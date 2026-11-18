A sarcopenia é a perda progressiva de força e massa muscular, mais frequente com o envelhecimento, que pode comprometer a mobilidade e aumentar o risco de quedas. Embora a perda muscular possa começar ainda na vida adulta, a condição é mais comum após os 60 anos e pode ser prevenida ou tratada com exercícios de fortalecimento e alimentação adequada.

Sobre a condição, o que você precisa saber é:

O que é : doença caracterizada pela perda de força e massa muscular;

: doença caracterizada pela perda de força e massa muscular; Sintomas : fraqueza, dificuldade para caminhar, levantar de cadeiras ou subir escadas, além de quedas frequentes;

: fraqueza, dificuldade para caminhar, levantar de cadeiras ou subir escadas, além de quedas frequentes; Diagnóstico : envolve avaliação da força, da composição corporal e do desempenho físico;

: envolve avaliação da força, da composição corporal e do desempenho físico; Tratamento : exercícios de fortalecimento e alimentação adequada, com acompanhamento profissional;

: exercícios de fortalecimento e alimentação adequada, com acompanhamento profissional; Prevenção: manutenção da força e da saúde muscular ao longo da vida.

O que é sarcopenia?

A sarcopenia é uma condição muscular que compromete a força, a quantidade de músculo e o desempenho físico. Seu surgimento dificulta atividades cotidianas, como levantar de uma cadeira, subir escadas ou carregar compras. Ela é comumemente associada ao envelhecimento, mas também pode ocorrer em pessoas mais jovens, especialmente em casos de doenças crônicas, desnutrição ou inatividade prolongada.

Isso porque, embora seja natural perder parte da massa muscular com o envelhecimento, a doença ocorre quando a perda muscular vem acompanhada de diminuição da força.

O consenso europeu EWGSOP2, uma das principais diretrizes médicas publicada pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas, estabelece a redução da força muscular como principal sinal de suspeita de sarcopenia. A confirmação depende da identificação de baixa quantidade ou qualidade muscular, e a gravidade de cada caso depende do nível do comprometimento do desempenho físico.

Além disso, a Global Leadership Initiative in Sarcopenia (GLIS) reforça importância de avaliar a força e a massa muscular durante as investigações da sarcopenia, pois permite padronizar a definição da doença e aprimorar seu diagnóstico.

Quando começa a perda de força muscular?

A perda muscular relacionada ao envelhecimento pode começar entre os 30 e 40 anos, e tende a se acelerar após os 60 anos, faixa etária em que a sarcopenia afeta entre 10% e 27% das pessoas, conforme uma análise publicada no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

No Brasil, um estudo da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), divulgado pela Agência FAPESP, analisou dados de 7.065 pessoas com mais de 50 anos e identificou sarcopenia provável em 10,6% dos participantes. Com critérios mais sensíveis para avaliar a força muscular, o percentual chegou a 40,1%.

A proporção de casos confirmados também aumenta com a mudança de método, de 1,4% para 5%. Segundo os pesquisadores, os resultados mostram que critérios mais sensíveis podem ajudar a identificar precocemente a fraqueza muscular.

Por que a sarcopenia aumenta os riscos para a saúde e a longevidade?

A sarcopenia está associada a quedas, fraturas, hospitalizações e perda de autonomia, já que a redução da força muscular compromete o equilíbrio, a mobilidade e a realização de atividades diárias.

A perda de força muscular também está associada a um maior risco de problemas de saúde. Um estudo publicado na revista científica The Lancet acompanhou adultos de 17 países, incluindo o Brasil, e mostrou que pessoas com menos força nas mãos apresentavam maior risco de morte. Para cada redução de cinco quilos na força medida pelos pesquisadores, esse risco aumentava 16%.

Os pesquisadores também identificaram uma maior mortalidade por doenças cardiovasculares entre pessoas com menos força muscular, um sintoma diretamente relacionado à sarcopenia.

Quais são os sintomas da sarcopenia?

A fraqueza muscular progressiva é o principal sinal da sarcopenia, e geralmente percebida quando atividades habituais passam a exigir mais esforço.

Os sintomas mais comuns incluem:

Dificuldade para levantar-se quando está sentado, especialmente sem usar os braços como apoio;

Perda de força nas mãos, que dificulta abrir recipientes ou segurar objetos;

Dificuldade para subir escadas, devido à redução da força nas pernas;

Caminhada mais lenta, com perda de mobilidade;

Quedas frequentes, associadas à redução da força e do equilíbrio;

Cansaço durante atividades cotidianas, mesmo em tarefas antes realizadas sem dificuldade.

A perda involuntária de peso também pode acompanhar a redução muscular. Como esses sinais têm diferentes causas, é necessária avaliação médica para confirmar a origem das alterações.

Como é feito o diagnóstico da sarcopenia?

O diagnóstico da sarcopenia combina testes de força muscular, avaliação da massa muscular e, quando necessário, exames de desempenho físico. O consenso europeu EWGSOP2 recomenda iniciar a investigação pela força, principalmente em pessoas que apresentam dificuldades de mobilidade.

Quais testes são utilizados?

Avaliação O que mede Referência do consenso europeu Força de preensão manual Força das mãos, medida por dinamômetro Abaixo de 27 kg em homens e 16 kg em mulheres Teste de levantar da cadeira Força e função das pernas Mais de 15 segundos para cinco levantamentos Velocidade de caminhada Mobilidade e desempenho físico Igual ou inferior a 0,8 m/s Composição corporal Quantidade de massa muscular Avaliada por densitometria ou bioimpedância

No teste de preensão, o paciente aperta um dinamômetro para medir a força das mãos. O teste da cadeira avalia os membros inferiores, enquanto a velocidade de caminhada ajuda a identificar limitações funcionais.

Para confirmar a perda de massa muscular, o médico pode solicitar densitometria de corpo inteiro (DXA) ou bioimpedância, exames que avaliam a composição corporal.

Além disso, o questionário SARC-F, que reúne perguntas perguntas sobre força, caminhada, escadas, capacidade de levantar e histórico de quedas, pode ser utilizado na triagem. A escolha dos procedimentos depende do quadro clínico e dos critérios adotados pelo profissional responsável.

Sarcopenia tem cura? Como funciona o tratamento?

A sarcopenia tem tratamento, com possibilidade de recuperar parte da força, da massa muscular e da capacidade funcional, principalmente quando identificada precocemente.

Para isso, os exercícios de resistência estão entre as intervenções com melhores evidências científicas. Segundo as diretrizes da International Conference on Frailty and Sarcopenia Research (ICFSR), o fortalecimento muscular contribui para melhorar a força e o desempenho físico.

A alimentação também faz parte do tratamento, já que a recuperação muscular depende de energia e da ingestão adequada de proteínas. As necessidades variam conforme a idade, o estado nutricional e as condições de saúde, especialmente em pessoas com doenças renais.

Assim, para casos diagnosticados da doença, o acompanhamento médico, nutricional e físico permite adaptar as intervenções à capacidade funcional e à gravidade da doença.

Existe remédio ou suplemento para sarcopenia?

Não existe medicamento específico aprovado para o tratamento da sarcopenia, embora pesquisadores investiguem substâncias capazes de melhorar a força e a função muscular.

Suplementos de proteína, creatina e vitamina D também são estudados, mas os resultados variam conforme a substância e as características dos pacientes.

A vitamina D, por exemplo, pode ser indicada quando há deficiência dela, mas isso não significa eficácia comprovada como tratamento isolado da sarcopenia.

Por isso, a suplementação deve ser avaliada individualmente e com recomendação de um profissional, considerando a alimentação, o estado nutricional e possíveis doenças associadas.

Como prevenir a sarcopenia?

A prevenção da perda de massa muscular, assim como seu tratamento, envolve exercícios de fortalecimento e alimentação adequada, medidas que ajudam a preservar a força e a mobilidade durante o envelhecimento.

O treino de musculação para idosos é uma das principais estratégias recomendadas pelas diretrizes internacionais de tratamento da sarcopenia. Por sua vez, o consumo de proteínas e outros nutrientes contribui para a manutenção e recuperação dos músculos.

A atenção à doença deve ser maior em pessoas com doenças crônicas, perda involuntária de peso ou dificuldades de alimentação, situações que podem acelerar a redução muscular.

Medicamentos para obesidade podem provocar perda muscular?

Medicamentos utilizados no tratamento da obesidade, como Ozempic e Mounjaro, podem levar à perda de massa muscular durante o emagrecimento. Isso acontece porque, quando uma pessoa perde peso, o organismo pode eliminar não apenas gordura, mas também parte dos músculos.

Em 2026, três entidades europeias de saúde, como EASO, EFAD e ECPO, publicaram um consenso sobre o acompanhamento de pacientes que utilizam medicamentos como semaglutida e tirzepatida. O documento destaca a importância de manter uma alimentação adequada, consumir proteínas suficientes e preservar a força muscular durante o tratamento.

No entanto, perder massa muscular não significa necessariamente desenvolver sarcopenia. Para diagnosticar a doença, os médicos também avaliam a força dos músculos e a capacidade de realizar atividades cotidianas, como caminhar e levantar de uma cadeira.

Perguntas frequentes sobre sarcopenia

Saiba mais sobre a condição que causa perda de massa muscular em idosos.

Sarcopenia pode atingir pessoas jovens?

Embora seja mais comum após os 60 anos, a sarcopenia também pode ocorrer em pessoas mais jovens, principalmente em casos de imobilização prolongada, doenças crônicas e desnutrição.

Qual é a diferença entre sarcopenia e osteoporose?

A sarcopenia compromete a força e a massa muscular, enquanto a osteoporose reduz a resistência dos ossos, o que aumenta o risco de fraturas. Apesar disso, as duas condições podem ocorrer simultaneamente.

Quem usa Ozempic ou Mounjaro pode desenvolver sarcopenia?

O tratamento da obesidade pode provocar perda de massa magra, mas isso não significa necessariamente desenvolver sarcopenia. A doença é identificada pela avaliação da força e da quantidade muscular, considerando também o quadro clínico.

Qual é o CID da sarcopenia?

A sarcopenia é identificada pelo código M62.84 na versão americana da CID-10 (CID-10-CM). Já na classificação utilizada no Brasil, a perda e a atrofia muscular não classificadas em outra parte estão relacionadas ao código M62.5. Ambos pertencem ao capítulo de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.

Caminhar ajuda a prevenir sarcopenia?

A caminhada ajuda a preservar a mobilidade e o condicionamento físico, mas não é suficiente, sozinha, para prevenir a sarcopenia. Segundo o consenso europeu EWGSOP2, os exercícios de fortalecimento muscular, como a musculação, são fundamentais para combater a perda de força em idosos. Por isso, as duas atividades podem ser complementares na manutenção da saúde muscular.