Qual é a expectativa de vida mundial? Média quase volta ao nível pré-pandemia, diz OMS

A expectativa de vida mundial voltou a ficar próxima do nível registrado antes da pandemia de Covid-19. Em 2023, a média global chegou a 73,3 anos, apenas 0,1 ano abaixo dos 73,4 anos registrados em 2019.

Os dados fazem parte das novas Estimativas Globais de Saúde, divulgadas nesta sexta-feira, 2, pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O levantamento acompanha mudanças na expectativa de vida, nas causas de morte e na carga de doenças entre 2000 e 2023.

A recuperação ocorre após a queda provocada pela pandemia. Em 2021, a expectativa de vida mundial havia recuado para 71,5 anos.

O avanço da longevidade, porém, ocorre em meio a uma transformação no cenário global de saúde. Doenças não transmissíveis, como problemas cardiovasculares, diabetes e demência, representam uma parcela cada vez maior das mortes.

Anos vividos com boa saúde se recuperam mais lentamente

Apesar da retomada da expectativa de vida, a quantidade de anos vividos com boa saúde ainda não retornou ao patamar anterior à pandemia. A expectativa de vida saudável chegou a 62,8 anos em 2023, ainda 0,4 ano abaixo do nível registrado em 2019.

Para Alain Labrique, diretor do Departamento de Dados, Saúde Digital, Análise e IA da OMS, o aumento da longevidade representa uma das grandes conquistas da saúde pública. O desafio agora é garantir que os anos adicionais sejam vividos com boa saúde e preparar os sistemas para atender às novas necessidades das populações.

Doenças crônicas já respondem por 74% das mortes

Enquanto a expectativa de vida se recupera, as doenças não transmissíveis ganham espaço entre as principais causas de morte. Em 2023, elas responderam por 74% das mortes no mundo, ante 58% em 2000. Oito das dez principais causas de morte naquele ano pertenciam a esse grupo.

As doenças cardiovasculares continuam como a principal causa de morte e de perda de saúde no mundo. Somente a doença isquêmica do coração provocou aproximadamente 9,5 milhões de mortes e levou à perda de 210 milhões de anos de vida saudável em 2023.

A demência também ganhou peso nas últimas duas décadas. A doença de Alzheimer e outras demências passaram da 19ª posição entre as causas de morte em 2000 para a quinta colocação em 2023. As mortes globais por essas condições triplicaram no período.

Pela primeira vez, as doenças transmissíveis responderam por menos da metade das mortes registradas em países de baixa renda em 2023.

Os transtornos mentais também ganharam peso. Entre 2019 e 2023, a taxa global de anos de vida saudável perdidos aumentou cerca de 20% para transtornos depressivos e quase 45% para transtornos de ansiedade.

Juntas, essas condições foram responsáveis pela perda estimada de 110 milhões de anos de vida saudável por mortes prematuras e incapacidades em 2023.

Recuperação varia entre as regiões do mundo

As mudanças no cenário da saúde não ocorreram da mesma forma em todas as regiões. Desde 2000, houve avanços na redução da carga da doença isquêmica do coração em diversas partes do mundo. O risco individual, no entanto, aumentou nas regiões do Pacífico Ocidental e do Sudeste Asiático, segundo a OMS.

As diferenças também aparecem nos transtornos relacionados ao uso de drogas. Entre 2000 e 2023, as Américas registraram os maiores aumentos no risco de mortalidade e na perda de anos de vida saudável associados a essas condições.

No Pacífico Ocidental, por outro lado, esses indicadores apresentaram quedas consideráveis no mesmo período.