Ciência

Cientistas descobrem comportamento inesperado de metal após 150 anos

Estudo revela comportamento atômico inesperado do metal e pode impulsionar avanços em semicondutores e nanotecnologia

Gálio: descoberta pode mudar pesquisas sobre semicondutores e nanotecnologia (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Gálio: descoberta pode mudar pesquisas sobre semicondutores e nanotecnologia (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 07h38.

Tudo sobreMetais
Saiba mais

Quase 150 anos após a descoberta do gálio, cientistas identificaram um comportamento atômico inesperado que desafia uma das principais explicações sobre esse metal. O achado revisa uma teoria aceita há décadas e pode contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias nas áreas de semicondutores, nanotecnologia e engenharia de metais líquidos.

A pesquisa foi feita por pesquisadores da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, e os resultados foram publicados na revista Materials Horizons. Uma das principais descobertas é que as ligações covalentes, antes consideradas ausentes após a fusão do metal, voltam a se formar quando o gálio líquido é aquecido a temperaturas mais elevadas.

O que os cientistas descobriram sobre o gálio?

O gálio apresenta propriedades bastante incomuns. Uma das mais conhecidas é seu baixo ponto de fusão: o metal pode derreter na palma da mão ou quando colocado em uma bebida quente.

Outra característica rara está na forma como seus átomos se organizam. No estado sólido, eles tendem a formar pares, chamados dímeros, unidos por ligações covalentes — um tipo de interação química muito mais comum em elementos não metálicos do que em metais.

Durante décadas, os cientistas acreditaram que essas ligações desapareciam definitivamente quando o material passava do estado sólido para o líquido. A nova pesquisa mostrou que isso acontece apenas na etapa inicial da fusão. À medida que a temperatura continua aumentando, essas conexões entre os átomos voltam a surgir de forma inesperada.

Segundo os pesquisadores, esse comportamento oferece uma nova explicação para a facilidade com que o gálio derrete.

Como a descoberta muda o conhecimento sobre o metal?

A pesquisa sugere que a ruptura inicial das ligações covalentes aumenta a entropia — uma medida da desordem do sistema —, facilitando a passagem do estado sólido para o líquido. Posteriormente, porém, parte dessas ligações se reorganiza, algo que não era previsto pelos modelos tradicionais.

Para chegar a essa conclusão, a equipe revisou estudos publicados ao longo de décadas e comparou medições realizadas em diferentes temperaturas. Segundo a professora Nicola Gaston, da Universidade de Auckland, boa parte da literatura científica sobre o gálio líquido partia de uma premissa que agora se mostrou incorreta.

Comportamento do gálio pode impulsionar novas tecnologias

O gálio é um metal estratégico para diversas tecnologias modernas. Ele está presente na fabricação de semicondutores, LEDs, diodos laser, painéis solares, equipamentos de telecomunicações, sistemas de computação de alto desempenho e aplicações aeroespaciais e de defesa.

Além disso, sua capacidade de dissolver outros metais faz dele um material importante para o desenvolvimento de catalisadores líquidos e de estruturas capazes de se organizar espontaneamente em escala nanométrica.

Os pesquisadores afirmam que compreender melhor seu comportamento poderá contribuir para o desenvolvimento de novos materiais e dispositivos eletrônicos.

Como o gálio foi descoberto?

De acordo com o estudo, o gálio foi previsto em 1871 pelo químico russo Dmitri Mendeleev, que deixou espaços vazios em sua tabela periódica para elementos ainda desconhecidos.

Quatro anos depois, em 1875, o químico francês Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran confirmou experimentalmente a existência do elemento, que recebeu o nome em referência à Gália, antigo nome latino da França.

Além das aplicações industriais atuais, o gálio também vem sendo estudado em pesquisas sobre preservação de sinais químicos que possam indicar antigas formas de vida em Marte.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas científicasMetaisCuriosidades

Mais de Ciência

Supernova revela nascimento de um magnetar pela primeira vez

China plantou 66 bilhões de árvores para deter tempestades — e efeito deixou cientistas intrigados

Fóssil perdido por décadas revela 'segredo' do maior tubarão da história

Como uma bactéria do Rio de Janeiro pode revelar pistas sobre vida em Marte

Mais na Exame

Esporte

Semifinal da Copa do Mundo terá os quatro primeiros do ranking da Fifa pela 1ª vez

Inteligência Artificial

Muito além dos algoritmos: conheça as pessoas que ensinam a inteligência artificial

Casual

De trem pela costa do Mississippi: um roteiro entre cafeterias e cidades à beira-mar

Pop

Como Emily Henry vendeu 12 milhões de livros e virou a nova aposta de Hollywood