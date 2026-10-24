Mounjaro ou anorexia? Médicos alertam que canetas podem mascarar transtornos alimentares graves

O uso de canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, pode ser confundido com sintomas de anorexia e outros transtornos alimentares. A semelhança entre os sinais pode dificultar o diagnóstico e a identificação de pacientes que precisam de acompanhamento especializado.

De acordo com informações do The New York Times, médicos apontam que a redução intensa do apetite, a perda rápida de peso e alterações físicas associadas à ingestão insuficiente de alimentos estão entre os fatores que tornam essa diferenciação mais complexa.

A preocupação levou um grupo internacional de especialistas a divulgar novas recomendações para a prescrição e o acompanhamento de pacientes que utilizam medicamentos da classe dos GLP-1.

Canetas emagrecedoras podem causar anorexia?

Ainda há poucos dados sobre a frequência de anorexia entre pessoas que utilizam medicamentos para emagrecer. No entanto, especialistas investigam se a redução acentuada da ingestão de alimentos pode contribuir para o desenvolvimento do transtorno em indivíduos predispostos.

Segundo Cynthia Bulik, diretora fundadora do Centro de Excelência para Transtornos Alimentares da Universidade da Carolina do Norte, pesquisas indicam que períodos de restrição alimentar podem desencadear a anorexia em pessoas com predisposição genética.

Nesses casos, a redução do consumo de alimentos pode favorecer um ciclo de restrição cada vez mais intenso. A especialista considera possível que um mecanismo semelhante ocorra em alguns pacientes que utilizam medicamentos GLP-1, devido à diminuição do apetite provocada pelo tratamento.

Essa hipótese, porém, ainda está sendo investigada. Não há evidências suficientes para afirmar que esses medicamentos causem anorexia.

Quais sintomas podem ser confundidos com anorexia?

Algumas manifestações físicas da anorexia também podem ocorrer durante o uso de medicamentos para perda de peso, o que dificulta a identificação do transtorno.

Entre os sinais que podem se sobrepor estão:

Perda de peso rápida e intensa;

Tontura e desidratação;

Queda de cabelo associada à desnutrição;

Problemas gastrointestinais;

Ingestão insuficiente de alimentos.

A presença desses sintomas não confirma, por si só, um transtorno alimentar. Os médicos também precisam avaliar se o paciente está restringindo a alimentação intencionalmente ou se a redução do consumo ocorre principalmente pela ação do medicamento.

Outro desafio é determinar quando o emagrecimento ultrapassa os limites considerados saudáveis, já que não existe uma resposta definitiva sobre a quantidade de peso que pode ser perdida durante o tratamento.

A identificação precoce é importante porque a anorexia não tratada pode provocar osteoporose, fraturas ósseas e problemas cardiovasculares e cognitivos, além de complicações potencialmente fatais.

Quem já teve transtorno alimentar pode usar Mounjaro ou Ozempic?

Pacientes com histórico de anorexia podem apresentar outras condições de saúde, como diabetes tipo 2 e obesidade, para as quais esses medicamentos oferecem benefícios. Nesses casos, os profissionais precisam avaliar os riscos associados à restrição alimentar e à necessidade de tratar outras doenças.

Segundo especialistas, ainda há pouca orientação disponível sobre como proceder quando um paciente apresenta histórico de anorexia e também possui indicação clínica para utilizar esses medicamentos.

A decisão sobre iniciar ou manter o tratamento exige, portanto, uma avaliação individualizada, considerando o histórico alimentar e as condições de saúde do paciente.

O que os médicos recomendam antes de prescrever canetas emagrecedoras?

Uma coalizão internacional de especialistas em obesidade e transtornos alimentares divulgou, em setembro, recomendações para ampliar a segurança na prescrição de medicamentos GLP-1.

Entre as principais orientações estão investigar sinais de transtornos alimentares antes do início do tratamento e acompanhar regularmente os pacientes para identificar possíveis alterações no comportamento alimentar.

Essas medidas, porém, ainda não são adotadas de forma padronizada. A falta de treinamento de parte dos profissionais para reconhecer transtornos alimentares também dificulta a identificação de pacientes em risco, de acordo com o NYT.

Outro ponto de atenção é a prescrição de medicamentos pela internet. Um estudo citado pelo jornal analisou 49 sites que ofereciam medicamentos para emagrecer e identificou que apenas cerca de um terço exigia interação direta com um profissional de saúde antes da prescrição. Aproximadamente metade perguntava sobre histórico de transtornos alimentares.

Dessa forma, os dados mostram as limitações dos mecanismos de avaliação utilizados por parte dessas plataformas, sobretudo para identificar pessoas que podem precisar de acompanhamento especializado.