos cientificamente como Gecarcoidea natalis. O deslocamento começa após as primeiras chuvas da estação úmida, geralmente entre outubro e janeiro.

Os machos deixam as florestas primeiro e seguem em direção ao litoral. As fêmeas se juntam ao percurso para o acasalamento e a posterior liberação dos ovos no mar.

O momento da desova depende das condições das marés e da fase lunar. As fêmeas liberam os ovos antes do amanhecer, durante a maré vazante, no quarto minguante.

Quando as chuvas chegam mais tarde, os animais podem acelerar o deslocamento ou adiar a migração para o mês seguinte.

Estradas são fechadas para proteger os animais

A movimentação de milhões de crustáceos exige uma operação especial na Ilha Christmas. Equipes do parque nacional começam a preparar o território meses antes do início da migração.

Entre as medidas estão a instalação de barreiras ao longo das estradas, a limpeza de passagens subterrâneas e a construção de pontes para direcionar os animais. Trechos de vias também são interditados para reduzir o risco de atropelamentos.

As estruturas permitem que os caranguejos atravessem áreas de circulação de veículos durante o percurso entre a floresta e o litoral.

Espécie é protegida por lei na Austrália

Os caranguejos-vermelhos desempenham um papel fundamental no equilíbrio ambiental da Ilha Christmas.

A espécie contribui para a manutenção das florestas ao consumir folhas, frutos e outros materiais vegetais, além de participar da renovação de nutrientes no solo. Por essa importância ecológica, os animais são protegidos por lei na Austrália.

Uma das principais ameaças à população é a formiga-louca-amarela, espécie invasora introduzida acidentalmente na ilha. As autoridades realizam ações de controle dessas formigas, incluindo a aplicação de iscas para combater grandes colônias.

Segundo a Parks Australia, os esforços de conservação contribuíram para a recuperação da população de caranguejos-vermelhos nos últimos anos. A agência estima que mais de 100 milhões desses animais vivam atualmente na ilha.