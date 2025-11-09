China retomará exportação de gálio, germânio e antimônio para os EUA

O Ministério do Comércio da China anunciou neste domingo, 9, retomará exportação de produtos de "uso duplo" civil e militar de gálio, germânio e antimônio para os Estados Unidos.

O país asiático havia proibido o comércio destes minerais no final do ano passado e, agora, suspenderá essa proibição por um ano.

Em um breve comunicado publicado em seu site, a pasta de Comércio chinesa indica que, até 27 de novembro de 2026, a proibição fica sem efeito.

Proibição de exportação

A ordem original, datada de dezembro de 2024, proibia "a exportação de artigos de uso duplo relacionados com gálio, germânio, antimônio e materiais superduros para os Estados Unidos", bem como controles "mais estritos" sobre a venda de produtos de grafite.

Após os pactos anunciados depois da reunião entre os presidentes de ambas as potências, Xi Jinping e Donald Trump, a Casa Branca havia adiantado que "a China emitirá licenças gerais válidas para a exportação de terras raras, gálio, germânio, antimônio e grafite em benefício dos clientes finais nos EUA e seus fornecedores em todo o mundo".

"A licença geral significa a retirada 'de fato' dos controles impostos pela China desde 2023", apontaram as autoridades americanas no início deste mês.

O comunicado fazia alusão às limitações à exportação de gálio e germânio - metais essenciais para a fabricação de chips e dos quais a China é o maior produtor mundial - que Pequim impôs em meados de 2023, obrigando desde então a solicitação de licenças específicas para vendê-los ao exterior.

Em outubro daquele mesmo ano, o Ministério do Comércio chinês começou a solicitar esse tipo de permissão especial também para alguns produtos de "uso duplo" de grafite, material usado para produzir fibra de carbono ou para fabricar eletrodos necessários para baterias e do qual a China também é o maior produtor e exportador em nível mundial.

Além disso, um ano mais tarde, Pequim adicionou a essas restrições o antimônio, um metal utilizado em diversos setores industriais, como a fabricação de baterias ou retardantes de chama, que ganhou importância estratégica nos últimos anos.

Depois disso, em dezembro de 2024, a China emitiu a mencionada ordem de limitar a exportação de todos esses materiais para os EUA em resposta às restrições anunciadas por Washington para frear a capacidade do gigante asiático de desenvolver microchips avançados.

Além do que foi confirmado hoje, China e EUA também concordaram em reduzir algumas das tarifas anunciadas nos últimos meses, suspender outras restrições a exportações - por exemplo, as anunciadas pela China às terras raras em outubro -, uma moratória às taxas portuárias e em reativar o comércio agrícola.

Encontro entre Trump e Xi Jinping

Os líderes Donald Trump e Xi Jinping se encontraram no final de outubro em Busan na Coreia do Sul. A reunião aliviou a tensão entre os países, embora ainda haja ceticismos sobre quanto tempo essa trégua pode durar.

Ao longo desse ano, Trump impôs altas tarifas a diversos países, muitos dos quais eram importantes parceiros comerciais dos EUA. Em relação à China, as sanções culminaram no mês passado, quando o republicano adicionou em uma lista negra as exportações de várias subsidiárias do governo chinês.

Em retaliação, o país asiático aumentou drasticamente seu controle sobre a exportação de terras raras, metais indispensáveis para a manufatura de tecnológicos, de smartphones a jatos.

Isso fez com que os EUA buscassem fontes alternativas dos materiais, mas com a China produzindo 70% das terras raras, e processando até 90%, segundo dados do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um acordo com o país parecia inevitável.

Além disso, devido às tarifas, a compra de soja americana pela China caiu drasticamente, afetando produtores americanos diretamente, o que aumentou a pressão sobre Trump para um alívio das guerras tarifárias.

O encontro entre os líderes trouxe alívio global, mas não gerou nenhum tipo de acordo comercial formal.

Com Agência EFE