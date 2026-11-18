RESUMO ＋ Em 2026, o Corporate Venture Capital (CVC) exige mais do que aportes: empresas precisam integrar startups às operações para gerar valor estratégico. No segundo trimestre, o mercado brasileiro de startups movimentou US$ 1,71 bilhão em 78 rodadas, segundo relatório da Sling Hub com apoio da EY, apesar da queda anual de 32% nas operações.

CVC não é sobre ter capital, mas sim sobre saber o que fazer com ele

*Por Thiago Iglesias, Head do Torq e Gerente de Inovação da Evertec

Investir em startups nunca foi apenas uma questão de disponibilidade de capital. Para as corporações, o verdadeiro desafio está em transformar esse investimento em acesso a tecnologias, novos mercados, capacidades e oportunidades de negócio.

Em um cenário de maior seletividade no venture capital, essa conexão entre investimento e estratégia se tornou essencial para que os programas de Corporate Venture Capital (CVC) demonstrem sua relevância e gerem valor para as empresas.

Mercado de startups cresce, mas investimentos ficam mais concentrados

Os dados mais recentes mostram a dimensão dessa mudança.

No segundo trimestre de 2026, o mercado brasileiro de startups movimentou US$ 1,71 bilhão em 78 rodadas, um crescimento de 83% em relação ao mesmo período de 2025 e de 98% na comparação com o primeiro trimestre do ano, segundo o relatório Ecossistema de Inovação Aberta & CVC no Brasil, da Sling Hub, com apoio da EY.

Apesar da expansão do volume financeiro, o número de operações caiu 32% na comparação anual, embora tenha crescido 13% em relação ao trimestre anterior.

O contraste entre o volume financeiro e a quantidade de operações revela um mercado em que o crescimento dos recursos movimentados não significa uma expansão generalizada dos investimentos.

A mesma tendência aparece no cenário internacional: a concentração de capital marcou o mercado global de venture capital em 2026.

No segundo trimestre, os investimentos globais alcançaram mais de US$ 200 bilhões, mas o número de operações caiu 11% em relação ao trimestre anterior, para 7.086 negócios.

Das 263 rodadas de pelo menos US$ 100 milhões realizadas no período, vieram 81% do capital investido, de acordo com a CB Insights.

A inteligência artificial e a robótica estiveram entre os segmentos de maior atividade, reforçando a concentração dos recursos em determinadas tecnologias e empresas.

Esses números não significam que todas as corporações devam direcionar seus investimentos para inteligência artificial ou abandonar outras teses.

A principal lição é que, diante de um ambiente mais seletivo, as empresas que buscam investir em startups para capturar um valor estratégico precisam justificar com maior clareza suas escolhas e demonstrar como cada investimento pode contribuir para seus objetivos.

Não basta identificar uma startup promissora ou participar de uma rodada relevante. É necessário entender qual problema estratégico aquela relação pretende ajudar a resolver e como o aporte poderá se converter em resultados.

Como definir uma tese estratégica de Corporate Venture Capital

Essa definição começa antes da escolha da startup.

Uma estratégia de CVC, que tenha algum tipo de viés estratégico, ou seja, não tenha apenas objetivos financeiros, exige que a corporação estabeleça suas prioridades: acessar tecnologias emergentes, desenvolver novos produtos e serviços, ampliar a eficiência operacional, explorar mercados ou construir novas fontes de receita.

A partir dessas necessidades, é possível definir uma tese de investimento com critérios claros de seleção e identificar oportunidades que façam sentido tanto para o negócio quanto para o estágio de desenvolvimento das empresas investidas.

O alinhamento estratégico, no entanto, não deve limitar a capacidade de experimentar. Uma das contribuições do CVC é aproximar a corporação de soluções e modelos de negócio que ainda não fazem parte de sua operação.

O desafio está em equilibrar a abertura à inovação com uma direção definida, evitando que o programa se transforme em uma coleção de investimentos sem conexão entre si ou com as prioridades da empresa.

Como transformar investimentos em startups em resultados concretos

Mesmo quando uma startup apresenta uma solução alinhada aos objetivos corporativos, o investimento, por si só, não garante que a tecnologia será adotada, que uma parceria comercial avançará ou que um novo produto chegará ao mercado.

A captura de valor depende da capacidade de construir pontes entre as duas organizações.

Isso envolve aproximar a startup das áreas de negócio, identificar responsáveis internos, definir casos de uso, estabelecer metas e criar condições para testar e implementar soluções.

O relatório da Sling Hub e da EY também destaca contratações de startups por empresas como Anglo American e ENGIE, ilustrando como soluções externas podem responder a desafios operacionais concretos.

Embora a contratação de uma startup não seja necessariamente resultado de um investimento de CVC, esses casos ajudam a demonstrar a importância de criar caminhos para que a inovação chegue à operação.

O investimento pode facilitar o relacionamento, mas é a capacidade de integração que permite transformar uma oportunidade tecnológica em aplicação prática.

Governança e integração são essenciais para o sucesso do CVC

Cada iniciativa exige um nível diferente de envolvimento da corporação, além de prazos, indicadores e recursos próprios.

Por isso, é importante que o CVC tenha mecanismos para mobilizar as áreas internas e acompanhar o desenvolvimento das oportunidades identificadas.

A governança também precisa favorecer essa conexão. Processos excessivamente burocráticos podem comprometer a velocidade de decisão e dificultar a colaboração com startups.

Por outro lado, autonomia sem alinhamento pode resultar em investimentos que não encontram espaço para avançar dentro da organização.

Quais indicadores devem medir os resultados de um CVC?

Essa mesma lógica deve orientar a avaliação de desempenho.

O retorno financeiro continua sendo uma dimensão importante, e indicadores como múltiplo sobre o capital investido e taxa interna de retorno ajudam a acompanhar a rentabilidade do portfólio.

Mas, em um veículo corporativo, a análise também precisa considerar a contribuição estratégica de cada iniciativa.

Uma tecnologia foi incorporada à operação? Uma parceria avançou para a fase comercial? Houve ganho de eficiência, redução de custos ou acesso a um novo mercado? A empresa desenvolveu uma capacidade relevante para seu negócio?

Essas perguntas não substituem as métricas financeiras nem justificam a ausência de resultados. Elas ajudam a estabelecer uma visão mais completa do desempenho, desde que as expectativas sejam definidas previamente e acompanhadas ao longo do tempo.

Algumas teses exigem horizontes mais longos, especialmente quando envolvem tecnologias emergentes ou mercados ainda em formação.

Nesses casos, a disciplina está em acompanhar as hipóteses, revisar premissas e decidir com base em evidências se a iniciativa deve avançar, ser ajustada ou interrompida.

Aquisições e inovação aberta ampliam oportunidades de crescimento

A necessidade de demonstrar valor também se reflete nas decisões de consolidação e aquisição.

No Brasil, o relatório da Sling Hub e da EY registrou 31 operações de fusões e aquisições envolvendo startups no segundo trimestre de 2026.

Entre os movimentos destacados estão a aquisição da BBChain pela Evertec e a compra pelo Itaú da NeoSpace AI por R$ 2,925 bilhões, que ilustram uma estratégia de incorporação de competências tecnológicas relacionadas à tokenização, ativos digitais ou inteligência artificial.

Vale destacar que em ambos os casos, o relacionamento da corporação com a startup iniciou anos antes, por meio de iniciativas de inovação aberta ou investimentos minoritários.

Embora uma aquisição não seja equivalente a um investimento de CVC, ela ajuda a demonstrar como as empresas podem ampliar capacidades por diferentes instrumentos.

Investimentos minoritários, parcerias comerciais, projetos de inovação aberta e aquisições têm características e objetivos distintos, mas podem fazer parte de uma estratégia mais ampla de inovação e crescimento.

O que determina seu valor não é apenas o acesso à tecnologia, mas a capacidade de integrá-la às ofertas, aos processos e às necessidades dos clientes.

O que diferencia programas de Corporate Venture Capital maduros

O cenário atual reforça, portanto, a necessidade de tratar o Corporate Venture Capital como parte de uma estratégia mais ampla de inovação e crescimento.

Em um mercado no qual o capital está mais concentrado e os investimentos exigem maior rigor, não basta acompanhar tendências ou ampliar o número de startups no portfólio.

É preciso ter uma tese clara, uma governança adequada, participação ativa das áreas de negócio e mecanismos para demonstrar resultados financeiros e estratégicos.

No fim, a maturidade de um programa de CVC não deve ser medida apenas pelo tamanho dos aportes ou pela quantidade de empresas investidas, mas pela capacidade de transformar o investimento em relações produtivas, as relações em integração e a integração em valor concreto para a corporação.

O capital abre portas, mas são as conexões estratégicas e a capacidade de execução que determinam o que pode ser construído a partir delas.

No Corporate Venture Capital, investir é apenas o começo; o diferencial está em saber como transformar esse investimento em resultados.