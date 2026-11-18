Já é quase uma tradição no mercado cripto um grande evento ou ascensão de alguma personalidade resultar na criação de diversas memecoins para quem quer especular com a notícia do momento. Com o maior lançamento de um jogo de videogame da história não poderia ser diferente e GTA 6 virou inspiração para uma miríade de criptomoedas que disparam mesmo sem ter qualquer valor intrínseco.

Na carteira de criptomoedas Phantom, por exemplo, usuários passaram os últimos dois dias recebendo notificações com alertas para altas astronômicas de tokens como o Official Grand Theft Auto, uma criptomoeda criada no blockchain Solana e que de oficial não tem nada. Não há nenhuma relação entre o token e a empresa Take-Two, responsável pelo game.

Além delas, destacam-se a Dacity Coin, com o token DCTY e Apocrycoin, que são duas criptomoedas fictícias citadas no universo do jogo e que foram criadas na vida real por quem quis aproveitar o hype e a onda especulativa.

Muitas dessas moedas digitais aparecem entre as maiores altas do mercado cripto hoje. A DCTY, por exemplo, dispara 21.458% em apenas um dia e chega ao valor de mercado de US$ 10,4 milhões. A segunda mais valorizada é a Apocrycoin, que sobe 1.017% também em apenas 24 horas e alcança a capitalização de US$ 635,5 mil.

No entanto, alguns tokens obtiveram bem mais sucesso que outros. A suposta GTA VI Oficial está em queda de 17%, com um valor de mercado de US$ 431,4 mil e a memecoin Lucia, baseada na co-protagonista do game, desaba 73,8%, com US$ 117,2 mil de capitalização.

Vale lembrar que o mercado de memecoins é notório por golpes e fraudes como o chamado "rug pull", no qual os desenvolvedores de uma criptomoeda a lançam, bombam o token através das redes sociais e de influenciadores e depois vendem todos os tokens que possuem, derrubando o preço a zero ou quase zero.

Ações da Take-Two fazem sucesso no mercado cripto

Porém, nem tudo é golpe ou especulação. A carteira Phantom também aproveitou o lançamento de GTA VI para impulsionar as ações tokenizadas da Take-Two. Assim, usuários da carteira em qualquer lugar do mundo podem negociar ativos referenciados nas ações da companhia que desenvolveu o jogo diretamente pelo blockchain e sem precisar abrir conta no exterior.

Embora não estejam subindo de maneira astronômica como as memecoins, as ações da empresa registram alta de 8% nesta quarta-feira, 18, um ganho nem um pouco desprezível para o padrão do mercado tradicional.

O GTA VI é lançado nesta quinta-feira, 19, e já está disponível em alguns países do mundo. No Brasil, os ansiosos jogadores poderão começar a aventura de Jason e Lucia no Playstation 5 e no Xbox Series X e S a partir da meia-noite.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok